Chứng khoán

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
09:24 | 03/10/2026
(TBTCO) - Ngày 2/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam (Mã Ck: ECO) và đưa vào giao dịch chính thức gần 30 triệu cổ phiếu ECO với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là gần 300 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của ECO là 13.900 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là ±20%.
aa

Công ty cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam được thành lập vào năm 2015, với số vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng, sau hơn 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa và thương mại hạt nhựa, đến nay ECO đã nâng vốn điều lệ lên mức gần 300 tỷ đồng.

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE
Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Theo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của ECO, doanh thu thuần của ECO năm 2024 và năm 2025 lần lượt ghi nhận ở mức 454,052 tỷ đồng và 467,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 14,106 tỷ đồng và 13,2 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của ECO đạt 178,5 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế là hơn 12,5 tỷ đồng.

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ECO. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán./.

Mai Tấn
Từ khóa:
Cổ phiếu ECO trên HOSE Giá tham chiếu cổ phiếu ECO Lễ trao quyết định niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán việt nam Mã cổ phiếu ECO

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục

Chứng khoán ngày 2/10: Lực cầu bắt đáy chưa đủ giúp VN-Index hồi phục

Nâng hạng mở hành trình nâng chất thị trường chứng khoán

Nâng hạng mở hành trình nâng chất thị trường chứng khoán

Dịch chuyển dòng vốn dài hạn, tạo lực cho tăng trưởng

Dịch chuyển dòng vốn dài hạn, tạo lực cho tăng trưởng

Dành cho bạn

Ngày 3/10: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 3/10: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Doanh nghiệp logistics đón sóng lợi nhuận tăng

Doanh nghiệp logistics đón sóng lợi nhuận tăng

Nâng tầm thương hiệu, gia tăng giá trị Việt

Nâng tầm thương hiệu, gia tăng giá trị Việt

Mở rộng thị trường, giữ đà tăng xuất khẩu

Mở rộng thị trường, giữ đà tăng xuất khẩu

Nâng hiệu quả nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia

Nâng hiệu quả nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Đọc thêm

Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

Dồn dập huy động qua trái phiếu, SACOMBANK tính chào bán thêm 15.000 tỷ đồng sau loạt lô lãi suất cao

(TBTCO) - SACOMBANK dự kiến chào bán ra công chúng tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 - 10 năm, với lãi suất thả nổi, biên độ tối đa 4,2%/năm. Kế hoạch diễn ra khi ngân hàng đẩy mạnh huy động qua trái phiếu, số dư kỳ phiếu, trái phiếu cuối tháng 6/2026 lên 18.300 tỷ đồng, cao nhất nhiều năm; một số lô gần đây có lãi suất lên tới 12,5%/năm.
Đà Nẵng - Mảnh ghép mới trong chiến lược mở rộng concert và IP của DatVietVAC

Đà Nẵng - Mảnh ghép mới trong chiến lược mở rộng concert và IP của DatVietVAC

(TBTCO) - Cú "bắt tay" với Đà Nẵng mở thêm một hướng tăng trưởng cho DatVietVAC khi doanh nghiệp kết nối IP, nghệ sĩ và năng lực sáng tạo với nền tảng văn hóa di sản giàu bản sắc của các địa phương.
Biến cơ hội từ nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường chứng khoán

Biến cơ hội từ nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tin tưởng rằng, với trách nhiệm của các cơ quan vận hành thị trường và sự chủ động của các Sở Giao dịch chứng khoán và các thành viên thị trường sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, biến những cơ hội từ quá trình nâng hạng thành động lực phát triển của thị trường.
Hoàn thiện quy định công bố thông tin, tăng minh bạch thị trường chứng khoán

Hoàn thiện quy định công bố thông tin, tăng minh bạch thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Dự thảo đề xuất mở rộng nghĩa vụ công bố thông tin bằng tiếng Anh, bổ sung nội dung phát triển bền vững và hoàn thiện trách nhiệm công bố thông tin của các chủ thể tham gia thị trường.
Các công ty chứng khoán hỗ trợ thiết thực cho tiến trình nâng hạng

Các công ty chứng khoán hỗ trợ thiết thực cho tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Chiều ngày 2/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã tổ chức Hội nghị Thành viên năm 2026. Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều đánh giá vai trò tích cực của các thành viên thị trường đã góp phần tích cực vào kết quả nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị trường mới nổi và bài toán lớn hơn phía trước

Thị trường mới nổi và bài toán lớn hơn phía trước

(TBTCO) - Duy trì vị thế mới nổi, hướng tới các chuẩn mực thị trường cao hơn và mở rộng vai trò huy động vốn là những nhiệm vụ tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Hoàn thiện khung pháp lý cho bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 145/2026/TT-BTC, hoàn thiện quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Thông tư tạo cơ sở pháp lý cho triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), đồng thời đơn giản hóa thủ tục và tăng cường an toàn cho hệ thống sau giao dịch
ICD Tân Cảng - Long Bình bị phạt 157,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

ICD Tân Cảng - Long Bình bị phạt 157,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình tổng cộng 157,5 triệu đồng do không công bố thông tin và công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Hải quan khu vực XIV: Tạo thuận lợi thông quan, mở rộng dư địa xuất khẩu vùng Tây Nguyên

Hải quan khu vực XIV: Tạo thuận lợi thông quan, mở rộng dư địa xuất khẩu vùng Tây Nguyên

GDP 9 tháng tăng 9,01%, 12 địa phương tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng tăng 9,01%, 12 địa phương tăng trưởng hai con số

Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”

Thị trường tiền tệ tuần 28/9 - 2/10: Lãi suất trồi sụt mạnh giữa nhịp hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, tỷ giá vẫn “êm”

Giá vàng hôm nay ngày 3/10: Vàng thế giới giảm, vàng trong nước trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 3/10: Vàng thế giới giảm, vàng trong nước trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Giá gas bán lẻ tháng 10/2026 tăng mạnh

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Ngày 2/10: Giá heo hơi tiếp tục nối dài chuỗi giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 2/10: Vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (2/10): USD đồng loạt tăng, DXY lên cao nhất từ cuối tháng 3/2025 trước dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +56.27
03/10 | +56.27 (7,722.72 +56.27 (+0.73%))
DJI +250.40
03/10 | +250.40 (51,176.96 +250.40 (+0.49%))
IXIC +319.27
03/10 | +319.27 (27,190.86 +319.27 (+1.19%))
NYA +127.47
03/10 | +127.47 (23,654.31 +127.47 (+0.54%))
XAX +83.50
03/10 | +83.50 (8,303.18 +83.50 (+1.02%))
BUK100P +1.18
03/10 | +1.18 (1,037.14 +1.18 (+0.11%))
RUT +26.27
03/10 | +26.27 (2,832.89 +26.27 (+0.94%))
VIX -1.08
03/10 | -1.08 (15.31 -1.08 (-6.59%))
FTSE +33.68
03/10 | +33.68 (10,461.95 +33.68 (+0.32%))
GDAXI +291.85
03/10 | +291.85 (25,231.20 +291.85 (+1.17%))
FCHI +61.88
03/10 | +61.88 (7,897.19 +61.88 (+0.79%))
STOXX50E +63.05
03/10 | +63.05 (6,238.50 +63.05 (+1.02%))
N100 +16.88
03/10 | +16.88 (1,874.38 +16.88 (+0.91%))
BFX -3.02
03/10 | -3.02 (5,505.65 -3.02 (-0.05%))
MOEX.ME -0.11
03/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -640.98
03/10 | -640.98 (23,972.29 -640.98 (-2.60%))
STI -32.85
03/10 | -32.85 (5,634.82 -32.85 (-0.58%))
AXJO +67.70
03/10 | +67.70 (8,682.10 +67.70 (+0.79%))
AORD +60.30
03/10 | +60.30 (8,854.70 +60.30 (+0.69%))
BSESN -570.59
03/10 | -570.59 (71,909.70 -570.59 (-0.79%))
JKSE +27.39
03/10 | +27.39 (6,036.89 +27.39 (+0.46%))
KLSE +0.51
03/10 | +0.51 (1,630.87 +0.51 (+0.03%))
NZ50 -130.02
03/10 | -130.02 (13,680.49 -130.02 (-0.94%))
KS11 +32.39
03/10 | +32.39 (7,003.74 +32.39 (+0.46%))
TWII +122.25
03/10 | +122.25 (48,475.74 +122.25 (+0.25%))
GSPTSE +347.89
03/10 | +347.89 (35,502.65 +347.89 (+0.99%))
BVSP +4,917.09
03/10 | +4,917.09 (192,114.55 +4,917.09 (+2.63%))
MXX +703.08
03/10 | +703.08 (64,531.68 +703.08 (+1.10%))
MERV +8,823.00
03/10 | +8,823.00 (2,767,662.75 +8,823.00 (+0.32%))
TA125.TA 0.00
03/10 | 0.00 (4,072.30 0.00 (0.00%))
CASE30 +1,160.20
03/10 | +1,160.20 (53,055.00 +1,160.20 (+2.24%))
JN0U.JO +56.94
03/10 | +56.94 (6,514.96 +56.94 (+0.88%))
DX-Y.NYB -0.01
03/10 | -0.01 (101.92 -0.01 (-0.01%))
125904-USD-STRD +24.53
03/10 | +24.53 (2,712.32 +24.53 (+0.91%))
XDB +0.43
03/10 | +0.43 (132.39 +0.43 (+0.32%))
XDE +0.07
03/10 | +0.07 (112.53 +0.07 (+0.06%))
000001.SS +11.74
03/10 | +11.74 (3,842.19 +11.74 (+0.31%))
N225 -647.26
03/10 | -647.26 (68,309.46 -647.26 (-0.94%))
XDN +0.10
03/10 | +0.10 (63.35 +0.10 (+0.15%))
XDA +0.25
03/10 | +0.25 (69.56 +0.25 (+0.36%))