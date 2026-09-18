Thuế - Hải quan

TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2027

An Nhi

An Nhi

dungvv@taichinhdautu.vn
10:32 | 18/09/2026
(TBTCO) - Uỷ ban Nhân dân TP.HCM đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố năm 2027. Thời gian góp ý từ ngày 16/9 đến hết ngày 25/9/2026.
aa

Những trường hợp áp dụng bảng giá

Theo hồ sơ dự thảo, Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2027 được ban hành kèm theo Quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Dự thảo Bảng giá gồm 5 nhóm tài nguyên, gồm: khoáng sản không kim loại; sản phẩm rừng tự nhiên; hải sản tự nhiên; nước thiên nhiên và yến sào thiên nhiên.

Trong đó, giá tính thuế đối với khoáng sản không kim loại được quy định tại Phụ lục 01; sản phẩm rừng tự nhiên tại Phụ lục 02; hải sản tự nhiên tại Phụ lục 03; nước thiên nhiên tại Phụ lục 04 và yến sào thiên nhiên tại Phụ lục 05.

Theo dự thảo, Bảng giá tính thuế tài nguyên được áp dụng đối với tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để thực hiện tính thuế tài nguyên và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Bảng giá cũng áp dụng đối với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định; các trường hợp nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định.

Ngoài ra, bảng giá được sử dụng trong trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng tại khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không đủ căn cứ xác định giá bán tài nguyên khai thác.

Trường hợp giá bán tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND Thành phố quy định cũng thuộc diện áp dụng.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân khác có liên quan đến việc tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo.

Phân rõ trách nhiệm giữa các cơ quan

Dự thảo Quyết định đồng thời phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị trong việc xác định, quản lý và thực hiện các nội dung liên quan đến thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tính toán, xác định mức thu và tổ chức thu thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I, II, III, IV; giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Chủ tịch UBND Thành phố.

Trong khi đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định và trình UBND Thành phố ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên theo quy định.

Việc xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2027 nhằm tạo cơ sở để UBND Thành phố xem xét, ban hành mức giá áp dụng trong năm tới, phục vụ công tác tính thuế tài nguyên và các nội dung liên quan đến tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn./.

An Nhi
Từ khóa:
nước thiên nhiên tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ubnd tp hồ chí minh Sở Nông nghiệp và Môi trường Hồ Chí Minh

Bài liên quan

Phát Đạt được bổ sung hơn 2.100 m2 đất để thực hiện dự án tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh

Phát Đạt được bổ sung hơn 2.100 m2 đất để thực hiện dự án tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng có thêm “sếu đầu đàn” từ doanh nhân trẻ

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng có thêm “sếu đầu đàn” từ doanh nhân trẻ

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

Dành cho bạn

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

Hải quan sẽ làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9

Hải quan sẽ làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9

Người nộp thuế chủ động xác định nghĩa vụ thuế tránh phát sinh tiền chậm nộp

Người nộp thuế chủ động xác định nghĩa vụ thuế tránh phát sinh tiền chậm nộp

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Đọc thêm

Những việc người nộp thuế cần làm ngay khi được cấp mã số thuế

Những việc người nộp thuế cần làm ngay khi được cấp mã số thuế

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có hiệu lực, tiếp tục đẩy mạnh quản lý thuế trên nền tảng số, tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, đồng thời tạo thuận lợi để người nộp thuế thực hiện các thủ tục thuế bằng phương thức điện tử.
Hải quan mở khai thử nghiệm chứng từ điện tử định dạng mới

Hải quan mở khai thử nghiệm chứng từ điện tử định dạng mới

(TBTCO) - Từ ngày 15/10 đến 15/11/2026, Cục Hải quan dự kiến mở hệ thống để doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế và doanh nghiệp ưu tiên khai thử nghiệm chứng từ điện tử theo định dạng mới, chủ động hoàn thiện phần mềm và kết nối trước khi áp dụng chính thức.
Hải quan làm việc với Tập đoàn Intel, thúc đẩy hợp tác và tạo thuận lợi thương mại

Hải quan làm việc với Tập đoàn Intel, thúc đẩy hợp tác và tạo thuận lợi thương mại

(TBTCO) - Cục Hải quan và Tập đoàn Intel Hoa Kỳ thống nhất tăng cường trao đổi, phối hợp tháo gỡ vướng mắc xuất nhập khẩu, thúc đẩy quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp và tạo thuận lợi thương mại.
Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 86% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 86% dự toán

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, thu ngân sách tháng 8 do đơn vị thực hiện được 132 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2026 được 1.452,8 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán pháp lệnh, đạt 85% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Áp dụng quy định mới về hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt

Áp dụng quy định mới về hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa có văn bản gửi các Chi cục Hải quan khu vực, yêu cầu khẩn trương quán triệt và thực hiện Thông tư 136/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Quy định mới sửa đổi, bổ sung chi tiết hồ sơ xác định nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất, gia công xuất khẩu, chính thức áp dụng từ ngày 15/9/2026.
Hiểu đúng nghĩa vụ thuế để phát triển bền vững

Hiểu đúng nghĩa vụ thuế để phát triển bền vững

(TBTCO) - Kinh doanh online trong thời đại số không còn là câu chuyện mang tính “thời vụ”, mà đã và đang trở thành sự lựa chọn của không ít người, trở thành một xu hướng phổ biến. Theo đó, người kinh doanh cần có nền tảng pháp lý vững chắc cùng sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông suốt, minh bạch để giảm thiểu rủi ro, khẳng định uy tín, vững vàng phát triển và ngày càng lớn mạnh.
Bộ Tài chính đính chính thay thế một số biểu mẫu trong quản lý thuế tại Thông tư 89

Bộ Tài chính đính chính thay thế một số biểu mẫu trong quản lý thuế tại Thông tư 89

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về việc đính chính Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.
VPS năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu ngành chứng khoán về nộp ngân sách nhà nước

VPS năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu ngành chứng khoán về nộp ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Ngày 15/9/2026, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (HOSE: VCK) được vinh danh ở vị trí số 1 trong khối công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, đồng thời góp mặt trong Top 23 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất toàn quốc, tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026 (Vietnam Largest Taxpayers – VNTAX 2026) do CafeF tổ chức.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

4 tháng dồn sức thực hiện kế hoạch của nửa năm

4 tháng dồn sức thực hiện kế hoạch của nửa năm

Kê khai thuế nhanh, dễ hơn với Trợ lý ảo AI eTax Mobile

Kê khai thuế nhanh, dễ hơn với Trợ lý ảo AI eTax Mobile

Cơ hội cho Việt Nam hút dòng vốn quốc tế dài hạn

Cơ hội cho Việt Nam hút dòng vốn quốc tế dài hạn

Vanguard tiếp tục đầu tư hơn 2,5 tỷ USD khi Việt Nam được nâng hạng

Vanguard tiếp tục đầu tư hơn 2,5 tỷ USD khi Việt Nam được nâng hạng

Dồn toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Dồn toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Cao tốc Bến Lức - Long Thành tạo bước chuyển dịch cho bản đồ công nghiệp phía Nam

Cao tốc Bến Lức - Long Thành tạo bước chuyển dịch cho bản đồ công nghiệp phía Nam

TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2027

TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2027

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam