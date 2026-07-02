Xã hội

Bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nào chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến?

Hà My

Hà My

[email protected]
19:03 | 02/07/2026
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú tại 518 cơ sở y tế cấp cơ bản và chuyên sâu, trong đó có nhiều bệnh viện trước đây là tuyến trung ương và tuyến tỉnh sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, góp phần giảm gánh nặng chi phí và tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế.
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Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Lan Hương - Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và các quyết định của Bộ Y tế về phân cấp chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám, chữa bệnh, người có thẻ BHYT được hưởng 50% mức hưởng khi khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở được xếp cấp cơ bản mà trước đây được xếp là tuyến tỉnh, tuyến trung ương và các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu nhưng trước đây được xếp là tuyến tỉnh.

Theo đó, cả nước có 518 cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và chuyên sâu mà người có thẻ BHYT có thể đến khám ngoại trú sẽ áp dụng chính sách này.

Việc mở rộng phạm vi hưởng BHYT đối với khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến là một trong những điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Chính sách không chỉ tăng thêm quyền lợi cho người tham gia BHYT, mà còn góp phần giảm tình trạng người bệnh phải tự chi trả toàn bộ chi phí khi lựa chọn khám ngoại trú tại các cơ sở y tế phù hợp với nhu cầu.

Bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nào chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến?
Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) thuộc Bộ Công an trước đây là tuyến trung ương, nay được xếp cấp cơ bản, thuộc diện chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến từ ngày 1/7. Ảnh: Bệnh viện 19-8

Các bệnh viện tuyến trung ương thuộc diện chi trả

Danh sách các bệnh viện tuyến trung ương nay được xếp loại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản thuộc diện sẽ chi trả 50% BHYT khám trái tuyến từ ngày 1/7/2026 bao gồm:

Tại Hà Nội: Bệnh viện Hữu nghị, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E

Tại Đồng Nai: Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Tại Thanh Hóa: Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương

Tại Đà Nẵng: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng

Các bệnh viện còn lại ở các địa phương bao gồm: Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (Huế), Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị), Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai), Bệnh viện Phổi 74 (Phú Thọ), Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (Nghệ An), Viện Y học biển (Hải Phòng).

Các bệnh viện thực hành của các trường đại học y dược thuộc Bộ Y tế được xếp cấp cơ bản bao gồm: Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Với Bộ Công an, có 4 bệnh viện thuộc Bộ Công an được xếp cấp cơ bản, bao gồm: Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), Bệnh viện 30-4 (TP. Hồ Chí Minh), Bệnh viện 199 (Đà Nẵng), Bệnh viện Y học cổ truyền (Hà Nội).

62 cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu là tuyến tỉnh trước đây áp dụng chính sách

Cùng với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương được xếp hạng cơ bản, có 62 cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu trước đây là tuyến tỉnh thuộc diện sẽ chi trả 50% chi phí khám ngoại trú cho các bệnh còn lại, ngoài danh mục của Bộ Y tế trước đây, bao gồm:

Tại TP. Hà Nội có 6 bệnh viện bao gồm: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh có 29 bệnh viện gồm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Truyền máu huyết học cơ sở 2, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh cơ sở 2, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cơ sở 2, Bệnh viện Răng hàm mặt, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Nhân dân 115;

Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Bình dân, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Tim TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tai mũi họng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - cơ sở 2, Bệnh viện Y dược học dân tộc.

Tại tỉnh Nghệ An có 2 bệnh viện gồm: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Tại tỉnh An Giang có 3 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc.

Tỉnh Quảng Ninh có 4 bệnh viện bao gồm: Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Tại tỉnh Đồng Nai có 2 bệnh viện gồm: Bệnh viện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Tại TP. Cần Thơ có 4 bệnh viện gồm: Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Tại tỉnh Phú Thọ có 2 bệnh viện bao gồm: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Các địa phương còn lại có 10 bệnh viện bao gồm: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long), Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược TP. Huế), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP. Hải Phòng)

Danh sách trên theo quy định xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ bản, cấp chuyên sâu. Người bệnh có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện này được Quỹ BHYT chi trả 50% khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, người bệnh cần lưu ý, mức hưởng 50% chỉ áp dụng đối với chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở thuộc danh mục được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ bản, cấp chuyên sâu theo quy định. Đối với các trường hợp điều trị nội trú hoặc khám, chữa bệnh tại các cơ sở không thuộc diện áp dụng, việc thanh toán bảo hiểm y tế sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành./.

Hà My
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bảo hiểm y tế khám ngoại trú trái tuyến Các bệnh viện Trung ương chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến

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