Thúc đẩy doanh nghiệp FDI tham gia thị trường chứng khoán

“Khoảng trống” trên sàn

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI tổ chức Hội thảo “Lộ trình Niêm yết cho Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam” (A Listing Roadmap for FDI Enterprises in Vietnam).

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng, sự hiện diện của khối doanh nghiệp này trên thị trường vốn hiện chưa tương xứng với vai trò trong nền kinh tế.

Theo CEO của SSI, năm ngoái, các doanh nghiệp FDI đã giải ngân khoảng 27,6 tỷ USD tại Việt Nam và tạo ra hơn 3/4 kim ngạch xuất khẩu. Sau khoảng 3 thập kỷ, khu vực FDI đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán SSI phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SSI

Trong khi đó, bức tranh trên thị trường chứng khoán lại khá khác biệt. Việt Nam hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, khoảng hơn 12 triệu nhà đầu tư, quy mô thị trường khoảng 350 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ có 10 doanh nghiệp FDI hiện diện trên thị trường, với giá trị tương đương khoảng 0,15%.

Một khoảng trống khác được CEO SSI chỉ ra là nhiều năm qua chưa có thêm doanh nghiệp FDI mới lên sàn, khi mà từ năm 2017 đến nay, thị trường chưa ghi nhận thêm doanh nghiệp FDI mới niêm yết.

Trên thực tế, niêm yết không đơn thuần là một phương thức huy động vốn mà có thể trở thành một cột mốc trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Việc trở thành công ty đại chúng gắn với yêu cầu cao hơn về quản trị, minh bạch thông tin, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng uy tín với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Doanh nghiệp cũng có thêm khả năng tiếp cận nguồn vốn trong nước dài hạn phục vụ mở rộng hoạt động.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tham gia thị trường chứng khoán cũng thể hiện mức độ gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.

Ông Thông cho rằng, thời điểm hiện nay thuận lợi hơn khi thị trường vốn Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới, với những thay đổi về pháp lý, hạ tầng giao dịch và quá trình chuyển dịch từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Thị trường có thêm hàng hóa chất lượng

Lý giải việc cần thiết thúc đẩy doanh nghiệp FDI tham gia thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Đức Thông cho rằng, thị trường vốn Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới. Những cải cách về mặt pháp lý, cơ sở hạ tầng giao dịch mới, và bước chuyển dịch từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi đang mang các nhà đầu tư quốc tế đẳng cấp hàng đầu đến với Việt Nam. Những nhà đầu tư đang tìm kiếm các tổ chức phát hành chất lượng với năng lực quản trị và hoạt động kinh doanh vững mạnh.

“Với những thay đổi trong Luật Chứng khoán cùng các nghị định hướng dẫn vào năm ngoái, hiện tại họ đã có một hành lang pháp lý rất rõ ràng để tiến hành niêm yết” - ông Thông nhận định.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: SSI

Về phía SSI, công ty chứng khoán cam kết định hướng đồng hành với doanh nghiệp FDI từ quá trình chuẩn bị IPO, xây dựng chiến lược, tái cấu trúc, kết nối nhà đầu tư đến giai đoạn sau niêm yết.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành đối tác dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam, cũng như cho các nhà đầu tư sở hữu những công ty này” - CEO SSI chia sẻ.

Việc có thêm doanh nghiệp FDI tham gia thị trường đại chúng sẽ mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư, bổ sung chiều sâu và chất lượng hàng hóa cho thị trường chứng khoán, đồng thời tăng kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam với dòng vốn quốc tế.

Từ thực tế doanh nghiệp FDI đóng góp tỷ trọng lớn trong hoạt động xuất khẩu nhưng hiện diện rất hạn chế trên thị trường chứng khoán, ông Thông kỳ vọng các cuộc trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các định chế tài chính sẽ giúp cộng đồng FDI có thêm thông tin để cân nhắc việc tham gia thị trường vốn Việt Nam./.