Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

|
GSPC +56.27
03/10 | +56.27
(7,722.72 +56.27 (+0.73%))
|
DJI +250.40
03/10 | +250.40
(51,176.96 +250.40 (+0.49%))
|
IXIC +319.27
03/10 | +319.27
(27,190.86 +319.27 (+1.19%))
|
NYA +127.47
03/10 | +127.47
(23,654.31 +127.47 (+0.54%))
|
XAX +83.50
03/10 | +83.50
(8,303.18 +83.50 (+1.02%))
|
BUK100P +1.18
03/10 | +1.18
(1,037.14 +1.18 (+0.11%))
|
RUT +26.27
03/10 | +26.27
(2,832.89 +26.27 (+0.94%))
|
VIX -1.08
03/10 | -1.08
(15.31 -1.08 (-6.59%))
|
FTSE +33.68
03/10 | +33.68
(10,461.95 +33.68 (+0.32%))
|
GDAXI +291.85
03/10 | +291.85
(25,231.20 +291.85 (+1.17%))
|
FCHI +61.88
03/10 | +61.88
(7,897.19 +61.88 (+0.79%))
|
STOXX50E +63.05
03/10 | +63.05
(6,238.50 +63.05 (+1.02%))
|
N100 +16.88
03/10 | +16.88
(1,874.38 +16.88 (+0.91%))
|
BFX -3.02
03/10 | -3.02
(5,505.65 -3.02 (-0.05%))
|
MOEX.ME -0.11
03/10 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -640.98
03/10 | -640.98
(23,972.29 -640.98 (-2.60%))
|
STI -32.85
03/10 | -32.85
(5,634.82 -32.85 (-0.58%))
|
AXJO +67.70
03/10 | +67.70
(8,682.10 +67.70 (+0.79%))
|
AORD +60.30
03/10 | +60.30
(8,854.70 +60.30 (+0.69%))
|
BSESN -570.59
03/10 | -570.59
(71,909.70 -570.59 (-0.79%))
|
JKSE +27.39
03/10 | +27.39
(6,036.89 +27.39 (+0.46%))
|
KLSE +0.51
03/10 | +0.51
(1,630.87 +0.51 (+0.03%))
|
NZ50 -130.02
03/10 | -130.02
(13,680.49 -130.02 (-0.94%))
|
KS11 +32.39
03/10 | +32.39
(7,003.74 +32.39 (+0.46%))
|
TWII +122.25
03/10 | +122.25
(48,475.74 +122.25 (+0.25%))
|
GSPTSE +347.89
03/10 | +347.89
(35,502.65 +347.89 (+0.99%))
|
BVSP +4,917.09
03/10 | +4,917.09
(192,114.55 +4,917.09 (+2.63%))
|
MXX +703.08
03/10 | +703.08
(64,531.68 +703.08 (+1.10%))
|
MERV +8,823.00
03/10 | +8,823.00
(2,767,662.75 +8,823.00 (+0.32%))
|
TA125.TA 0.00
03/10 | 0.00
(4,072.30 0.00 (0.00%))
|
CASE30 +1,160.20
03/10 | +1,160.20
(53,055.00 +1,160.20 (+2.24%))
|
JN0U.JO +56.94
03/10 | +56.94
(6,514.96 +56.94 (+0.88%))
|
DX-Y.NYB -0.01
03/10 | -0.01
(101.92 -0.01 (-0.01%))
|
125904-USD-STRD +24.53
03/10 | +24.53
(2,712.32 +24.53 (+0.91%))
|
XDB +0.43
03/10 | +0.43
(132.39 +0.43 (+0.32%))
|
XDE +0.07
03/10 | +0.07
(112.53 +0.07 (+0.06%))
|
000001.SS +11.74
03/10 | +11.74
(3,842.19 +11.74 (+0.31%))
|
N225 -647.26
03/10 | -647.26
(68,309.46 -647.26 (-0.94%))
|
XDN +0.10
03/10 | +0.10
(63.35 +0.10 (+0.15%))
|
XDA +0.25
03/10 | +0.25
(69.56 +0.25 (+0.36%))