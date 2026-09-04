Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

VN-Index tăng hơn 25 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại phiên cuối tuần bằng một nhịp tăng khá ấn tượng về mặt điểm số. Sắc xanh được duy trì xuyên suốt phiên, VN Index có thời điểm mở rộng đáng kể biên độ tăng, áp sát mốc 1.860 điểm, trước khi chịu áp lực chốt lời nhẹ vào cuối ngày. Kết phiên, VN-Index tăng 25,36 điểm (+1,39%), lên 1.853,08 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 4/9.

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 128 mã tăng giá, 71 mã giữ giá tham chiếu và 176 mã giảm giá.

Độ mở thị trường nghiêng nhẹ về sắc đỏ khi có 19/35 (54%) nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Hóa chất cơ bản, bất động sản và đường là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, điện và năng lượng, gỗ và hàng không là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng +23,32 điểm, lên mức 1.984,89 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 18 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 5 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường chưa có tín hiệu cải thiện sau kỳ nghỉ lễ khi thấp hơn (-7,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 618 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16,741 tỷ đồng giảm -4,33% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,29 điểm, lên mức 282,53 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,16 điểm, lên mức 127,94 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi đảo chiều mua ròng khoảng 116 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 95 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 155 tỷ đồng. Theo sau, VHM và MCH là mã tiếp theo được gom mạnh 133 và 101 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, DXG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 119 tỷ đồng. Theo sau là VCB và HPG, lần lượt bị bán ròng 80 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng

Dòng tiền phân hóa, thanh khoản chưa cải thiện