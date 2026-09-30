Tài chính

Hơn 1.932 tấn gạo dự trữ quốc gia đến với học sinh đúng hạn

Đức Minh

Đức Minh

11:05 | 30/09/2026
(TBTCO) - Đến ngày 30/9/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 1.932 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng theo kế hoạch tiếp nhận của địa phương và nhà trường.
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Chủ động triển khai kế hoạch

Công tác hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027 được triển khai trên quy mô lớn nhằm thực hiện Quyết định số 2210/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-CDT giao 15 Chi cục DTNN khu vực trực thuộc thực hiện xuất cấp không thu tiền gần 60.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, phân bổ cho Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 31 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hơn 1.932 tấn gạo dự trữ quốc gia đến với học sinh đúng hạn
Điểm kho Ninh Đa và Phan Rang đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao toàn bộ 324,9 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hồng Nga

Trong đó, Chi cục DTNN khu vực XIII được giao trọng trách xuất cấp gần 2.706 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để vận chuyển, bàn giao cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Cụ thể, Cục DTNN giao Chi cục DTNN khu vực XIII xuất cấp 30 tấn gạo, trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang theo kế hoạch phân bổ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Gạo được giao trên phương tiện vận chuyển của bên giao, thời hạn hoàn thành là 30/9/2026.

Chi cục DTNN khu vực XIII tổ chức vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Khánh Hòa là 324,9 tấn, thời hạn hoàn thành là ngày 30/10/2026; tỉnh Lâm Đồng hơn 2.351 tấn, thời hạn hoàn thành là ngày 30/9/2026.

Vào cuộc đồng bộ

Sự thành công của chiến dịch cấp phát gạo không chỉ đến từ nỗ lực của lực lượng DTNN, mà còn nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý trung ương và địa phương.

Trên cơ sở thống nhất thời gian vận chuyển, phương án tiếp nhận gạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành quyết định phân bổ 30 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Lộ trình giao nhận được chia làm 2 đợt: Đợt 1 với 10 tấn gạo hoàn thành giao nhận ngay trong ngày 29/8/2026; Đợt 2 với 20 tấn gạo sẽ được bàn giao chậm nhất vào ngày 31/10/2026.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực XIII cho biết, ngay sau khi Quyết định số 368/QĐ-CDT của Cục trưởng Cục DTNN được ban hành, đơn vị đã chủ động, khẩn trương báo cáo và làm việc trực tiếp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Lâm Đồng để thúc đẩy ban hành kế hoạch phân bổ, tiếp nhận, kịp thời đưa gạo dự trữ quốc gia đến với học sinh, học viên ngay từ những ngày đầu năm học 2026 - 2027.

Tỉnh Khánh Hòa cũng sớm ban hành quyết định phê duyệt danh sách và cấp phát 324,9 tấn gạo dự trữ quốc gia cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ trong học kỳ I năm học 2026 - 2027. Thời gian giao nhận tại địa phương được gấp rút thực hiện từ ngày 23/9 - 25/9/2026.

Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, công tác tiếp nhận được chia thành nhiều giai đoạn để đảm bảo bao phủ toàn diện vùng sâu, vùng xa. Ngày 24/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định tiếp nhận và cấp phát gần 126 tấn gạo cho học sinh tại 5 xã biên giới đất liền (gồm xã Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận An, Đắk Wil và Thuận Hạnh), hoàn thành giao nhận từ ngày 26 - 27/8/2026. Tiếp đó, ngày 22/9/2026, tiếp tục có quyết định phân bổ hơn 1.471 tấn gạo cho 57 xã, phường để hỗ trợ cho 24.467 học sinh trên địa bàn trong học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Đằng sau con số hàng nghìn tấn gạo được trao đi đúng hạn là hành trình đầy nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Chi cục DTNN khu vực XIII.

Theo bà Giáp Thị Hồng Nga - Trưởng phòng Quản lý hàng dự trữ (Chi cục DTNN khu vực XIII), quá trình tổ chức xuất cấp và giao nhận gạo cứu trợ, hỗ trợ giáo dục gặp không ít rào cản khắc nghiệt. Địa bàn quản lý rộng lớn, số lượng xã, phường đông, khoảng cách giữa các điểm giao nhận cách xa nhau.

Đặc thù giao thông miền núi với những cung đường đèo dốc hiểm trở, trơn trượt, mất nhiều thời gian chờ đợi vận chuyển.

Cùng với đó, thời tiết khu vực đang trong giai đoạn mùa mưa bão, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chuyên chở. Có những điểm trường, xã vùng sâu, số lượng học sinh nhận hỗ trợ rất ít, thậm chí có xã chỉ có 1 - 2 học sinh, nhưng công tác lập phương án điều tiết vẫn phải thực hiện đầy đủ, chính xác. Thời gian tiếp nhận sau khi địa phương ra quyết định phân bổ rất gấp rút (thường chỉ trong vòng 2 ngày), tạo sức ép lớn trong việc lựa chọn đơn vị vận tải và lực lượng bốc xếp.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục DTNN, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng cùng nhà trường, sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, Chi cục DTNN khu vực XIII đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hơn 1.932 tấn gạo dự trữ quốc gia đã được bàn giao an toàn, đúng chủng loại, đủ số lượng và kịp thời.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao và sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban Lãnh đạo Chi cục DTNN khu vực XIII, các bộ phận nghiệp vụ đã nhanh chóng lập phương án xuất gạo, xây dựng dự toán chi phí tối ưu, lựa chọn nhà thầu vận tải, bảo hiểm, bốc xếp uy tín. Chi cục DTNN khu vực XIII đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang để ban hành quyết định phân bổ chi tiết.

Các điểm kho trực thuộc gồm Điểm kho ĐK1.KV13 (Kho Ninh Đa), Điểm kho ĐK4.KV13 (Kho Phan Rang), Điểm kho ĐK7.KV13 (Kho Lâm Đồng) và Điểm kho ĐK10.KV13 (Kho Đắk Nông) đã chủ động lấy mẫu, kiểm định chất lượng gạo nghiêm ngặt trước khi xuất kho. Cán bộ nghiệp vụ được phân công bám sát các phương tiện vận chuyển, thực hiện áp tải gạo đến tận trung tâm các xã, phường.

Tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, trong ngày 29/8/2026, 10 tấn gạo dự trữ quốc gia đã được Chi cục DTNN khu vực XIII kịp thời bàn giao; 20 tấn gạo còn lại sẽ được nhà trường tiếp nhận theo đúng tiến độ đến hết ngày 31/10/2026.

Tại tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 23/9 - 25/9/2026, Điểm kho Ninh Đa và Phan Rang đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao toàn bộ 324,9 tấn gạo dự trữ quốc gia loại 15% tấm nhập kho năm 2025 (đợt 2) cho các địa phương, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 26/8/2026, Điểm kho Đắk Nông đã hoàn thành bàn giao gần 126 tấn gạo cho 5 xã biên giới. Tiếp đó, từ ngày 25/9 - 30/9/2026, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Kho Lâm Đồng và Kho Đắk Nông, toàn bộ hơn 1.471 tấn gạo dự trữ quốc gia đã được trao tới 24.467 học sinh tại 57 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Toàn bộ quá trình kiểm tra chất lượng, định lượng gạo và hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính đều được Chi cục DTNN khu vực XIII thực hiện chuẩn xác, công khai và minh bạch.

Đức Minh
Từ khóa:
gạo dự trữ quốc gia xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh dự trữ quốc gia khánh hòa lâm đồng

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