Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng, FPT chịu áp lực xả mạnh nhất

Tùng Linh

Tùng Linh

18:11 | 15/07/2026
(TBTCO) - Khối ngoại gia tăng bán ròng trở lại với giá trị gần 1.000 tỷ đồng trong ngày 15/7. Áp lực rút vốn tập trung tại FPT và PNJ trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 24 điểm, lùi về vùng đáy kể từ tháng 6/2026.
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Sau một phiên mua ròng và hai phiên giao dịch giằng co, khối ngoại quay trở lại bán ròng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi thị trường chịu áp lực điều chỉnh trên diện rộng.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.408,7 tỷ đồng và bán ra 2.377,8 tỷ đồng, qua đó bán ròng khoảng 970 tỷ đồng. Tính chung 3 sàn, giá trị bán ròng đạt 981 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức bán ròng hai phiên trước.

Động thái bán ròng mạnh của khối ngoại diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Sau phiên phục hồi thiếu thuyết phục với thanh khoản thấp, lực bán gia tăng mạnh khiến VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,35%) xuống 1.782,12 điểm, lùi về vùng giá thấp nhất kể từ tháng 6/2026.

Khối ngoại bán ròng, FPT chịu áp lực xả mạnh nhất
Khối ngoại bán ròng mạnh tại FPT và PNJ trong phiên 15/7. Nguồn:Dstock

Áp lực bán tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT dẫn đầu với giá trị bán ròng 346 tỷ đồng, đồng thời giảm gần 5%, trở thành một trong những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên chỉ số. PNJ xếp thứ hai với giá trị bán ròng 108 tỷ đồng, sau khi cổ phiếu tiếp tục giảm gần 7%.

Các mã khác cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể gồm SSI (72 tỷ đồng), VIC (68 tỷ đồng), TCB (65 tỷ đồng), VHM (57 tỷ đồng) và CTG (56 tỷ đồng).

Trong khi đó, HPG dẫn đầu danh sách được khối ngoại giải ngân với giá trị 139 tỷ đồng, dù cổ phiếu chỉ giảm nhẹ 0,44%. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất được giải ngân trên 100 tỷ đồng. Tiếp theo là BMP (40 tỷ đồng), STB (35 tỷ đồng), MSN (28 tỷ đồng) và VNM (27 tỷ đồng). Quy mô mua ròng nhìn chung khá khiêm tốn, cho thấy dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng.

Khối ngoại gia tăng bán ròng trở lại sau giai đoạn giao dịch cân bằng, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế khi thị trường đánh mất nhịp hồi ngắn hạn. Lực mua mới chủ yếu mang tính chọn lọc và chưa đủ để tạo sự cân bằng với áp lực bán./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index fpt pnj

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