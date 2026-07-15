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Tỷ giá USD hôm nay (15/7): Ngân hàng bán USD cách xa tỷ giá trần, CPI Mỹ giảm mạnh nhất 6 năm

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:10 | 15/07/2026
(TBTCO) - Sáng 15/7, tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng, lên 25.233 đồng, trong khi tỷ giá USD bán ra tại các ngân hàng diễn biến trái chiều, lùi xa so với tỷ giá trần. Chỉ số DXY giảm còn 100,79 điểm khi CPI Mỹ tháng 6 giảm 0,4%, mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 15/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.233 đồng, tăng 8 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.971,35 - 26.494,65 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.420 VND/USD, giữ nguyên chiều mua, nhưng giảm 30 đồng chiều bán.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng đồng loạt giảm nhẹ, trái chiều diễn biến tỷ giá trung tâm.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức 26.040 - 26.450 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua, chiều bán và cách xa tỷ giá trần. Tương tự, BIDV niêm yết 26.070 - 26.450 VND/USD, cũng giảm 10 đồng ở cả hai chiều, cho thấy đồng bạc xanh tiếp tục điều chỉnh sau giai đoạn tăng trước đó.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 14/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (15/7): Ngân hàng bán USD cách xa tỷ giá trần, CPI Mỹ giảm mạnh nhất 6 năm
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, diễn biến có sự phân hóa giữa các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá được niêm yết ở 29.134,4 - 30.670,5 VND/EUR, với chiều mua tăng 9,4 đồng và chiều bán tăng 9,89 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết 29.402 - 30.831 VND/EUR, chiều mua giảm 138 đồng và chiều bán giảm 141 đồng, phản ánh xu hướng điều chỉnh mạnh hơn tại ngân hàng này.

Tỷ giá GBP đồng loạt đi xuống tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết 34.162,5 - 35.612,7 VND/GBP, chiều mua giảm 74,5 đồng và chiều bán giảm 77,6 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 34.452 - 35.729 VND/GBP, chiều mua giảm 113 đồng và chiều bán giảm 121 đồng, với mức giảm mạnh hơn so với Vietcombank.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,14% xuống còn 100,79 điểm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6 giảm 0,4% so với tháng trước - mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Nhờ đó, lạm phát theo năm hạ xuống 3,5%, từ mức 4,2% của tháng 5, đồng thời chấm dứt chuỗi tăng trong 3 tháng liên tiếp.

So với dự báo giảm 0,1% theo tháng và tăng 3,8% theo năm, số liệu thực tế thấp hơn 0,3 điểm phần trăm ở cả hai chỉ tiêu. Điều này khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ, dù kỳ vọng lãi suất vẫn ở mức tương đối cao.

Nguyên nhân chính khiến lạm phát hạ nhiệt trong tháng 6 đến từ nhóm năng lượng. Chỉ số giá năng lượng giảm 5,7% trong tháng - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020, trong đó giá xăng lao dốc 9,7%, mạnh nhất kể từ tháng 8/2022. Diễn biến này phản ánh đà giảm của giá dầu Brent trong suốt tháng 6, từ trên 100 USD/thùng khi xung đột Trung Đông lên đỉnh điểm xuống khoảng 78 USD/thùng vào giữa tháng, tương đương giảm khoảng 40% so với đỉnh.

Tuy nhiên, xu hướng này có thể chỉ mang tính tạm thời. Dữ liệu CPI tháng 7, dự kiến công bố ngày 12/8, được nhiều tổ chức dự báo ghi nhận sự đảo chiều khi áp lực từ giá năng lượng quay trở lại.

Nguyên nhân là từ ngày 8/7, thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên đã bị phá vỡ lần thứ ba, khiến hoạt động vận chuyển tàu chở dầu qua eo biển Hormuz gần như đình trệ, đồng thời các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Iran được tái áp đặt. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu và đẩy giá dầu phục hồi.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo 86% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75% tại cuộc họp ngày 28 - 29/7, trong khi xác suất tăng lãi suất chỉ còn 14%.

Dù vậy, căng thẳng địa chính trị giữa Washington và Tehran tiếp tục là yếu tố rủi ro lớn đối với triển vọng lạm phát. Nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian tới, áp lực lạm phát có thể gia tăng trở lại, khiến Fed phải thận trọng hơn trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ./.

Ánh Tuyết
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ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80