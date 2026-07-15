Siết đầu tư hạ tầng, gỡ khu đô thị "3 không"

Đầu tư hồ điều hòa phải tạo giá trị gia tăng

Tại phiên chất vấn của HĐND TP. Hà Nội ngày 15/7, đại biểu Nguyễn Trung Nam (Tổ đại biểu số 18) đề nghị Giám đốc Sở Tài chính làm rõ hiệu quả khai thác sau đầu tư đối với các dự án hồ điều hòa, công viên được đầu tư bằng vốn ngân sách.

Theo đại biểu, đầu tư công cần thực sự phát huy vai trò là “vốn mồi”, tạo sức lan tỏa để thu hút các nguồn lực xã hội. Do đó, ngoài mục tiêu chống ngập và cải thiện cảnh quan đô thị, các dự án cần được đánh giá toàn diện về hiệu quả khai thác sau đầu tư, khả năng tạo thêm nguồn lực cũng như đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, đối với các dự án đầu tư công, đặc biệt là các công trình hồ điều hòa, công viên và hạ tầng cảnh quan, Sở Tài chính đều tham gia thẩm định ngay từ giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư đến quá trình triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú trả lời tại kỳ họp. Ảnh: Lê Hải

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, công tác thẩm định tập trung đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, phương án đầu tư và kế hoạch bàn giao công trình sau khi hoàn thành để địa phương tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả.

Các dự án không chỉ hướng tới mục tiêu giảm úng ngập, cải thiện môi trường và hoàn thiện hạ tầng giao thông, mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đối với các dự án triển khai theo cơ chế khẩn cấp, Sở Tài chính cũng thực hiện thẩm định chặt chẽ trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chuyên ngành, đánh giá đầy đủ tính cấp thiết và hiệu quả đầu tư, đồng thời tăng cường kiểm soát việc sử dụng vốn nhằm tránh thất thoát, lãng phí và bảo đảm công trình phát huy hiệu quả sau khi đưa vào khai thác.

Khẳng định quan điểm của ngành tài chính, ông Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh, tất cả các công trình hạ tầng kỹ thuật và thoát nước thời gian qua đều được đánh giá không chỉ về hiệu quả đầu tư mà còn trên cơ sở mức độ đóng góp đối với tăng trưởng kinh tế, nguồn thu ngân sách và sự phát triển bền vững của thành phố.

Siết trách nhiệm chủ đầu tư, xử lý khu đô thị “3 không”

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Hợp Dũng (Tổ đại biểu số 9) nêu thực trạng nhiều khu đô thị vẫn tồn tại tình trạng “3 không”, gồm không đấu nối hệ thống thoát nước vào hệ thống chung của thành phố, không đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và không bàn giao hạ tầng sau đầu tư. Đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trong công tác giám sát các dự án này.

Giải trình, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, theo quy định của pháp luật về đầu tư, các chủ đầu tư dự án khu đô thị phải thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng và hằng năm gửi Sở Tài chính - cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát đầu tư của thành phố.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính thường xuyên đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng thoát nước, theo đúng cam kết và tiến độ đã được phê duyệt.

Dự án cải tạo hồ Ba Mẫu (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Đức Thanh

Đối với các dự án chậm tiến độ, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở, ngành rà soát, tham mưu UBND thành phố xử lý. Trong số 64 dự án được tiếp tục triển khai, thành phố đã điều chỉnh chủ trương đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước, trước khi đưa các hạng mục nhà ở vào khai thác.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Tú, thực tế vẫn còn một số dự án đã hoàn thành nhà ở nhưng chưa đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời một số chủ đầu tư chưa ưu tiên bố trí nguồn lực do các hạng mục hạ tầng không mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các hạng mục theo đúng cam kết. Trường hợp không điều chỉnh tiến độ hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm, trong đó có việc không xem xét giao hoặc chấp thuận cho nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các dự án khác trên địa bàn.

Đồng thời, Sở Tài chính cũng đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định về đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm các khu đô thị mới được vận hành đúng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững của Thủ đô./.