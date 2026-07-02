Bộ Tài chính công bố kết quả "chấm điểm" doanh nghiệp thẩm định giá năm 2025

Việc đánh giá được thực hiện đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện, dựa trên 6 nhóm tiêu chí gồm: duy trì điều kiện hoạt động thẩm định giá; chấp hành quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp; tham gia xây dựng, triển khai văn bản quy phạm pháp luật; hợp tác quốc tế; phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá; và tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thẩm định giá.

Theo kết quả công bố, chỉ có 5 doanh nghiệp đạt từ 85 điểm trở lên - mức điểm cao nhất trong đợt đánh giá năm 2025, gồm: Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC), Công ty cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn, Công ty cổ phần Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế, Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA.

Nhóm đạt từ 80 điểm đến dưới 85 điểm có 23 doanh nghiệp. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp tập trung nhiều nhất ở nhóm từ 70 điểm đến dưới 75 điểm với 144 doanh nghiệp, tiếp theo là nhóm từ 75 điểm đến dưới 80 điểm với 75 doanh nghiệp. Như vậy, phần lớn doanh nghiệp thẩm định giá được đánh giá ở mức từ 70 điểm đến dưới 80 điểm.

Ngoài ra, có 11 doanh nghiệp xếp ở nhóm từ 65 điểm đến dưới 70 điểm và 3 doanh nghiệp có kết quả dưới 65 điểm.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, kết quả đánh giá chỉ phản ánh mức độ đáp ứng các tiêu chí quy định tại Thông tư số 38/2024/TT-BTC đối với hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn đánh giá. Kết quả này không phản ánh chất lượng của từng Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá cụ thể của thẩm định viên về giá hoặc của doanh nghiệp thẩm định giá.

Theo Bộ Tài chính, năm 2025 là năm thứ hai Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) triển khai đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá theo bộ tiêu chí quy định tại Thông tư số 38/2024/TT-BTC về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá.

Việc đánh giá được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, có minh chứng cụ thể, góp phần giúp doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực quản trị, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát và tăng cường kỷ cương trong hoạt động thẩm định giá./.