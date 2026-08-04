Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đẩy mạnh triển khai các quy định mới về quản lý ngân sách

Theo Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, cùng với việc bảo đảm công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước trên địa bàn Khánh Hòa và Đắk Lắk, đơn vị đang tập trung triển khai nhiều quy định mới về kế toán nhà nước, kiểm soát thanh toán và thanh toán vốn đầu tư công. Các hoạt động được thực hiện theo hướng đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc.

Trong công tác kế toán nhà nước, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đã phối hợp với cơ quan tài chính địa phương hướng dẫn các đơn vị hạch toán dự toán tiết kiệm chi theo Nghị quyết số 135/NQ-CP của Chính phủ; triển khai hướng dẫn sử dụng hệ thống TABMIS cho cấp xã; phối hợp rà soát, điều chỉnh kinh phí chi trả đối với người có công với cách mạng; đồng thời thực hiện đối chiếu tài khoản tiền gửi, tài khoản dự toán và quản lý tài sản tạm giữ theo quy định.

Đối với công tác kiểm soát thanh toán đầu tư công, đơn vị đã triển khai các quy định mới về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 đối với các dự án phát sinh hoặc được kéo dài thời gian thực hiện tại Khánh Hòa và Đắk Lắk. Song song đó, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tiếp tục rà soát, đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến hạn, quá hạn; đối chiếu số liệu dự án và tài khoản nhằm bảo đảm việc thanh toán vốn đầu tư công đúng quy định.

Việc triển khai các chính sách mới được thực hiện trong bối cảnh công tác thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Đến ngày 31/7/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Khánh Hòa đạt 32.518 tỷ đồng, tương đương 86,43% dự toán năm, trong đó thu xuất nhập khẩu đã đạt gần 97% dự toán. Tại Đắk Lắk, thu ngân sách đạt 10.227 tỷ đồng, bằng 57,76% dự toán HĐND giao.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Khánh Hòa đã giải ngân hơn 8.022 tỷ đồng, đạt 50,93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong khi đó, Đắk Lắk giải ngân gần 2.892 tỷ đồng, đạt 29,5% kế hoạch vốn năm 2026. Đây là cơ sở để Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư và cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Trong tháng 8/2026, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV sẽ tiếp tục triển khai các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, quản lý thuế và cơ chế thu, chi của chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Đồng thời, đơn vị tăng cường giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong quá trình xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách và sử dụng vốn đầu tư công./.