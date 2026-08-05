Tài chính

Khánh Hòa giải ngân đầu tư công đạt 50,9%, vẫn chịu áp lực quý III

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
18:23 | 05/08/2026
(TBTCO) - Đến hết ngày 31/7/2026, Khánh Hòa đã giải ngân hơn 8.022 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 50,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, tiến độ này vẫn chưa đáp ứng kịch bản điều hành của tỉnh khi nhiều dự án trọng điểm và quy mô lớn giải ngân chậm.
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Theo Sở Tài chính Khánh Hòa, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương là 15.750,9 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ 15.497,3 tỷ đồng, tương đương 98,4% kế hoạch, còn 253,7 tỷ đồng chưa phân bổ.

Lũy kế đến hết ngày 31/7/2026, toàn tỉnh giải ngân đạt 8.022,054 tỷ đồng, bằng 50,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 556,154 tỷ đồng; riêng giá trị giải ngân trong tuần từ ngày 27 - 31/7 đạt 253,039 tỷ đồng. Nếu không tính phần vốn tiết kiệm 5% chi đầu tư phát triển, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn mới được bổ sung theo Nghị quyết số 176/NQ-CP, tỷ lệ giải ngân đạt 54,1%.

Đáng chú ý, mặc dù tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước, song theo đánh giá của Sở Tài chính Khánh Hòa, kết quả này vẫn chưa đạt kỳ vọng theo kịch bản điều hành của UBND tỉnh. Tháng 7 được xác định là giai đoạn cần tạo bước bứt phá để hoàn thành mục tiêu giải ngân 75% vào cuối quý III, song tốc độ cải thiện vẫn chưa đồng đều giữa các chủ đầu tư.

Một số đơn vị có kết quả giải ngân cao hơn mức bình quân của tỉnh như Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đạt 99,86%; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 88,63%; Sở Nông nghiệp và Môi trường đạt 82,14%; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt 69,46%; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đạt 62,58%; Sở Tài chính đạt 60,9% và Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh đạt 55,25%.

Ở chiều ngược lại, nhiều chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, gồm Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 8,13%; Công an tỉnh đạt 15,14%; Sở Y tế đạt 15,86%; Ban Quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp Khánh Hòa đạt 26,49%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông đạt 30,23%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa đạt 36,61%.

Theo Sở Tài chính, đây đều là các đơn vị được giao quản lý nhiều dự án trọng điểm với quy mô vốn lớn. Việc giải ngân chậm của các chủ đầu tư này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh, trong đó công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là nguyên nhân chủ yếu.

Đối với các dự án trọng điểm quốc gia, dự án thành phần di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ Nhà máy điện hạt nhân mới giải ngân 341,3 tỷ đồng, đạt 9,22% kế hoạch vốn; dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam giải ngân 169,2 tỷ đồng, đạt 10,18% kế hoạch.

Do đó, nếu các chủ đầu tư dự án có quy mô vốn lớn không tạo chuyển biến mạnh trong tháng 8 và tháng 9, mục tiêu giải ngân 75% kế hoạch vốn vào cuối quý III sẽ gặp nhiều khó khăn, qua đó ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cũng như mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của tỉnh./.

Lạc Nguyên
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