Xã hội

Hà Nội mở rộng không gian quảng bá văn hóa Việt

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
15:39 | 03/10/2026
(TBTCO) - Sáng 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), UBND TP. Hà Nội phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, mở đầu chuỗi hoạt động tôn vinh, bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn Thủ đô.
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Đây là năm đầu tiên “Ngày Văn hóa Việt Nam” được tổ chức, hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa vào đời sống, khuyến khích người dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dấu mốc thể hiện sự quan tâm đối với phát triển văn hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu đưa văn hóa hiện diện sâu hơn trong đời sống xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, văn hóa không chỉ được gìn giữ trong di tích, lễ hội hay các tác phẩm nghệ thuật, mà cần trở thành nguồn lực tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và hình thành lối sống văn hóa, văn minh.

Hà Nội đề nghị các sở, ngành, xã, phường chủ động xây dựng hoạt động hưởng ứng phù hợp; huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa và không gian công cộng phục vụ người dân. Thành phố cũng kỳ vọng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo tiếp tục tham gia truyền dạy di sản, nhất là cho thế hệ trẻ.

Từ góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì Nguyễn Hữu Thịnh nhấn mạnh, di sản chỉ có thể được bảo tồn bền vững khi tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Ba Vì là địa bàn miền núi của Thủ đô, nơi đồng bào Kinh, Mường, Dao cùng sinh sống, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như lễ hội, tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ, cồng chiêng, nghi lễ và tri thức dân gian.

Xã Ba Vì sẽ đẩy mạnh truyền dạy các giá trị văn hóa của đồng bào Mường, Dao cho thế hệ trẻ; sưu tầm, lưu giữ, số hóa tư liệu di sản, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và sinh kế người dân.

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam
Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa. Các không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội cùng 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội được giới thiệu tới người dân, du khách.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là sự tham gia trực tiếp của nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc, tạo điều kiện để công chúng không chỉ xem mà còn trải nghiệm, tìm hiểu và tiếp cận các giá trị văn hóa.

Tiếp nối lễ phát động, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Thành phố xác định đây là một trong những sự kiện văn hóa mang thương hiệu Thủ đô, tạo không gian kết nối, giao lưu và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Hà Nội dự kiến ký Quy chế phối hợp với 10 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Việc tăng cường liên kết giữa các địa phương được kỳ vọng mở rộng không gian bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, đưa văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội diễn ra từ nay đến ngày 24/11/2026, góp phần phát huy vai trò của Thủ đô là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, hướng tới xây dựng Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội Ngày Văn hóa Việt Nam phát động hưởng ứng

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