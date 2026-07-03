Lương hưu tăng 8% đến tay người hưởng ngay từ đầu tháng 7

Lương hưu tăng, người có mức hưởng thấp tiếp tục được hỗ trợ

Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026.

Đặc biệt, những người hưởng lương hưu hoặc trợ cấp trước ngày 1/1/1995 có mức hưởng thấp sẽ tiếp tục được hỗ trợ thêm sau khi tăng 8%, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu.

Cụ thể, người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng. Người có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng Đỗ Tâm Thư (phường Thảo Điền, TP. Hồ Chí Minh) vui mừng khi nhận lương hưu tăng theo mức mới qua tài khoản ngân hàng ngay trong ngày 1/7/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việc điều chỉnh lần này không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, hỗ trợ người hưởng trước tác động của biến động giá cả mà còn tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người đã có nhiều năm lao động, cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Ngay sau khi Nghị định được ban hành, BHXH Việt Nam đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm công tác chi trả diễn ra thông suốt trên phạm vi cả nước. Toàn ngành chủ động rà soát dữ liệu người hưởng, cập nhật mức hưởng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí và xây dựng phương án chi trả phù hợp đối với cả hình thức nhận qua tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.

Sau 34 năm gắn bó với nghề giáo, bà Trương Ngọc Hải (phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết, lương hưu hiện là nguồn thu nhập chính của gia đình. Vì vậy, ngay khi biết thông tin lương hưu sẽ được điều chỉnh tăng từ tháng 7/2026, bà luôn mong chờ đến kỳ chi trả đầu tiên theo mức hưởng mới.

Bà Hải chia sẻ: “Ngay trong ngày 1/7, tài khoản của tôi đã nhận được tiền. Sau khi tăng, lương hưu của tôi là hơn 6,1 triệu đồng, tôi rất mừng vì có thêm kinh phí trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, tôi còn được cấp thẻ BHYT miễn phí dành cho người nghỉ hưu để khám, chữa bệnh hằng tháng nên càng thấy yên tâm”.

Tại TP. Hồ Chí Minh, hai vợ chồng ông Đỗ Tâm Thư và bà Lê Thị Cúc (phường Thảo Điền) cũng chung niềm vui khi cùng được điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1/7.

Ông Thư cho biết, mức lương hưu của ông tăng gần 800.000 đồng, lên 11,75 triệu đồng/tháng, trong khi lương hưu của bà Cúc được điều chỉnh lên 8,5 triệu đồng/tháng. Điều khiến ông bà càng phấn khởi hơn là ngay trong ngày 1/7, toàn bộ số tiền theo mức hưởng mới đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Chi trả qua tài khoản nhanh chóng, thuận tiện, an toàn

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân sẽ được ưu tiên chuyển tiền sớm, trong khi hình thức nhận tiền mặt tiếp tục triển khai thông qua hệ thống bưu điện và các điểm chi trả trực tiếp.

Việc chi trả qua tài khoản cá nhân đang ngày càng được mở rộng nhằm giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi cho người hưởng. Hình thức này cũng giúp hạn chế tình trạng tập trung đông người tại các điểm nhận tiền mặt, đồng thời nâng cao tính minh bạch và an toàn trong quá trình chi trả.

Ông Đỗ Tâm Thư chia sẻ: “Nhận được thông báo tiền về tài khoản ngay trong ngày đầu tiên của tháng, vợ chồng tôi rất vui và yên tâm. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một con số, nhưng với chúng tôi, đó còn là sự quan tâm, ghi nhận về cả quá trình lao động, cống hiến. Việc nhận lương hưu qua tài khoản cũng giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức vì không phải đi lại, xếp hàng như trước”.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Tươi (phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) lại đón nhận niềm vui kép trong kỳ chi trả tháng 7. Không chỉ được hưởng mức lương hưu tăng thêm 8%, đây cũng là tháng đầu tiên bà nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân.

“Trước đây, hằng tháng, tôi nhận lương hưu bằng tiền mặt tại điểm chi trả của bưu điện. Trong tháng 6 vừa qua, tôi được cán bộ BHXH và ngân hàng hướng dẫn đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân. Vì vậy, tháng 7 này, lương hưu đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngay từ ngày đầu tiên của tháng cùng với số tiền tăng thêm, tôi thấy rất vui” - bà Tươi cho biết.

Cũng tại Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Hạnh, phường Hà Tu cho biết việc mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân được thực hiện nhanh chóng, đơn giản.

“Mỗi tháng tiền được chuyển vào tài khoản, điện thoại đều có thông báo nên tôi chủ động biết thời điểm nhận tiền và dễ dàng quản lý khoản lương hưu của mình. Tôi thấy hình thức này rất tiện lợi”- bà Hạnh chia sẻ.

Những chia sẻ của người hưởng cho thấy, bên cạnh niềm vui được tăng lương hưu, việc nhận chế độ qua tài khoản cá nhân đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người hưởng không phải chờ đợi tại điểm chi trả, có thể chủ động thời gian nhận tiền, đồng thời bảo đảm an toàn, minh bạch trong quá trình hưởng các chế độ.

BHXH Việt Nam cho biết, tại kỳ chi trả tháng 6/2026, toàn quốc tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân đã đạt khoảng 90%. Đây cũng là những người đầu tiên được nhận mức lương hưu, trợ cấp BHXH đã điều chỉnh tăng ngay từ những ngày đầu tháng 7, góp phần khẳng định hiệu quả của chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực an sinh xã hội.