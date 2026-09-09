Phát Đạt được bổ sung hơn 2.100 m2 đất để thực hiện dự án tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, phần diện tích đất bổ sung gồm 1.463,3 m2 đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng và 678 m2 đất ở tiếp tục sử dụng. Diện tích này được sử dụng cùng phần đất đã được giao và cho phép chuyển mục đích tại Quyết định số 6618/QĐ-UBND ngày 9/12/2015 để thực hiện dự án. Sau khi bổ sung, tổng diện tích đất thực hiện dự án là 70.113,7 m2.

Trong phần diện tích đất bổ sung, TP. Hồ Chí Minh cho phép sử dụng 1.592,3 m2 làm đất ở tại đô thị để xây dựng nhà ở thương mại. Trong đó, 1.232,4 m2 dành cho khu nhà ở cao tầng và 359,9 m2 dành cho khu nhà ở thấp tầng. Phần còn lại 549 m2 là đất giao thông theo quy hoạch 1/500.

Đối với 1.592,3 m2 đất ở tại đô thị, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định. Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định đến ngày 9/12/2065.

Trong khi đó, diện tích 549 m2 đất giao thông được giao không thu tiền sử dụng đất. Phát Đạt có trách nhiệm đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xác định và bảo đảm sự thống nhất về diện tích, loại đất, vị trí và ranh giới khu đất với hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như các quyết định liên quan đến dự án. Đồng thời, diện tích đất được bổ sung phải bảo đảm không chồng lấn và không vượt phạm vi dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Công ty Phát Đạt có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, trong đó có tiền sử dụng đất và các khoản thuế, nghĩa vụ khác theo quy định. Doanh nghiệp cũng phải phối hợp với các sở, ngành để xác định và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng; đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với phần đất chuyên trồng lúa nếu có.

Đáng chú ý, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Phát Đạt tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm được xác định tại Kết luận thanh tra số 365/KL-TTCP ngày 14/10/2025 của Thanh tra Chính phủ, cùng các quyết định, văn bản chỉ đạo có liên quan.

Doanh nghiệp cũng phải duy trì và thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ đối với phần đất quy hoạch trường học theo cam kết và quy định pháp luật. Việc được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung không làm miễn trừ hoặc thay thế các nghĩa vụ đã được xác định trước đó./.