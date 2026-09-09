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Chứng khoán phái sinh ngày 9/9: Thanh khoản tiếp tục tăng

Tùng Linh

Tùng Linh

18:13 | 09/09/2026
(TBTCO) - Diễn biến trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh tiếp tục lệch pha. Cũng nhờ vậy, chênh lệch đã thu hẹp lại đáng kể.
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Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục giằng co khi VN30-Index đứng trước vùng cản mạnh. Kết phiên, chỉ số cơ sở giảm nhẹ 0,04% xuống 1.967,64 điểm, tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.960 điểm, tương ứng đường giá trung bình 200 phiên.

Diễn biến các cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa khá rõ. VPL là mã đóng góp tích cực nhất cho VN30 với khoảng 6,5 điểm, bên cạnh BSR, HPG, TCB, STB và ACB. Ngược lại, VIC gây sức ép lớn nhất, lấy đi khoảng 2,4 điểm của chỉ số. Ngoài ra, VHM, LPB, MWG và MCH cũng nằm trong nhóm kéo giảm.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS, trong kịch bản tích cực, VN30-Index cần giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.960 điểm và bật tăng trở lại để hướng tới vùng kháng cự mạnh 2.000 - 2.025 điểm, tương ứng vùng đỉnh giữa năm 2026. Tuy nhiên, khả năng vượt vùng cản này hiện vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, giao dịch sôi động hơn trong khi mức chiết khấu được thu hẹp đáng kể. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 9/2026 (41I1G9000) đóng cửa tại 1.966 điểm, tăng 0,25% trong bối cảnh chỉ số cơ sở giảm nhẹ. Nhờ diễn biến lệch pha này, chênh lệch âm của hợp đồng chính thu hẹp mạnh từ -7,52 điểm ở phiên trước xuống còn -1,64 điểm. Ở các kỳ hạn xa hơn, chênh lệch giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở cũng đồng loạt duy trì trạng thái âm, từ 0,94 đến 4,74 điểm.

Đáng chú ý, tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 6,5% so với phiên liền trước. Riêng hợp đồng 41I1G9000 ghi nhận hơn 208.200 hợp đồng được khớp trong phiên. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tương lai kỳ hạn chính này cũng tiếp tục tăng lên 32.216 hợp đồng, tăng 9,73%, cho thấy các vị thế nắm giữ qua phiên được mở rộng cùng với sự cải thiện của thanh khoản.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS cho rằng, các nhà giao dịch đang tăng vị thế đầu cơ và phòng ngừa rủi ro trong phiên, trong bối cảnh VN30-Index vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở khi chỉ số cơ sở đang ở gần vùng kháng cự mạnh 2.000 điểm. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai 41I1G9000 được đánh giá ở trạng thái tích lũy, với hỗ trợ quanh 1.950 điểm và kháng cự tại 2.000 điểm./.

Tùng Linh
Từ khóa:
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