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Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng PT Mexico tăng cường hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới

Hà My

Hà My

[email protected]
20:51 | 19/08/2026
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi Đảng Lao động Mexico là đối tác truyền thống, tin cậy; hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, củng cố nền tảng chính trị, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới.
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Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động (PT) Mexico do đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Thượng Nghị sỹ, Tổng Bí thư Đảng Lao động (PT) dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 16-21/8/2026.

Sáng 19/8/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng PT.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng PT Mexico tăng cường hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thượng nghị sỹ, Tổng Bí thư Đảng Lao động MexicoAlberto Anaya Gutierrez. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của Mexico tại Mỹ Latinh và coi Đảng PT là đối tác truyền thống, tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez và Đảng PT đối với việc củng cố quan hệ giữa hai Đảng, cũng như đối với các phong trào cánh tả, tiến bộ tại Mexico và khu vực Mỹ Latinh; nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều biến động, các lực lượng cánh tả, tiến bộ tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp có ý nghĩa quan trọng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với đoàn kết quả chính của Đại hội XIV, mục tiêu tổng quát, các chủ trương và quyết sách chiến lược lớn về xây dựng Đảng, đổi mới mô hình phát triển, phát triển và bảo vệ đất nước và đường lối đối ngoại Việt Nam.

Về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam - Mexico, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…, đưa Mexico và Việt Nam trở thành các đối tác thương mại hàng đầu của nhau tại mỗi khu vực.

Đồng thời nhất trí đánh giá quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng PT có nhiều điểm tương đồng trong quan tâm đến các vấn đề phát triển, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế, thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai Đảng ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 trong chuyến thăm lần này, coi đó là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chung, củng cố nền tảng chính trị để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng PT Mexico tăng cường hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Mexico lên tầm cao mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez dẫn đầu. Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng PT thăm lại Việt Nam, chứng kiến những thay đổi to lớn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những di huấn tư tưởng của Người đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam kế thừa và vận dụng rất sáng tạo và thành công.

Ông đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào công cuộc cách mạng, đổi mới của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng rằng với tầm nhìn phát triển mới, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu sẽ giành nhiều thắng lợi quan trọng, không chỉ nâng cao vị thế quốc tế, sức mạnh quốc gia của Việt Nam, mà còn tạo mô hình tham khảo, nguồn cổ vũ to lớn cho các lực lượng cánh tả, tiến bộ tại Mexico nói riêng cũng như khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới nói chung.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez khẳng định, Đảng PT luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả, toàn diện Thỏa thuận hợp tác mới giữa hai Đảng, triển khai quan hệ Mexico - Việt Nam trên các kênh, tận dụng tốt lợi thế cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) để mở rộng kim ngạch thương mại, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh, bền vững và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez nhất trí tăng cường hơn nữa phối hợp hai Đảng trong thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai Đảng, hai nước; trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn thông qua tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm chuyên đề và trao đổi đoàn nghiên cứu để chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề hai bên cùng quan tâm; phát huy vai trò của hai Đảng trong định hướng quan hệ Việt Nam - Mexico; tăng cường phối hợp giữa hai Đảng tại các diễn đàn quốc tế và các cơ chế chính đảng cũng như tăng cường giao lưu giữa thế hệ trẻ nhằm tăng cường quan hệ hai Đảng thời gian tới.

Ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2026 - 2031

Cũng trong sáng 19/8/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chủ trì hội đàm với Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến sâu sắc về diễn biến tình hình quốc tế và các vấn đề cùng quan tâm.

Đồng thời, nhất trí một số định hướng và biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn mới, tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai bên, trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, thông tin-tuyên truyền đối ngoại, xuất bản, châm cứu và y học cổ truyền, trao đổi kinh nghiệm, lý luận xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, kết nối doanh nghiệp, tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, phối hợp, và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng quốc tế.

Ngay sau hội đàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez đã thay mặt hai Đảng ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico.
Hà My
Từ khóa:
Đảng Lao động Mexico đảng cộng sản việt nam Tổng Bí thư chủ tịch nước Tô Lâm Việt Nam - Mexico Đảng PT Mexico

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