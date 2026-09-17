Ngân hàng - Bảo hiểm

ADB vinh danh giao dịch tài trợ thương mại của Eximbank

11:05 | 17/09/2026
(TBTCO) - Ngày 17/9/2026 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được trao giải “Giao dịch tài trợ thương mại tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME” (Best SME Deal of the Year) tại Lễ trao giải lần thứ 12 của Chương trình Tài trợ Thương mại và Chuỗi cung ứng (Trade and Supply Chain Finance Program - TSCFP), thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), được tổ chức vào ngày 10/9/2026.
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Giải thưởng ghi nhận giao dịch tài trợ thương mại cho một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu viên nén gỗ. Trong giao dịch, Eximbank là ngân hàng phát hành (issuing bank), J.P. Morgan là ngân hàng xác nhận (confirming bank), với sự bảo lãnh của ADB trong khuôn khổ Chương trình TSCFP. ADB đánh giá cao cấu trúc giao dịch, hiệu quả phối hợp giữa các bên và tác động tích cực của nguồn vốn đối với doanh nghiệp SME Việt Nam. Giao dịch cho thấy nỗ lực của Eximbank trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thương mại quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, việc hợp tác với các định chế tài chính quốc tế như J.P. Morgan và tham gia chương trình bảo lãnh của ADB cũng góp phần khẳng định năng lực của Eximbank trong việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về tài trợ thương mại.

Không chỉ mang ý nghĩa về tài chính, giao dịch hỗ trợ hoạt động xuất khẩu sản phẩm sinh khối còn đóng góp tích cực cho quá trình chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và thúc đẩy sản xuất thân thiện với môi trường. ADB cũng đánh giá cao tác động xã hội của giao dịch đối với chuỗi cung ứng, từ người trồng rừng, đơn vị vận tải đến các cơ sở chế biến và xuất khẩu. Đây là một minh chứng cụ thể cho định hướng phát triển bền vững của Eximbank trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Nhân dịp này, ông Vũ Đức Hải, Giám đốc Ban Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng Eximbank, chia sẻ: “Chúng tôi đã cụ thể hóa thế mạnh truyền thống trong hoạt động tài trợ thương mại, cùng mối quan hệ sâu rộng với hệ thống các ngân hàng và các định chế tài chính toàn cầu thành những giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải thưởng của ADB là sự ghi nhận đáng khích lệ, đồng thời tạo thêm động lực để Eximbank tiếp tục nâng cao năng lực phục vụ và mang lại giá trị thiết thực, bền vững cho khách hàng.”

ADB vinh danh giao dịch tài trợ thương mại của Eximbank
Đại diện Eximbank nhận giải thưởng tại Lễ trao giải của Chương trình Tài trợ Thương mại và Chuỗi cung ứng, tổ chức ngày 10/9/2026. Ảnh: EX

Lễ trao giải của Chương trình Tài trợ Thương mại và Chuỗi cung ứng (Trade and Supply Chain Finance Program - TSCFP) là sự kiện thường niên do ADB tổ chức. Sự kiện năm nay diễn ra tại Singapore, quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ hơn 60 tổ chức tài chính toàn cầu và khu vực, bao gồm các ngân hàng quốc tế, ngân hàng phát triển và các định chế tài chính đối tác của ADB.

Chương trình Tài trợ Thương mại và Chuỗi cung ứng (Trade and Supply Chain Finance Program - TSCFP) của ADB cung cấp các khoản bảo lãnh và khoản vay được xếp hạng tín nhiệm AAA thông qua mạng lưới hơn 250 tổ chức tài chính đối tác trên toàn thế giới. Các khoản bảo lãnh giúp doanh nghiệp đa dạng hóa quan hệ thương mại và tiếp cận thị trường mới, qua đó thúc đẩy thương mại quốc tế và giao thương nội khối với các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á./.

Hải Băng
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eximbank ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam Giao dịch tài trợ thương mại tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME Best SME Deal of the Year

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Cập nhật: 17/09/2026 13:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30