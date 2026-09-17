Ngân hàng - Bảo hiểm

Mở thêm “van” tín dụng bất động sản cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại 25 ngân hàng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
13:49 | 17/09/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước mở thêm dư địa tín dụng cho 25 ngân hàng, khi không tính phần dư nợ tăng thêm đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ bất động sản khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2026. Cơ chế này tiếp nối chính sách tương tự đã áp dụng với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất.
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“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp “Gạn đục khơi trong” tín dụng bất động sản, ngân hàng và doanh nghiệp nào hưởng lợi? Phân làn tín dụng bất động sản, “van” cho vay được mở chọn lọc

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng về tăng trưởng tín dụng năm 2026.

Mở thêm “van” tín dụng bất động sản cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại 25 ngân hàng
Mở thêm “van” tín dụng bất động sản cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại 25 ngân hàng. Ảnh tư liệu.

Công văn nêu rõ, để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách của các cấp có thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước đã có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản, theo nội dung tại điểm 4 Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025.

“Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025 và các văn bản liên quan” - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Theo đó, trong danh sách 25 ngân hàng được tạo điều kiện gồm: VietinBank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank, Bac A Bank, VIB, SeABank, BVBank, OCB, ABBank, VietABank, SHB, VPBank, Kienlongbank, VietBank, LPBank, TPBank, BaoVietBank, PVcomBank.

Cơ chế mới được đánh giá mở thêm dư địa tín dụng cho các dự án nhà hàng, khách sạn, du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, qua đó tạo điều kiện để dòng vốn hướng nhiều hơn tới các bất động sản có khả năng khai thác, cung cấp dịch vụ và tạo doanh thu thực.

Nhờ đó, chủ đầu tư có thêm nguồn lực triển khai dự án. Trong khi đó, với khách hàng cá nhân, cơ chế này có thể gián tiếp mở thêm khả năng tiếp cận vốn đối với các sản phẩm thuộc dự án du lịch, nghỉ dưỡng khi ngân hàng có thêm dư địa cấp tín dụng. Tuy nhiên, việc cho vay vẫn phụ thuộc vào pháp lý dự án, khả năng trả nợ của khách hàng và các điều kiện tín dụng của từng ngân hàng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 4551/NHNN-CSTT ngày 29/5/2026 cho phép 25 ngân hàng thương mại không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng.

Theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản toàn hệ thống đạt 5,1 triệu tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là dư nợ cho vay trung dài hạn, chiếm 94% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản. Tỷ trọng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản chiếm 25,5% trong tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 17/09/2026 14:30

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
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VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
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LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30