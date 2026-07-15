Chứng khoán

Thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn

Tấn Minh

Tấn Minh

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10:11 | 15/07/2026
(TBTCO) - Phát biểu tại Hội thảo "Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 15/7, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026 - 2030, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn là yêu cầu cấp thiết, trong đó thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
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Theo ông Bùi Hoàng Hải, năm 2026 đánh dấu 30 năm Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam. Sau ba thập kỷ hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán đã từng bước trở thành cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, góp phần huy động và phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Lãnh đạo UBCKNN đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan quản lý, các định chế tài chính, doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư và các thành viên thị trường trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mặc dù năm 2026 kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do bất ổn địa chính trị, xung đột tại Trung Đông và áp lực từ khủng hoảng năng lượng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì được đà phát triển tích cực.

Tính đến ngày 29/5/2026, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10.610,35 nghìn tỷ đồng, tương đương 82,6% GDP ước tính năm 2025. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đã vượt 13 triệu tài khoản, hoàn thành sớm mục tiêu đạt 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn
Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Thanh

Hoạt động huy động vốn tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành cổ phiếu và chào bán lần đầu ra công chúng của các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch đạt khoảng 289.500 tỷ đồng, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm 2025 và cao gấp 2,5 lần mức bình quân của 5 năm gần đây. Trong khi đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phục hồi với quy mô trái phiếu niêm yết đạt khoảng 2,819 triệu tỷ đồng, tương đương 21,9% GDP ước tính năm 2025.

“Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của thị trường chứng khoán trong việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế” - ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, một dấu mốc quan trọng khác của thị trường trong năm nay là FTSE Russell chính thức xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, với hiệu lực từ tháng 9/2026. Đây được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội thu hút mạnh hơn dòng vốn đầu tư quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng và quy mô của thị trường vốn Việt Nam.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu vốn của nền kinh tế là rất lớn. Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn này lên tới khoảng 38 triệu tỷ đồng, trong khi nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ khoảng 8,5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 20% tổng nhu cầu. Phần lớn nguồn lực còn lại sẽ phải được huy động từ khu vực tư nhân và vốn quốc tế.

Thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn
Hội thảo “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 15/7. Ảnh: Đức Thanh

Theo lãnh đạo UBCKNN việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực ngân sách là hữu hạn, vốn tín dụng gần chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống là đòi hỏi cấp thiết được đặt ra. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán được xác định phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh dẫn vốn trung dài hạn cho nền kinh tế.

Ông Bùi Hoàng Hải đánh giá cao sáng kiến của Báo Tài chính - Đầu tư khi lựa chọn chủ đề “Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các ý kiến trao đổi tại hội thảo sẽ cung cấp thêm những luận cứ và khuyến nghị quan trọng để cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và định hướng phát triển thị trường trong thời gian tới.

“Những ý kiến thảo luận tại hội thảo sẽ là nguồn thông tin tham khảo hữu ích để cơ quan quản lý tiếp tục tham mưu các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, tái cấu trúc các kênh dẫn vốn và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững của đất nước” - ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh./.

Tấn Minh
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thị trường chứng khoán kênh dẫn vốn trung tái cấu trúc kênh nguồn vốn đầu tư thị trường vốn Việt tăng trưởng kinh tế vốn huy động trung

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