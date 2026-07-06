Xã hội

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

08:38 | 06/07/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện có ý nghĩa rất thiêng liêng này.
aa

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VGP

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương, Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh!

Thưa các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử!

Thưa toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu!

Hôm nay, tại Công viên Lê Thị Riêng, chúng ta vô cùng xúc động tổ chức Lễ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Sự kiện hôm nay có ý nghĩa rất thiêng liêng; là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập và tự do của Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công với cách mạng, trong đó công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Công tác triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mật và cung cấp từ phía các tổ chức và các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và TP. Hồ Chí Minh đã rất tích cực, thúc đẩy nhanh việc phân tích, đánh giá chặt chẽ trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khẩn trương khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm khu mộ tập thể các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận và biểu dương nỗ lực kiên trì, bền bỉ của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 7, TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã không quản ngại khó khăn, cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua. Những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước.

Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, tôi đề nghị các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành quán triệt các yêu cầu sau:

Thứ nhất, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính của các liệt sĩ. Đề nghị TP. Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Thứ hai, từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968, 1972...; đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ.

Thưa các đồng chí!

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, toàn thể chúng ta với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn nguyện làm hết sức mình nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ để phần nào đền đáp sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ cho đất nước ta có được nền hòa bình, độc lập và mãi mãi trường tồn.

Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch, các trận đánh lớn, khẩn trương tổ chức tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc.

Tôi kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

.
baochinhphu.vn
Từ khóa:
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu của Thủ tướng lễ triển khai tìm kiếm lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Bài liên quan

Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga mong muốn kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam

Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga mong muốn kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nga

Dành cho bạn

Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 6 tháng đạt 58% dự toán

Thuế tỉnh Thái Nguyên thu ngân sách 6 tháng đạt 58% dự toán

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 6/7: Giá heo hơi dao động từ 60.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 6/7: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 6/7: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 6/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Đọc thêm

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?

(TBTCO) - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh trên cả nước sẽ bước vào giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Đây được xem là thời điểm quan trọng để người học cân nhắc, không chỉ căn cứ vào điểm số, mà còn cần hiểu rõ xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực trong những năm tới.
Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

(TBTCO) - Tối 4/7, tại Nhà Bát Giác - không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối”. Chương trình khẳng định cam kết phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống.
Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh

Tính đến ngày 4/7/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã bước sang ngày thứ 111 và đạt được những kết quả rất tích cực.
Vingroup ra mắt "Đất nước Thiên hùng ca" – “Kỳ quan sân khấu” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Vingroup ra mắt "Đất nước Thiên hùng ca" – “Kỳ quan sân khấu” tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 3/7/2026, Tập đoàn Vingroup ra mắt "Đất nước Thiên hùng ca” – đại sử thi sân khấu nhập vai quy mô lớn, tái hiện hành trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Với sự hội tụ của nhiều loại hình nghệ thuật, công nghệ trình diễn đỉnh cao và nội dung đặc biệt ý nghĩa, “Đất nước Thiên hùng ca” xứng tầm là “kỳ quan sân khấu”, nơi 4.000 năm lịch sử được phục dựng sống động trong 75 phút với những trải nghiệm đa giác quan lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Show sẽ công diễn chính thức từ ngày 10/7/2026 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hà Nội).
Lương hưu tăng 8% đến tay người hưởng ngay từ đầu tháng 7

Lương hưu tăng 8% đến tay người hưởng ngay từ đầu tháng 7

Ngay trong những ngày đầu tháng 7/2026, khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước đã được nhận mức hưởng mới tăng 8% theo quy định của Chính phủ. Việc chi trả được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đặc biệt với hình thức chuyển khoản, góp phần mang lại sự thuận tiện và niềm vui cho người hưởng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm chi trả kịp thời khi lương hưu, trợ cấp tăng từ ngày 1/7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm chi trả kịp thời khi lương hưu, trợ cấp tăng từ ngày 1/7

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả và các ngân hàng để bảo đảm người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ chi trả tháng 7/2026.
Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh và việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khách quốc tế.
Hà Nội sẽ có đêm giao hưởng ngoài trời hiếm có bên hồ Gươm tối 4/7

Hà Nội sẽ có đêm giao hưởng ngoài trời hiếm có bên hồ Gươm tối 4/7

(TBTCO) - Tối 4/7, không gian Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành sân khấu của đêm hòa nhạc ngoài trời "Crescendo - Giao hưởng kết nối", một trong những điểm nhấn của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

Quản trị toàn vòng đời trở thành yêu cầu mới của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Quản trị toàn vòng đời trở thành yêu cầu mới của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38%

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38%

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần

Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần

Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công