Bảo đảm tiến độ nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

Khẩn trương nhập, xuất hàng dự trữ

Công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia (DTQG) tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực X trong 6 tháng đầu năm nay.

Đối với công tác nhập hàng DTQG, đơn vị đã chủ động theo dõi diễn biến thị trường lương thực, tổ chức khảo sát giá để xây dựng phương án giá mua, giá bán lương thực DTQG năm 2026 trình Cục DTNN theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, Chi cục đã phối hợp xây dựng kế hoạch đấu thầu mua gạo DTQG năm 2026, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Cục DTNN.

Theo báo cáo của Chi cục DTNN khu vực X, mặc dù thị trường lương thực và giá nhiên liệu trong thời gian qua có nhiều biến động, công tác đấu thầu mua gạo vẫn được đơn vị triển khai thuận lợi nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Cục DTNN cùng sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng và doanh nghiệp kinh doanh lương thực trên thị trường.

Nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X trong 6 tháng đầu năm nay. Ảnh: Tuyển Triệu

Thông qua hình thức đấu thầu qua mạng, Chi cục đã lựa chọn được các nhà thầu đủ năng lực thực hiện cung cấp toàn bộ 32.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2026 với tổng giá trị hơn 360,7 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng so với giá gói thầu được phê duyệt, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành ký kết hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu và đang triển khai nhập hàng, đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng tiến độ cam kết.

Theo Chi cục DTNN khu vực X, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với công tác nhập gạo là nguồn cung trên thị trường có thời điểm khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của doanh nghiệp.

Bên cạnh nhiệm vụ nhập kho, công tác xuất bán lương thực luân phiên đổi hàng cũng được triển khai theo kế hoạch nhằm bảo đảm chất lượng hàng dự trữ lưu kho.

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục đã hoàn thành lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá đối với hơn 9.195 tấn gạo thuộc kế hoạch xuất bán năm 2025 chuyển sang thực hiện trong năm 2026. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành xuất bán hơn 8.235 tấn gạo cho khách hàng trúng đấu giá, đạt gần 90% kế hoạch được giao; số lượng còn lại tiếp tục được đôn đốc nhận hàng theo đúng tiến độ hợp đồng.

Đối với công tác xuất gạo cứu trợ, hỗ trợ, Chi cục DTNN khu vực X đã hoàn thành đấu thầu lựa chọn đơn vị vận chuyển, bốc xếp và tổ chức xuất cấp theo đúng kế hoạch được giao.

Cụ thể, đơn vị đã thực hiện xuất gần 2.095 tấn gạo hỗ trợ nhân dân TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi trong dịp Tết và thời kỳ giáp hạt năm 2026; đồng thời hoàn thành xuất hơn 3.628 tấn gạo hỗ trợ học sinh tại 2 địa phương trong học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Sau khi hoàn thành việc giao hàng, Chi cục đã tổ chức đối chiếu số liệu giao nhận với địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Cục DTNN theo quy định.

Theo đánh giá của đơn vị, công tác xuất gạo hỗ trợ, cứu trợ cơ bản được triển khai thuận lợi nhờ sự chủ động trong chuẩn bị hồ sơ, phương án vận chuyển và kế hoạch tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn. Trong đó, nguồn cung gạo trên thị trường có thời điểm khan hiếm; việc xác định giá khởi điểm khi đấu giá gạo luân phiên đổi hàng còn nhiều vướng mắc do thiếu sản phẩm tương đồng trên thị trường; trong khi công tác vận chuyển cứu trợ phát sinh chi phí lớn do địa bàn giao nhận trải rộng, nhiều điểm giao hàng nằm tại khu vực miền núi hoặc trung tâm các xã, phường.

Đối với vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, trong 6 tháng đầu năm đơn vị tiếp tục theo dõi, thực hiện công tác nhập vật tư theo quyết định của Cục DTNN; chưa phát sinh nhiệm vụ xuất cấp vật tư cứu trợ, hỗ trợ.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng dự trữ lưu kho

Cùng với công tác nhập, xuất hàng hóa, nhiệm vụ bảo quản hàng DTQG tiếp tục được Chi cục DTNN khu vực X xác định là nhiệm vụ thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn về số lượng và chất lượng hàng hóa lưu kho.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo quản, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác nhập, xuất và bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của Chi cục, toàn bộ hàng DTQG lưu kho tại các điểm kho trực thuộc đều được bảo quản an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng theo quy định hiện hành.

Các quy trình bảo quản tại kho được thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật; công tác vệ sinh môi trường kho tàng được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa kho dự trữ

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Chi cục DTNN khu vực X tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và quản lý kho hàng DTQG.

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai nhiều hạng mục công nghệ thông tin tại các điểm kho như bảo trì hệ thống công nghệ thông tin, thay thế hệ thống mạng nội bộ, nâng cấp hệ thống chống sét và các hạng mục phòng cháy chữa cháy, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Theo Chi cục DTNN khu vực X, yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay đặt ra nhu cầu tiếp tục nâng cấp hoặc xây dựng mới phần mềm quản lý vật tư, hàng hóa và kho dự trữ quốc gia phù hợp với mô hình tổ chức mới cũng như yêu cầu tổng hợp, phân tích số liệu phục vụ công tác lập kế hoạch dự trữ quốc gia hằng năm.

Bước sang 6 tháng cuối năm 2026, Chi cục DTNN khu vực X sẽ tiếp tục hoàn thành công tác nhập đủ số lượng gạo theo kế hoạch được giao; theo dõi chất lượng hàng hóa lưu kho; thực hiện xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Cục DTNN; tiếp tục đầu tư, sửa chữa kho tàng và hiện đại hóa hệ thống kho dự trữ.

Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp nhận và tổ chức bảo quản các mặt hàng vật tư cứu hộ, cứu nạn theo kế hoạch gồm 1.050 bộ nhà bạt cứu sinh, 5.000 phao áo cứu sinh và 28 bộ máy phát điện, góp phần nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu cứu trợ, hỗ trợ khi phát sinh tình huống khẩn cấp trên địa bàn quản lý.