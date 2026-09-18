TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2027

Những trường hợp áp dụng bảng giá

Theo hồ sơ dự thảo, Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2027 được ban hành kèm theo Quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Dự thảo Bảng giá gồm 5 nhóm tài nguyên, gồm: khoáng sản không kim loại; sản phẩm rừng tự nhiên; hải sản tự nhiên; nước thiên nhiên và yến sào thiên nhiên.

Trong đó, giá tính thuế đối với khoáng sản không kim loại được quy định tại Phụ lục 01; sản phẩm rừng tự nhiên tại Phụ lục 02; hải sản tự nhiên tại Phụ lục 03; nước thiên nhiên tại Phụ lục 04 và yến sào thiên nhiên tại Phụ lục 05.

Theo dự thảo, Bảng giá tính thuế tài nguyên được áp dụng đối với tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để thực hiện tính thuế tài nguyên và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Bảng giá cũng áp dụng đối với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định; các trường hợp nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định.

Ngoài ra, bảng giá được sử dụng trong trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng tại khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không đủ căn cứ xác định giá bán tài nguyên khai thác.

Trường hợp giá bán tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND Thành phố quy định cũng thuộc diện áp dụng.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân khác có liên quan đến việc tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo.

Phân rõ trách nhiệm giữa các cơ quan

Dự thảo Quyết định đồng thời phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trong việc xác định, quản lý và thực hiện các nội dung liên quan đến thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tính toán, xác định mức thu và tổ chức thu thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I, II, III, IV; giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Chủ tịch UBND Thành phố.

Trong khi đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định và trình UBND Thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên theo quy định.

Việc xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2027 nhằm tạo cơ sở để UBND Thành phố xem xét, ban hành mức giá áp dụng trong năm tới, phục vụ công tác tính thuế tài nguyên và các nội dung liên quan đến tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn./.