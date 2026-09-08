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Chứng khoán phái sinh ngày 8/9: Lệch pha giữa hai thị trường, chênh lệch đảo chiều âm

Tùng Linh

Tùng Linh

18:58 | 08/09/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh ngày 8/9 xuất hiện diễn biến lệch pha. Trong phiên, khi VN30 giữ được sắc xanh, hầu hết hợp đồng tương lai giảm giá. Đáng chú ý, chênh lệch tại 7/8 hợp đồng đều chuyển sang trạng thái âm.
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Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index tăng 5,51 điểm, tương ứng 0,28%, lên 1.968,52 điểm, tiếp tục đứng trên vùng hỗ trợ quanh 1.960 điểm. Động lực tăng chủ yếu đến từ VIC, đóng góp gần 6 điểm cho chỉ số. Bên cạnh đó, BSR, VPL, HPG, MCH và TCX cũng góp điểm tăng. Chiều ngược lại, VHM, LPB, VRE, STB và FPT gây sức ép, nhưng chưa đủ đảo chiều chỉ số.

Dù giữ được sắc xanh, VN30-Index vẫn đang đối diện áp lực cung khi tiến gần vùng kháng cự rất mạnh 2.000 - 2.025 điểm, tương ứng vùng đỉnh giữa năm 2026. Điều này cũng phần nào lý giải sự thận trọng rõ nét hơn trên thị trường phái sinh.

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 9/2026 (41I1G9000) kết phiên tại 1.961 điểm, giảm 0,15%, trái chiều với mức tăng của VN30-Index. Qua đó, chênh lệch từ trạng thái dương 0,99 điểm phiên trước đảo chiều xuống âm 7,52 điểm. Giá hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn gồm 41I1A000, 41I1GC000 và 41I1H3000 đồng loạt giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở, với mức chênh lệch âm từ 8,52 - 10,52 điểm.

Kỳ vọng trên thị trường phái sinh thận trọng hơn đáng kể so với diễn biến của chỉ số cơ sở. Thanh khoản đồng thời hạ nhiệt. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 12,4% so với phiên trước. Trong đó, riêng hợp đồng 41I1G9000 đạt 195.446 hợp đồng. Trái lại, khối lượng mở (OI) của hợp đồng chính nhích 4,7% lên 29.360 hợp đồng. Lượng vị thế nắm giữ qua đêm tăng nhẹ trong lúc giá hợp đồng giảm và chênh lệch chuyển âm.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang giảm vị thế đầu cơ và nghiêng về khả năng VN30-Index chịu áp lực điều chỉnh. Trong bối cảnh chỉ số cơ sở gặp vùng kháng cự mạnh quanh 2.000 điểm, hoạt động phòng ngừa rủi ro tiếp tục được ưu tiên. Xu hướng ngắn hạn của 41I1G9000 là tích lũy, với ngưỡng hỗ trợ quanh 1.950 điểm và kháng cự tại 2.000 điểm./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh phái sinh vn30

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