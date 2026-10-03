Thị trường

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
15:16 | 03/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên sáng 3/10, dầu WTI về mốc 91 USD/thùng, dầu Brent quanh mốc 102 USD/thùng.
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Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent giảm 0,06 USD/thùng, tương đương giảm 0,06%, xuống còn 102,25 USD/thùng; giá dầu WTI giá dầu WTI chốt phiên ở mức 91,26 USD/thùng, giảm 1,61 USD/thùng, tương đương 1,73%.

Giá dầu thô giảm trong phiên cuối tuần sau thông tin các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) nhất trí với đề xuất của Pháp về việc đưa thêm dầu diesel từ kho dự trữ ra thị trường.

Theo kế hoạch, châu Âu sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel dự trữ, trong khi các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ xả thêm 50 triệu thùng dầu thô. Lượng dầu diesel dự trữ của châu Âu dự kiến được đưa ra thị trường trong vòng 20 ngày.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ
Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: TL.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu, đặc biệt là diesel, tăng mạnh do nguồn cung chịu ảnh hưởng bởi xung đột với Iran.

Ngày 2/10, AFP đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các nước G7 phối hợp nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump thúc giục các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm diesel từ kho dự trữ ra thị trường nhằm bổ sung nguồn cung và góp phần kéo giá nhiên liệu xuống.

Tại thị trường trong nước, theo dữ liệu từ Bộ Công thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên Bộ Công thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Văn Nam
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