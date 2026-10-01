Tài chính

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
10:18 | 01/10/2026
(TBTCO) - Từ ngày 1/10/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử trên phạm vi toàn quốc, góp phần rút ngắn quy trình chuyển tiền, nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu, chi và tạo thuận lợi cho công chức hai ngành.
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Việc kết nối dữ liệu điện tử giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Bảo hiểm xã hội (BHXH)Việt Nam được triển khai theo Quy chế phối hợp số 2953/QCPH/BHXH-KBNN ký ngày 4/8/2026, quy định về mở, quản lý, sử dụng tài khoản thu chế độ và trao đổi dữ liệu điện tử giữa hai hệ thống.

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Từ hôm nay, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc. Ảnh: Đức Thanh

Để đưa quy chế vào thực hiện đồng bộ, ngày 24/9/2026, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3779/BHXH-TCKT hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố quản lý, sử dụng tài khoản thu chế độ mở tại KBNN. Ngày 28/9/2026, KBNN tiếp tục ban hành Công văn số 6742/KBNN-KTNN, hướng dẫn các KBNN khu vực và Ban Giao dịch triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử với BHXH Việt Nam trên toàn quốc.

Theo quy chế phối hợp, việc quản lý, sử dụng tài khoản thu chế độ của cơ quan BHXH mở tại KBNN được thực hiện thống nhất. Vào các ngày làm việc, trước thời điểm tạm ngừng truyền nhận lệnh thanh toán (COT), KBNN nơi giao dịch chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản thu chế độ của cơ quan BHXH về tài khoản của BHXH tỉnh mở tại ngân hàng thương mại, không cần chứng từ đề nghị của chủ tài khoản.

Đối với các khoản tiền chuyển đến sau thời điểm COT, KBNN thực hiện hạch toán ghi Có trong ngày và chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo. Quy trình này nhằm bảo đảm dòng tiền thu chế độ được tập trung kịp thời, thống nhất và thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan BHXH.

Việc trao đổi dữ liệu giữa hai hệ thống được thực hiện thông qua Cổng trao đổi thông tin do KBNN vận hành. Trong giai đoạn đầu, hai bên triển khai kết nối 3 loại dữ liệu điện tử chính gồm: lệnh thanh toán do đơn vị sử dụng ngân sách chuyển tiền cho BHXH; điện báo Nợ về lệnh KBNN chuyển tiền đến tài khoản của BHXH tại ngân hàng thương mại; điện báo Có thông báo tiền lãi và các khoản ghi Có do điều chỉnh.

Các loại điện tử khác như bảng kê đối chiếu, kết quả đối chiếu, bảng kê tính lãi và tính phí sẽ tiếp tục được hai hệ thống phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Trong thời gian chưa thực hiện truyền nhận điện đối chiếu tự động, KBNN nơi giao dịch có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu báo Nợ, báo Có trên Cổng trao đổi thông tin, bảo đảm khớp đúng với chứng từ phát sinh thực tế theo ngày. Nếu phát hiện chênh lệch, KBNN phải thông báo cho cơ quan BHXH chậm nhất vào 8h30 sáng ngày làm việc tiếp theo để phối hợp xử lý.

Để bảo đảm các khoản thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của đơn vị sử dụng lao động được tự động cập nhật vào hệ thống BHXH, các đơn vị khi chuyển tiền vào tài khoản mở tại KBNN cần ghi đúng cấu trúc nội dung nộp tiền theo quy định.

Cụ thể, cú pháp nộp tiền được chuẩn hóa: +BHXH+103+00+mã đơn vị+mã cơ quan BHXH+đóng BHXH tháng X.

Việc chuẩn hóa nội dung chuyển tiền kết hợp với kết nối dữ liệu điện tử giúp thông tin thu nộp được truyền nhận, cập nhật thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan BHXH theo dõi, đối chiếu và quản lý các khoản thu.

Theo định hướng của hai ngành, trên cơ sở quy chế phối hợp đã ký kết, KBNN và BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng trao đổi dữ liệu, hướng tới môi trường làm việc số, giảm sử dụng chứng từ giấy và nghiên cứu hệ thống thanh toán điện tử song phương hiện đại. Đây là một trong những bước triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính công, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHXH và xây dựng Chính phủ số.

Vân Hà
Từ khóa:
kho bạc nhà nước bảo hiểm xã hội việt nam kết nối dữ liệu

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