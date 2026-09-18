Tài chính

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI:

Hoàn thành xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh tại Cao Bằng, Bắc Ninh

Đức Minh

Đức Minh

15:00 | 18/09/2026
(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã hoàn thành xuất cấp gần 2.133 tấn gạo hỗ trợ hơn 71.000 học sinh tại Cao Bằng và Bắc Ninh trước ngày 15/9, trong tổng số 6.477 tấn gạo dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ xuất cấp hỗ trợ, vận chuyển và bàn giao cho Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh.
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Chủ động phương án, khẩn trương triển khai

Theo quyết định của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2026 - 2027, Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực VI được giao nhiệm vụ xuất cấp không thu tiền hơn 6.477 tấn gạo để vận chuyển, bàn giao cho 3 địa phương: Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh.

Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực VI Phạm Việt Hà cho biết, đơn vị đã khẩn trương liên hệ với UBND các tỉnh, đồng thời làm việc trực tiếp với các đơn vị đầu mối tiếp nhận gạo tại địa phương để thống nhất chi tiết về thời gian, địa điểm và kế hoạch giao nhận.

Sự chủ động từ phía cơ quan dự trữ đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền các địa phương.

Hoàn thành xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh tại Cao Bằng, Bắc Ninh
Đồ họa: Thanh Huyền

Ngày 25/8/2026, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND tiếp nhận và phân bổ 1.797.448 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho học sinh, học viên theo các Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Nghị định số 339/2025/NĐ-CP và Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ trong học kỳ I (đợt 1).

UBND tỉnh Bắc Ninh đã sớm ban hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 về việc phân bổ gạo hỗ trợ, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tiếp nhận.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 1750/QĐ-UBND ngày 13/9/2026 điều chỉnh phụ lục tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân bổ gạo hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2026-2027 theo các nghị định của Chính phủ.

Theo đó, điều chỉnh giảm 55.640 kg tại Phụ lục phân bổ gạo hỗ trợ học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong học kỳ I năm học 2026 - 2027. Số lượng gạo sau điều chỉnh là 2.689.469 kg.

Thời gian hoàn thành được chia làm 2 đợt, trong đó, đợt 1 hoàn thành trước ngày 25/9/2026 với tổng khối lượng gạo hỗ trợ hơn 1.361 tấn; đợt 2 hoàn thành trước ngày 30/10/2026 với tổng khối lượng gạo hỗ trợ hơn 1.328 tấn.

Để hàng dự trữ quốc gia đến đúng địa chỉ, Chi cục DTNN khu vực VI đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính các tỉnh hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận, cấp phát bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng và đúng định mức.

Ứng phó thời tiết cực đoan, vượt đường gian khó

Quá trình vận chuyển và giao nhận gạo hỗ trợ gặp khá nhiều thách thức trước tình hình thiên tai và địa hình khó khăn tại các địa phương.

Tại tỉnh Bắc Ninh, theo kế hoạch ban đầu, công tác giao nhận gạo cho học sinh dự kiến hoàn thành trước ngày 1/9/2026. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra mưa rất to trên diện rộng; thời tiết cực đoan gây nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống giao thông di chuyển đến các điểm trường, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Để bảo đảm tuyệt đối chất lượng gạo dự trữ quốc gia và bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia giao nhận gạo, UBND tỉnh Bắc Ninh đã điều chỉnh thời hạn hoàn thành tiếp nhận sang trước ngày 10/9/2026.

Trong khi đó, tại Cao Bằng, khó khăn lại đến từ yếu tố địa hình. Ông Phạm Việt Hà chia sẻ, việc đưa gạo về các bản làng rất vất vả. Hệ thống giao thông nhiều nơi không thuận lợi, các cung đường vận chuyển đến từng xã rất nhỏ, qua nhiều đèo dốc có địa hình phức tạp. Cán bộ, công chức của Chi cục thực hiện nhiệm vụ phải di chuyển liên tục, bám sát các chuyến xe container và xe tải nhỏ để đưa gạo về đích an toàn.

Để phục vụ công tác xuất cấp, Chi cục DTNN khu vực VI đã giao nhiệm vụ cho các điểm kho dự trữ xuất cấp (không thu tiền) hơn 1.797 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2026 cho 56 xã, phường thuộc tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ 65.479 học sinh, học viên học kỳ I năm học 2026 - 2027. Cụ thể, ĐK11.KV6 - Kho Lạng Giang xuất gần 511 tấn; ĐK13.KV6 - Kho Tân Yên xuất gần 839 tấn; ĐK18.KV6 - Kho Việt Yên xuất gần 448 tấn.

Điểm kho ĐK11.KV6 (kho Lạng Giang) xuất cấp (không thu tiền) 335,82 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2026 cho tỉnh Bắc Ninh để hỗ trợ 5.597 học sinh của 24 trường trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh; 63 trường đóng trên địa bàn 19 xã, phường thuộc Bắc Ninh.

Các điểm kho có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025 của Bộ Tài chính về quy trình, thủ tục nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ; đồng thời kiểm tra, giám sát chất lượng gạo trước khi xuất kho.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự chủ động cao, Chi cục DTNN khu vực VI đã hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ cho học sinh tại Cao Bằng và Bắc Ninh trước thời hạn điều chỉnh, bảo đảm 100% số gạo giao đến tay địa phương đạt tiêu chuẩn chất lượng và đủ số lượng.

Đơn vị đã hoàn thành xuất cấp thành công hơn 1.797 tấn gạo nhập kho năm 2026 cho 56 xã, phường thuộc tỉnh Cao Bằng hỗ trợ cho 65.479 học sinh, học viên.

Từ ngày 7 - 8/9/2026, toàn bộ 335,82 tấn gạo từ kho Lạng Giang đã được hoàn thành bàn giao cho 5.597 học sinh thuộc 24 trường trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 63 trường học trên địa bàn 19 xã, phường thuộc tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị sẽ triển khai đúng tiến độ xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gạo dự trữ quốc gia cho cho tỉnh Lạng Sơn theo 2 đợt (đợt 1 hoàn thành trước ngày 25/9/2026 với hơn 1.361 tấn; đợt 2 hoàn thành trước ngày 30/10/2026 với hơn 1.328 tấn).

Việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình các em học sinh vùng khó khăn, mà còn là nguồn động viên to lớn để các em yên tâm bám trường, bám lớp trong năm học mới.

Đức Minh
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Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh cao bằng bắc ninh

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