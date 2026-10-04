Ngày 4/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều

Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 10 ở mức 441 Yên/kg, giảm 0,70%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 444 Yên/kg, giảm 0,56%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,2 Baht (0,2%) lên mức 95,16 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10 ở mức 19.395 Nhân dân tệ/tấn, tăng 5,95%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.335 Nhân dân tệ/tấn, tăng 5,86%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 257,60 Cent/kg, tăng 0,86%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 257,60 Cent/kg, tăng 1,10%.

Diễn biến trái chiều giữa Nhật Bản và Singapore cho thấy giá cao su quốc tế chưa hình thành xu hướng đồng nhất.

Theo báo cáo tháng 8 của Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong 8 tháng năm 2026 giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước xuống 8,68 triệu tấn, trong khi tiêu thụ giảm 2,7% xuống 9,89 triệu tấn, khiến nhu cầu tiêu thụ vẫn vượt nguồn cung.

ANRPC cho biết, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2026 dự kiến chỉ tăng 0,6% lên 15,039 triệu tấn, so với mức 14,952 triệu tấn năm 2025 (đã điều chỉnh), theo European Rubber Journal (ERJ). Mức dự báo này giảm đáng kể so với dự báo hồi tháng 7 là 15,279 triệu tấn và tăng trưởng 2,1%, do ANRPC điều chỉnh ước tính sản lượng của Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Về phía cầu, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu năm nay dự kiến tăng 0,4% lên 15,356 triệu tấn, từ mức 15,301 triệu tấn năm 2025. Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, với nhu cầu dự kiến tăng 1,2% lên 7,04 triệu tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.