Đầu tư

Sửa một số quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Hà Phương

Hà Phương

11:30 | 03/10/2026
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 377/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.
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Nghị định số 377/2026/NĐ-CP (Nghị định 377) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 180/2025/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hợp tác công tư trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị định số 243/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật PPP; Nghị định số 257/2025/NĐ-CP về việc thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT; Nghị định số 312/2025/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP và cơ chế thanh toán, quyết toán đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT.

Sửa một số quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Nghị định số 377/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định về hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP. Ảnh: Đức Thanh

Bổ sung loại hợp đồng PPP

Nghị định 377 bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 11 Nghị định số 180/2025/NĐ-CP theo hướng bổ sung loại hợp đồng PPP mà dự án PPP theo quy định tại Điều 9 Nghị định 180/2025/NĐ-CP được thực hiện như sau:

"Hợp đồng hỗn hợp quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật Đầu tư theo phương thức PPP được áp dụng đối với các dự án cần kết hợp nhiều loại hợp đồng khác nhau để phù hợp với điều kiện thực tế của dự án, đặc điểm, khả năng thương mại hóa của công nghệ.

Hợp đồng hỗn hợp có thể được kết hợp một hoặc một số loại hợp đồng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này hoặc mô hình hợp tác khác theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về dữ liệu và pháp luật khác có liên quan. Các bên thỏa thuận, thống nhất về việc kết hợp các loại hợp đồng, mô hình hợp tác, phương thức quản lý, phương án thu hồi vốn đầu tư".

Đồng thời, Nghị định 377 sửa đổi khoản 4 Điều 12 Nghị định số 180/2025/NĐ-CP về quy trình thực hiện dự án PPP khoa học, công nghệ.

Theo đó, trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết, thực hiện hợp đồng và quản lý nhà nước đối với dự án PPP thực hiện theo pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP và Nghị định này. Các nội dung về kỹ thuật, yêu cầu về thiết kế, an ninh, an toàn mạng và các nội dung đặc thù khác của lĩnh vực công nghệ thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi số và an ninh mạng.

Quy định về hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Nghị định 377 sửa đổi khoản 1, 2 Điều 13 Nghị định số 180/2025/NĐ-CP về hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP như sau:

Nghị định 377 bổ sung các quy định để nâng cao tính khả thi, minh bạch, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về PPP, đất đai, xây dựng, khoa học và công nghệ và pháp luật có liên quan; đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả các hình thức hợp tác giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân gắn với tăng cường hậu kiểm; tạo lập môi trường thuận lợi, công bằng, minh bạch cho các khu vực kinh tế trong khai thác và sử dụng nguồn lực quốc gia…

“1. Chỉ định nhà đầu tư theo quy định tại Điều 39 của Luật Đầu tư theo phương thức PPP và Điều 55 Nghị định số 243/2025/ND-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức PPP”.

“2. Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 40 của Luật Đầu tư theo phương thức PPP và Điều 57 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức PPP”.

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi, bảo đảm đầu tư của Nhà nước đối với dự án PPP

Nghị định 377 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 Nghị định số 180/2025/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ, ưu đãi, bảo đảm đầu tư của Nhà nước đối với dự án PPP như sau:

“Dự án PPP có hoạt động thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đặt hàng hoặc tài trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 22 của Nghị định này. Phần kinh phí này không tính vào tỷ lệ vốn nhà nước tham gia trong dự án PPP quy định tại khoản 1 Điều này. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP tổ chức quản lý và hạch toán độc lập phần kinh phí này với phần vốn nhà nước tham gia trong dự án PPP. Việc đặt hàng hoặc tài trợ, thanh toán, quyết toán thực hiện theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Bổ sung quy định tính chi phí thuê tư vấn nước ngoài

Nghị định 377 bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP về chi phí thực hiện các thủ tục trong quá trình triển khai dự án PPP.

Theo đó, đối với chi phí thuê tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, Nghị định số 377/2026/NĐ-CP quy định: Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài, liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài hoặc không có định mức thì dự toán chi phí thẩm tra được lập theo quy định của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Bổ sung trường hợp phải bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án PPP

Nghị định số 377/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 34 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP quy định về giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án PPP như sau: “Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mức xác định là 1% tổng mức đầu tư của dự án”./.

Hà Phương
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Nghị định số 377/2026/NĐ-CP Đầu tư theo phương thức đối tác công tư sửa đổi quy định

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