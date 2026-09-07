Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

VN-Index giảm hơn 30 điểm

Sau 3 tuần liên tiếp tăng điểm với động lực chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index bước vào phiên đầu tuần với áp lực điều chỉnh gia tăng khi tiến gần vùng 1.880 điểm.

Đầu phiên, chỉ số có thời điểm tăng lên 1.875 điểm, song thanh khoản chỉ duy trì ở mức trung bình và thị trường phân hóa mạnh. Lực cầu suy giảm trong khi áp lực bán tại vùng giá cao gia tăng khiến VN-Index nhanh chóng đảo chiều.

Áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều, kéo chỉ số có thời điểm lùi về quanh 1.810 điểm trước khi thu hẹp một phần đà giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 31,44 điểm (-1,69%), xuống 1.821,64 điểm và vẫn giữ trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 7/9.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 83 mã tăng giá, 51 mã giữ giá tham chiếu và 235 mã giảm giá.

Độ mở thị trường bao trùm bởi sắc đỏ khi có tới 26/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú, cao su và đường là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, dầu khí và dịch vụ tư vấn là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tiêu cực khi giảm -21,88 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn, với 8 mã tăng giá, 22 mã giảm giá.

Thị trường duy trì nhịp độ giao dịch trong ngày chỉ số biến động mạnh với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 646 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17,153 tỷ đồng, tăng 2,82% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,93 điểm, về mức 280,6 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,3 điểm, về mức 127,64 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -465 tỷ đồng. Trong đó, VCB (-92 tỷ đồng), CTG (-74 tỷ đồng), VIC (-53 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HDB (+54 tỷ đồng), VRE (+43 tỷ đồng) và VPB (+34 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 4 tỷ đồng.

Dòng tiền thận trọng, thị trường chờ điểm cân bằng

Áp lực bán trong phiên đầu tuần không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, mà lan rộng ra nhiều nhóm ngành. Đáng chú ý, VIC giảm 4,33%, lấy đi gần 17,8 điểm của VN-Index, chiếm hơn một nửa mức giảm của chỉ số. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng diễn biến kém tích cực, như TCB giảm 2,15%, VCB giảm 1,58% và VNM giảm 1,94%. Ở chiều ngược lại, DGW và VPL đi ngược thị trường khi lần lượt tăng 4,37% và 4,65%.

Xét theo nhóm ngành, dầu khí chịu áp lực bán khá mạnh khi nhiều cổ phiếu đảo chiều từ tăng sang giảm, với mức điều chỉnh phổ biến quanh 2%. Trong đó, GAS, BSR và PLX giảm từ 1,4 - 2,4%.

VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh: Đức Thanh

Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế tại nhóm ngân hàng. KLB, OCB và NAB giảm trên 2%, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, MBB và VPB giảm khoảng 1 - 2%. Dù vậy, một số mã như SSB, LPB, HDB và ACB vẫn giữ được sắc xanh, nhưng mức tăng không lớn.

Thanh khoản thị trường tương đương phiên cuối tuần trước, song số lượng cổ phiếu và nhóm ngành giảm điểm chiếm áp đảo, cho thấy áp lực bán đã lan rộng. Sau 3 tuần tăng liên tiếp, phiên giảm mạnh đầu tuần cũng phát đi tín hiệu cho thấy đà tăng ngắn hạn của thị trường đang chững lại khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự mạnh 1.880 - 1.900 điểm.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, VN-Index hiện vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể tiếp tục dao động trong vùng 1.800 - 1.900 điểm. Trong ngắn hạn, vùng 1.800 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng và thị trường có thể tìm lại trạng thái cân bằng quanh khu vực này.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, phiên giảm mạnh đã hình thành mẫu hình nến đảo chiều, cho thấy áp lực điều chỉnh có thể chưa kết thúc. Trong trường hợp VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm, vùng 1.770 - 1.780 điểm được xem là vùng hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi.

Bên cạnh đó, dòng tiền hiện vẫn có sự phân hóa rõ nét khi nhiều nhóm ngành đang trong quá trình tích lũy, chưa hình thành xu hướng tăng đủ mạnh. Vì vậy, diễn biến của lực cầu tại vùng hỗ trợ, cùng khả năng ổn định trở lại của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng của VN-Index trong các phiên tiếp theo./.