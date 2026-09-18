Từ nâng hạng đến thu hút dòng vốn dài hạn vào thị trường Việt Nam

Vị thế mới, yêu cầu mới

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI tổ chức sự kiện “Viet Nam Becoming”, quy tụ đại diện cơ quan quản lý cùng nhiều tổ chức đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Câu chuyện xuyên suốt tại sự kiện không chỉ là dấu mốc nâng hạng, mà tập trung nhiều hơn vào chặng đường tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam: làm thế nào để gia tăng khả năng tiếp cận, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư tổ chức và chuyển cơ hội từ nâng hạng thành dòng vốn thực tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc SSI cho rằng, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng không đơn thuần là một “nhãn” mới dành cho thị trường. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để thị trường phát triển sâu hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư và mở rộng khả năng kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Theo ông Thông, trong hành trình này, vấn đề không phải ai đi trước hay đi sau, mà là các thành viên cùng tham gia để xây dựng một thị trường vốn Việt Nam rộng lớn và phát triển bền vững hơn.

“Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước, thời điểm tốt thứ hai là bây giờ. Với những nhà đầu tư vừa gieo những hạt giống đầu tư tại Việt Nam, đây là thời điểm chín muồi. Chào mừng đến với Việt Nam” - Tổng Giám đốc SSI chia sẻ.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhìn nhận sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và việc bước vào nhóm thị trường mới nổi là kết quả của một quá trình cải cách kéo dài, với sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và sự tham gia của các sở giao dịch, tổ chức trung gian, công ty niêm yết cùng các thành viên thị trường.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: SSI

Dấu mốc này không chỉ cho thấy sự tiến triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, mà còn là minh chứng cho quá trình Việt Nam tham gia ngày càng sâu hơn vào hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, khi thị trường bước sang một giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với các chủ thể tham gia cũng cao hơn. Sự phát triển của thị trường phải gắn với tính công bằng, minh bạch và bền vững, từ đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư, gia tăng sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam và thu hút hiệu quả hơn nguồn vốn trong nước cũng như quốc tế.

Tiếp tục hoàn thiện những điều kiện để đón dòng vốn

Theo ông Bùi Hoàng Hải, đạt được các điều kiện nâng hạng không có nghĩa quá trình cải cách đã hoàn tất, thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan và cộng đồng nhà đầu tư để xác định, xử lý những vấn đề ưu tiên của thị trường.

Trong đó, những nội dung đáng chú ý gồm tiếp tục hoàn thiện cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), nâng cao năng lực quản trị rủi ro và hiện đại hóa hạ tầng thị trường. Song song với đó là phát triển thêm các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Minh bạch thông tin cũng là một trong những yêu cầu quan trọng khi thị trường tiếp cận sâu hơn với dòng vốn tổ chức toàn cầu. Việc tăng cường công bố thông tin, trong đó có thông tin và báo cáo quản trị bằng tiếng Anh, sẽ giúp nhà đầu tư quốc tế tiếp cận doanh nghiệp thuận lợi hơn, đồng thời góp phần đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về quản trị và minh bạch.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SSI

Cùng với cải thiện hạ tầng và khả năng tiếp cận, Việt Nam cần tiếp tục gia tăng chất lượng hàng hóa trên thị trường. Phó Chủ tịch UBCKNN đề cập việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình niêm yết, phát triển nguồn hàng, trong đó có các doanh nghiệp nhà nước, qua đó góp phần nâng cao thanh khoản và chiều sâu của thị trường. Những cải cách này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với thị trường vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ kỳ vọng ngày càng nhiều dòng vốn dài hạn sẽ tham gia và đóng góp vào sự phát triển của thị trường Việt Nam.

Theo lãnh đạo UBCKNN, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục nâng cao lợi thế cạnh tranh, xây dựng môi trường đầu tư bền vững và tạo dựng một điểm đến an toàn, hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Từ góc nhìn của tổ chức xếp hạng, bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc FTSE Russell đánh giá việc Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi là một bước tiến trong quá trình hội nhập sâu hơn với thị trường vốn quốc tế.

FTSE Russell đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trong quá trình phát triển và cải cách thị trường, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành trong chặng đường phía trước. Theo bà Fiona Bassett, sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam không chỉ mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư trong nước mà còn tạo thêm một điểm đến cho các nhà đầu tư quốc tế./.