Khánh Hòa: Ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 7 đạt 5.273 tỷ đồng

Thông tin từ Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, năm 2026 Khánh Hòa được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công 12.363 tỷ đồng, gồm 1.703 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm trước và 10.660 tỷ đồng vốn kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 4.067 tỷ đồng, đạt 29,89% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn kéo dài từ năm trước giải ngân 564 tỷ đồng, đạt 33,12% kế hoạch; vốn kế hoạch năm giải ngân 3.503 tỷ đồng, đạt 32,86%.

Theo ước tính của Kho bạc Nhà nước khu vực XIV, đến hết tháng 7/2026, tổng giá trị giải ngân sẽ đạt khoảng 5.273 tỷ đồng, tương ứng 34,21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn kéo dài từ năm trước ước giải ngân 577 tỷ đồng, đạt 33,88% kế hoạch, vốn kế hoạch năm 2026 ước đạt 4.696 tỷ đồng, tương đương 44,05% kế hoạch được triển khai.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 151 tỷ đồng, gồm 89 tỷ đồng vốn kéo dài và 62 tỷ đồng vốn kế hoạch năm. Theo ước tính, đến hết tháng 7, giá trị giải ngân sẽ đạt khoảng 32 tỷ đồng, bằng 21,19% kế hoạch. Trong đó, vốn kéo dài ước giải ngân khoảng 28 tỷ đồng, đạt 31,46%, vốn kế hoạch năm ước đạt 4 tỷ đồng, tương đương 6,45%.

Đại diện Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV thông tin, đến ngày 30/6/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành việc phân bổ 100% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, các UBND xã, phường vẫn chưa hoàn tất thủ tục phân bổ chi tiết kế hoạch vốn gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để nhập dự toán trên hệ thống TABMIS, với tổng vốn khoảng 1.080 tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả giải ngân, đại diện Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV cho biết, tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh hiện thấp hơn cùng kỳ năm trước 11,29 điểm phần trăm (cùng kỳ năm 2025 đạt 41,18%). Điểm đáng ghi nhận là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm và liên vùng đạt kết quả tích cực hơn, với tỷ lệ giải ngân đạt 24,83% kế hoạch, cao hơn 4,01 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ giải ngân cũng thấp hơn cùng kỳ năm trước 51,34 điểm phần trăm, khi mới đạt 21,19%, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt 65,91%.

Theo Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV, giải phóng mặt bằng tiếp tục là nguyên nhân chính làm chậm tiến độ giải ngân. Thống kê đến ngày 30/6/2026, có 8 dự án được bố trí nguồn vốn lớn, nhưng mới giải ngân 477 tỷ đồng trên tổng số 2.129 tỷ đồng, tương đương 22,41% kế hoạch.

Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV đề nghị các chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục mở tài khoản dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn để đủ điều kiện giải ngân ngay khi dự án đáp ứng yêu cầu theo quy định./.