Chứng khoán ngày 9/9: Dòng tiền thận trọng, VN-Index chưa vượt vùng 1.850 điểm

VN-Index tăng hơn 8 điểm

Thị trường duy trì sắc xanh trong phiên sáng 9/9, nhưng đà tăng không kéo dài khi lực cầu còn thận trọng. Sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng tại vùng giá cao khiến VN-Index đảo chiều, có thời điểm giảm hơn 18 điểm trước khi thu hẹp mức giảm về cuối phiên. Kết phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm (-0,18%), xuống 1.827,12 điểm, vẫn giữ trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 9/9.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 120 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 190 mã giảm giá.

Độ mở nhóm ngành có thiên hướng cân bằng khi 18/35 cái tên đóng cửa trong sắc xanh (chiếm 51,4%). Dịch vụ ăn uống và lưu trú, hóa chất cơ bản và dầu khí là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản khu công nghiệp, hàng không và chứng khoán là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -0,88 điểm, về mức 1.967,64 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 15 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản giao dịch của thị trường tiếp tục được duy trì ở mức ổn định, thấp hơn (-11,3%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 566 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.557 tỷ đồng giảm 2,29% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch không mấy tích cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,63 điểm, về mức 279,48 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,3 điểm, về mức 127,35 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối tiếp đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -268 tỷ đồng. Trong đó, VHM (-292 tỷ đồng), VIC (-118 tỷ đồng), VCB (-107 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HPG (+235 tỷ đồng), HDB (+109 tỷ đồng) và TCB (+107 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng

Áp lực bán gia tăng, thị trường phân hóa

Diễn biến thị trường cho thấy áp lực bán gia tăng rõ hơn sau khi VN-Index tiến lên vùng 1.850 điểm trong phiên sáng. Thanh khoản khớp lệnh tiếp tục thấp hơn khoảng 11,3% so với mức bình quân 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng và dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ.

Áp lực điều chỉnh tập trung tại một số nhóm ngành như bất động sản, chứng khoán và bán lẻ, với mức giảm phổ biến quanh 1%. Trong đó, nhóm bất động sản chịu sức ép bán khá rõ từ cả nhà đầu tư trong nước và khối ngoại. Một số cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn cũng điều chỉnh, qua đó tạo sức ép lên chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một số cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch tích cực. VPL tăng 4,12%, TCB tăng 1,41% và VCB tăng 1,03%, trở thành những mã đóng góp đáng kể vào việc hạn chế mức giảm của VN-Index.

Áp lực bán có xu hướng gia tăng khi VN-Index tiếp cận vùng giá cao. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm ngân hàng có sự phân hóa rõ nét hơn. TCB, VCB, STB, ACB và BID duy trì sắc xanh, với mức tăng không quá 1,5%. Trong khi đó, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như SSB, OCB, MSB và NAB.

Đáng chú ý, thanh khoản vẫn là điểm cần theo dõi. Sau phiên hồi phục trước đó nhưng khối lượng khớp lệnh thấp hơn đáng kể so với bình quân 20 phiên, thanh khoản phiên hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp. Điều này cho thấy lực cầu chưa thực sự cải thiện, trong khi áp lực bán có xu hướng gia tăng khi VN-Index tiếp cận vùng giá cao.

Theo các công ty chứng khoán, nhịp hồi phục hiện tại chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường quay trở lại xu hướng tăng. Vùng 1.840 - 1.850 điểm tiếp tục là khu vực kháng cự đáng chú ý trong ngắn hạn. Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện và độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc, tích lũy và kiểm định cung - cầu trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn./.