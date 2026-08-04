Tài chính

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đẩy mạnh triển khai các quy định mới về quản lý ngân sách

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
10:06 | 04/08/2026
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đang tăng cường triển khai đồng bộ các quy định mới trong lĩnh vực kế toán nhà nước, quản lý ngân sách và thanh toán vốn đầu tư công, đồng thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
aa

Theo Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, cùng với việc bảo đảm công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước trên địa bàn Khánh Hòa và Đắk Lắk, đơn vị đang tập trung triển khai nhiều quy định mới về kế toán nhà nước, kiểm soát thanh toán và thanh toán vốn đầu tư công. Các hoạt động được thực hiện theo hướng đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc.

Trong công tác kế toán nhà nước, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đã phối hợp với cơ quan tài chính địa phương hướng dẫn các đơn vị hạch toán dự toán tiết kiệm chi theo Nghị quyết số 135/NQ-CP của Chính phủ; triển khai hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS cho cấp xã; phối hợp rà soát, điều chỉnh kinh phí chi trả đối với người có công với cách mạng; đồng thời thực hiện đối chiếu tài khoản tiền gửi, tài khoản dự toán và quản lý tài sản tạm giữ theo quy định.

Đối với công tác kiểm soát thanh toán đầu tư công, đơn vị đã triển khai các quy định mới về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 đối với các dự án phát sinh hoặc được kéo dài thời gian thực hiện tại Khánh Hòa và Đắk Lắk. Song song đó, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tiếp tục rà soát, đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến hạn, quá hạn; đối chiếu số liệu dự án và tài khoản nhằm bảo đảm việc thanh toán vốn đầu tư công đúng quy định.

Việc triển khai các chính sách mới được thực hiện trong bối cảnh công tác thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Đến ngày 31/7/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Khánh Hòa đạt 32.518 tỷ đồng, tương đương 86,43% dự toán năm, trong đó thu xuất nhập khẩu đã đạt gần 97% dự toán. Tại Đắk Lắk, thu ngân sách đạt 10.227 tỷ đồng, bằng 57,76% dự toán HĐND giao.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Khánh Hòa đã giải ngân hơn 8.022 tỷ đồng, đạt 50,93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong khi đó, Đắk Lắk giải ngân gần 2.892 tỷ đồng, đạt 29,5% kế hoạch vốn năm 2026. Đây là cơ sở để Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư và cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Trong tháng 8/2026, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV sẽ tiếp tục triển khai các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, quản lý thuế và cơ chế thu, chi của chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Đồng thời, đơn vị tăng cường giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong quá trình xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và sử dụng vốn đầu tư công./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Kho bạc nhà nước khu vực XIV quản lý ngân sách nhà nước chính sách tài chính kiểm soát chi ngân sách giải ngân đầu tư công

Bài liên quan

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Tăng tốc giải ngân nhưng không nới lỏng kiểm soát

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Tăng tốc giải ngân nhưng không nới lỏng kiểm soát

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Khánh Hòa: Ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 7 đạt 5.273 tỷ đồng

Khánh Hòa: Ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 7 đạt 5.273 tỷ đồng

Dành cho bạn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI

Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Infographics: 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 445,5 nghìn tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 445,5 nghìn tỷ đồng

Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Đọc thêm

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và thanh khoản của nền kinh tế... là những giải pháp được Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

(TBTCO) - Cùng với nhiệm vụ “tích cốc phòng cơ”, công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đã được ngành Dự trữ Nhà nước thực hiện hiệu quả, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong các giai đoạn khó khăn. Hàng chục nghìn tấn gạo và thiết bị cứu hộ đã được đưa đến tận tay người dân vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhanh chóng, đúng đối tượng.
Quảng Ngãi đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

Quảng Ngãi đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

(TBTCO) - Với mục tiêu trình Quốc hội vào tháng 10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện đề xuất cơ chế đặc thù, chính sách vượt trội để hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.
Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở năm 2026

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở năm 2026

(TBTCO) - Một nội dung quan trọng trong chính sách tài chính năm 2026 là tăng lương cơ sở. Ngành Tài chính đã phối hợp và cùng với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện tăng lương cơ sở cho năm 2026.
Làm rõ tiêu chí đánh giá trong thực hiện quản lý tuân thủ

Làm rõ tiêu chí đánh giá trong thực hiện quản lý tuân thủ

(TBTCO) - Theo các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Hải quan sửa đổi lần đầu tiên đưa quản lý tuân thủ vào Luật là bước chuyển rất quan trọng từ tư duy kiểm tra sang khuyến khích tuân thủ. Tuy nhiên, đề nghị quy định rõ tiêu chí đánh giá và quyền giải trình của doanh nghiệp.
Không tạo khoảng trống pháp lý khi giảm số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Không tạo khoảng trống pháp lý khi giảm số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

(TBTCO) - Các đại biểu đánh giá cao tinh thần cải cách và đồng thuận với việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị đánh giá kỹ rủi ro của từng ngành nghề, chuẩn bị đầy đủ công cụ quản lý thay thế, đảm bảo không làm suy giảm hiệu lực quản lý nhà nước.
Dữ liệu và AI tái định hình ngành bảo hiểm, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

Dữ liệu và AI tái định hình ngành bảo hiểm, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

Dữ liệu và AI đang trở thành động lực tăng trưởng mới và năng lực cốt lõi của ngành bảo hiểm. Tại Hội nghị cấp cao Bảo hiểm Việt Nam 2026, các đại biểu nhấn mạnh, việc tạo môi trường thuận lợi để nghiên cứu, ứng dụng AI và các công nghệ mới trong hoạt động bảo hiểm được đặt trong yêu cầu phải đi đôi với quản trị rủi ro và niềm tin làm nền tảng.
Giải ngân đầu tư công 7 tháng tăng cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối

Giải ngân đầu tư công 7 tháng tăng cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối

(TBTCO) - Sau 7 tháng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối. Kết quả này phản ánh nỗ lực điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và các địa phương, đồng thời tạo nền tảng để bước vào giai đoạn tăng tốc trong những tháng cuối năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Đề xuất cơ chế tài chính đặc thù cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Đề xuất cơ chế tài chính đặc thù cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2026 tăng 4,39%

Infographics: Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2026 tăng 4,39%

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tăng nhẹ ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tăng nhẹ ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm

Mức kinh phí ủy nhiệm thu năm 2026 là 6% tổng số tiền thuế thuộc phạm vi ủy nhiệm thu

Mức kinh phí ủy nhiệm thu năm 2026 là 6% tổng số tiền thuế thuộc phạm vi ủy nhiệm thu

Ngoại giao không chỉ mở cửa, mà phải “mở vốn” cho tăng trưởng

Ngoại giao không chỉ mở cửa, mà phải “mở vốn” cho tăng trưởng

Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đầu tư trong cụm công nghiệp

Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đầu tư trong cụm công nghiệp

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đẩy mạnh triển khai các quy định mới về quản lý ngân sách

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đẩy mạnh triển khai các quy định mới về quản lý ngân sách

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Đại Việt Group bị xử phạt

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Đại Việt Group bị xử phạt

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg