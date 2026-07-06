Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 6/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.202 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.941,9 - 26.462,1 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.520 - 26.560 VND/USD, giảm nhẹ 10 đồng chiều mua, không đổi chiều bán so với phiên trước. Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên cuối tuần cho thấy, EUR và GBP là hai đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với VND, trong khi USD tương đối ổn định ở chiều bán ra, nhưng giảm ở chiều mua vào, còn JPY chỉ biến động nhẹ. Theo đó, tại Vietcombank, tỷ giá USD ở mức 26.073 - 26.463 VND/USD, giá mua vào giảm 11 đồng, trong khi giá bán ra tăng 9 đồng so với cuối tuần trước và tiếp tục neo ở mức trần cho phép. Tương tự, tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 26.083 - 26.463 VND/USD, với giá mua vào giảm mạnh 51 đồng, còn giá bán ra tăng 9 đồng, cho thấy các ngân hàng tiếp tục nới biên độ mua - bán USD. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 3/7 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng euro, tại Vietcombank, tỷ giá EUR ở mức 29.304,41 - 30.849,34 VND/EUR, tăng lần lượt 100 đồng và 105,2 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 29.630 - 31.066 VND/EUR, tăng mạnh hơn, tương ứng 169 đồng và 245 đồng. Diễn biến này cho thấy đồng euro tiếp tục lên giá rõ nét so với VND.

Đồng bảng Anh cũng duy trì đà tăng mạnh. Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 34.219,66 - 35.672,27 VND/GBP, tăng lần lượt 374,2 đồng và 390 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 34.556 - 35.845 VND/GBP, tăng mạnh 402 đồng ở chiều mua vào và 506 đồng ở chiều bán ra, là mức tăng mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ khảo sát.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích nhẹ 0,04% lên 100,92 điểm.

Đồng USD duy trì ổn định gần mức thấp nhất trong hai tuần vào đầu tuần, khi thị trường giảm bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, đồng yên Nhật vẫn giao dịch quanh vùng thấp nhất trong 40 năm, làm gia tăng kỳ vọng giới chức Nhật Bản có thể tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ.

Tuần trước, USD ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt rõ rệt. Số việc làm mới trong tháng 6 tăng thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, khiến nhà đầu tư điều chỉnh giảm khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Ngân hàng OCBC (Singapore) cho rằng, việc tỷ lệ thất nghiệp giảm cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối vững chắc, qua đó, có thể giúp Fed duy trì lập trường chính sách thắt chặt trong thời gian tới. OCBC vẫn giữ quan điểm tích cực đối với đồng USD và dự báo đồng tiền này có thể tăng khoảng 2 - 3% trong nửa cuối năm 2026.

Trong tuần này, diễn biến của USD sẽ phụ thuộc chủ yếu vào loạt dữ liệu và sự kiện kinh tế quan trọng của Mỹ.

Cụ thể, ngày thứ hai sẽ công bố Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ của S&P Global và Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM). Đến thứ ba, thị trường sẽ theo dõi số liệu cán cân thương mại, trong khi biên bản cuộc họp ngày 17/6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ được công bố vào thứ tư. Biên bản này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách đối với lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ cũng sẽ là chỉ báo quan trọng để đánh giá sức khỏe thị trường lao động và triển vọng của đồng USD.

Ngoài Mỹ, thị trường cũng sẽ theo dõi một số sự kiện chính sách tiền tệ quan trọng khác. Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ công bố đánh giá chính sách tiền tệ và quyết định về lãi suất chính thức vào ngày 8/7, kèm theo họp báo trực tuyến. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 vào ngày thứ năm, mang thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ tại khu vực đồng euro./.