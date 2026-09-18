Chứng khoán

Vanguard tiếp tục đầu tư hơn 2,5 tỷ USD khi Việt Nam được nâng hạng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
11:02 | 18/09/2026
(TBTCO) - Nâng hạng đánh dấu bước tiến mới của chứng khoán Việt Nam trong quá trình hội nhập thị trường vốn toàn cầu. Vanguard cho biết sẽ tiếp tục đầu tư hơn 2,5 tỷ USD vào Việt Nam.
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Chia sẻ tại sự kiện “Viet Nam Becoming: A Celebration, Viet Nam into EM” do Công ty CP Chứng khoán SSI tổ chức sáng ngày 18/9, bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc FTSE Russell đánh giá Việt Nam đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong quá trình phát triển thị trường vốn, với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và các thành phần trong hệ sinh thái thị trường.

Theo bà Fiona Bassett, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được đưa vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp trong các bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell từ tháng 9/2026 là một thành tựu quan trọng. Kết quả này phản ánh những tiến triển của Việt Nam trong củng cố thị trường vốn, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tăng cường hội nhập với cộng đồng đầu tư toàn cầu.

Vanguard tiếp tục đầu tư hơn 2,5 tỷ USD khi Việt Nam được nâng hạng
Bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc FTSE Russell phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SSI.

Đây cũng là sự ghi nhận đối với quá trình cải cách, hiện đại hóa thị trường trong thời gian dài, cùng sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, sở giao dịch, thành viên thị trường và nhà đầu tư.

FTSE Russell đã có nhiều năm làm việc với các cơ quan chức năng và thành viên thị trường tại Việt Nam. Trong quá trình này, tổ chức trực tiếp chứng kiến sự tham gia và phối hợp giữa các bên nhằm từng bước đáp ứng những tiêu chí cần thiết. Những kinh nghiệm của Việt Nam trong hành trình này có thể trở thành một trường hợp tham khảo đối với các quốc gia thực hiện quá trình tương tự.

Bên cạnh đó, bà Fiona Bassett cho rằng, việc gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ là một dấu mốc về phân loại thị trường, mà còn nằm trong câu chuyện rộng hơn về vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trên thị trường vốn toàn cầu. Những tiến triển đạt được trong những năm gần đây đã tạo điều kiện để thị trường Việt Nam tham gia sâu hơn vào các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Đại diện FTSE Russell cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong những năm tới, trong bối cảnh thị trường tiếp tục quá trình phát triển và hội nhập với cộng đồng đầu tư quốc tế.

Vanguard tiếp tục đầu tư hơn 2,5 tỷ USD khi Việt Nam được nâng hạng
Ông Duncan Burns - Giám đốc phụ trách Quản lý đầu tư và Cổ phiếu toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Vanguard chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: SSI.

Cùng nhìn nhận nâng hạng là kết quả của quá trình phối hợp giữa nhiều bên, ông Duncan Burns - Giám đốc phụ trách Quản lý đầu tư và Cổ phiếu toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Vanguard cho rằng việc Việt Nam chính thức trở thành thị trường mới nổi là một dấu mốc đáng chú ý đối với thị trường chứng khoán.

Theo ông Duncan Burns, quá trình chuẩn bị có sự tham gia của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính, FTSE Russell, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các sở giao dịch chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng đầu tư cùng nhiều tổ chức và thành viên thị trường khác.

Việc chuyển sang nhóm thị trường mới nổi cũng cho thấy mức độ hội nhập ngày càng sâu hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu. Trước khi đạt được cột mốc này, thị trường đã trải qua quá trình triển khai nhiều thay đổi nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn, qua đó tạo điều kiện để Việt Nam xuất hiện rộng hơn trong các danh mục đầu tư toàn cầu.

Đáng chú ý, đại diện Vanguard cho biết tổ chức này sẽ tiếp tục đầu tư hơn 2,5 tỷ USD, tương đương khoảng 65.000 tỷ đồng, vào Việt Nam. Thông qua các danh mục đầu tư đa dạng của Vanguard, những nhà đầu tư chưa từng trực tiếp đến Việt Nam cũng có thể tham gia thị trường và tiếp cận tài sản tại Việt Nam.

Ông Duncan Burns nhấn mạnh, điều này cho thấy ý nghĩa của việc Việt Nam được đưa vào phạm vi đầu tư của các danh mục toàn cầu. Đối với Vanguard, lợi ích tài chính của nhà đầu tư tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình tham gia từng thị trường.

Đại diện Vanguard cũng cho rằng nâng hạng không phải điểm kết thúc của quá trình phát triển thị trường. Sau khi chuyển nhóm, thị trường Việt Nam vẫn cần tiếp tục phát triển và đáp ứng các tiêu chuẩn trong giai đoạn tiếp theo.

Ở góc độ một tổ chức tham gia vào quá trình chuẩn bị, ông Young Lee - Giám đốc điều hành Morgan Stanley cho rằng kết quả thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được đến từ quá trình phối hợp giữa cơ quan quản lý, các tổ chức tài chính, thành viên thị trường và nhà đầu tư trong việc xử lý nhiều vấn đề về cơ chế và vận hành.

Một trong những nội dung được thảo luận trong quá trình này là các mô hình giao dịch yêu cầu ký quỹ trước và không yêu cầu ký quỹ trước, cùng những rào cản đối với nhà đầu tư khi tham gia thị trường.

Theo đại diện Morgan Stanley, quá trình hướng tới các tiêu chuẩn của thị trường mới nổi không chỉ liên quan đến việc thay đổi quy định. Để những thay đổi được triển khai trên thực tế, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà đầu tư, các tổ chức giao dịch và những thành viên trực tiếp tham gia vận hành thị trường.

Trong quá trình chuẩn bị, các bên thường xuyên trao đổi, theo dõi hoạt động của hệ thống và xem xét khả năng xử lý những vấn đề phát sinh. Trong đó, khả năng vận hành và kết nối giữa hệ thống môi giới trong nước với hệ thống môi giới toàn cầu, cũng như mức độ thuận lợi khi chuyển đổi giữa các hệ thống, là những nội dung được đặc biệt quan tâm.

Các yếu tố này cần được kiểm chứng trong thực tế để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư quốc tế. Việc xử lý những vấn đề đặt ra có sự tham gia của các tổ chức lưu ký, công ty chứng khoán và nhiều thành viên thị trường. Dù có những quan điểm và cách tiếp cận khác nhau, các bên đã từng bước trao đổi, phối hợp và hoàn thiện những điều kiện cần thiết cho quá trình chuyển nhóm của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thu Hương
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