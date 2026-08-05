ABBank mở rộng kế hoạch tăng vốn lên sát 27.000 tỷ đồng, gấp đôi quy mô chào bán cổ phiếu

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - ABB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt.

Cổ đông cho ý kiến vào phiếu biểu quyết và gửi về ABBank chậm nhất 17 giờ ngày 20/8/2026.

Theo kế hoạch điều chỉnh, ABBank dự kiến nâng vốn điều lệ từ 16.067,8 tỷ đồng lên 26.833,3 tỷ đồng, tăng thêm 10.765,5 tỷ đồng, tương ứng phát hành thêm 1,076 tỷ cổ phiếu phổ thông.

Theo ABBank, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sau khi hoàn thành thủ tục báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ABBank đã triển khai thực hiện xong tăng vốn điều lệ đợt 1 - phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% cho cổ đông - đợt phát hành kết thúc ngày 10/7/2026.

Kể từ ngày 28/7/2026, vốn điều lệ của ABBank tăng từ 13.972 tỷ đồng lên 16.067,8 tỷ đồng.

“Tuy nhiên, đến nay, phương án tăng mức vốn điều lệ ABBank cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung để tiếp tục triển khai các đợt tăng mức vốn điều lệ tiếp theo (dự kiến trong quý IV/2026 và quý I/2027) theo hướng tăng thêm tổng quy mô vốn điều lệ so với dự kiến trước đây” - tờ trình ABBank nêu rõ.

So với phương án đã được thông qua hồi tháng 4/2026, ABBank đề xuất tăng mạnh quy mô chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn: ABBank.

Tăng gấp đôi quy mô chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Cụ thể, số vốn điều lệ tăng thêm thông qua đợt chào bán này được nâng từ 4.016,97 tỷ đồng lên 8.033,92 tỷ đồng, tương ứng phát hành 803,4 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:50, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến triển khai trong quý IV/2026 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Bên cạnh việc tăng quy mô chào bán cho cổ đông hiện hữu, ABBank bổ sung thêm một đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

Theo phương án, ngân hàng dự kiến phát hành 192,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng vốn điều lệ thêm 1.928,14 tỷ đồng, theo tỷ lệ 100:12. Đợt phát hành này cũng dự kiến thực hiện trong quý IV/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Như vậy, sau khi hoàn thành hai nội dung trên, vốn điều lệ ABBank dự kiến đạt 26.029,9 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngân hàng sẽ triển khai riêng đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP (chương trình lựa chọn cho người lao động), với quy mô giữ nguyên như phương án trước, gồm 80,3 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 803,4 tỷ đồng và nâng tổng vốn điều lệ lên 26.833,3 tỷ đồng.

<!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_1402S--><!--cke_bookmark_1402E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Theo đó, ngân hàng trình Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin chấp thuận việc tăng mức vốn điều lệ theo phương án tăng mức vốn điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung; thực hiện đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, báo cáo phát hành cổ phiếu với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định để triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ.

Cùng với đó, quyết định/điều chỉnh/cụ thể hoá nếu cần về mục đích, kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của ngân hàng.

Đại diện Ban Lãnh đạo ABBank khẳng định, việc chủ động xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng thông qua các phương án phát hành tối ưu. Ngân hàng mục tiêu về nền tảng vốn đủ mạnh để vừa đáp ứng các chuẩn mực quản trị hiện đại, vừa mở rộng, thúc đẩy kinh doanh và mang lại giá trị gia tăng bền vững.

Việc điều chỉnh phương án tăng vốn được ABBank triển khai nhằm tăng thêm quy mô nguồn vốn mới được bổ sung, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường nền tảng tài chính vững chắc cho thúc đẩy tăng tốc bứt phá trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng an toàn, bền vững, đưa tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 15%, chủ động trong việc đáp ứng theo tiêu chuẩn mới tại Thông tư số 14/2025/TT-NHNN ngày 30/6/2025.

Đồng thời, bảo đảm mức đòn bẩy (tổng tài sản/vốn chủ sở hữu) tiệm cận thông lệ tốt, với mục tiêu tổng tài sản kết thúc năm 2026 dự kiến đạt 290.000 tỷ đồng và kết thúc năm 2027 dự kiến đạt 340.000 tỷ đồng, với mức vốn điều lệ kỳ vọng đạt mức 30.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao khả năng cấp tín dụng, phát triển dịch vụ của ABBank trên đà tăng trưởng kết quả kinh doanh vượt trội đã đạt được của năm 2025 và tiếp tục trong 6 tháng đầu năm 2026.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.016 tỷ đồng, hoàn thành hơn 67% kế hoạch năm và tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ đạt trên 138.000 tỷ đồng. Chất lượng tăng trưởng được bảo đảm, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%./.