Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt gần 310.000 tỷ đồng

Ngày 5/8/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 7 và triển khai Chương trình công tác tháng 8/2026. Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cục HQ

Trong 7 tháng của năm 2026, Cục Hải quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được một số kết quả nổi bật.

Thống kê từ đầu năm đến ngày 30/7/2026, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 309.994 tỷ đồng, bằng 68,7% dự toán được giao và 60% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 7, số thu đạt 42.525 tỷ đồng.

Kết quả trên đạt được trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 7 đạt 109,75 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh yếu tố tăng trưởng thương mại, công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và góp phần tăng nguồn thu ngân sách. Trong 7 tháng đầu năm, Cục Hải quan đã tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh triển khai hải quan số, Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; đồng thời duy trì vận hành ổn định hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thông quan 24/7.

Cùng với việc tạo thuận lợi thương mại, ngành Hải quan tiếp tục tăng cường các biện pháp chống thất thu thông qua quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và đấu tranh với các hành vi gian lận. Lũy kế đến giữa tháng 7, toàn ngành đã hoàn thành 715 cuộc kiểm tra sau thông quan, với tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt 4.285,8 tỷ đồng, vượt 107% chỉ tiêu được giao cho cả năm 2026.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại gắn với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu, chuyển giá, gian lận xuất xứ và trốn thuế.

Đồng thời, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026./.