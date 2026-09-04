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Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:40 | 04/09/2026
Đà tăng mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index chinh phục mốc 1.850 điểm trong phiên cuối tuần. Dù vậy, thanh khoản thấp và độ rộng nghiêng về phía giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối dòng tiền.
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VN-Index tăng hơn 25 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại phiên cuối tuần bằng một nhịp tăng khá ấn tượng về mặt điểm số. Sắc xanh được duy trì xuyên suốt phiên, VN Index có thời điểm mở rộng đáng kể biên độ tăng, áp sát mốc 1.860 điểm, trước khi chịu áp lực chốt lời nhẹ vào cuối ngày. Kết phiên, VN-Index tăng 25,36 điểm (+1,39%), lên 1.853,08 điểm.

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 4/9.

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 128 mã tăng giá, 71 mã giữ giá tham chiếu và 176 mã giảm giá.

Độ mở thị trường nghiêng nhẹ về sắc đỏ khi có 19/35 (54%) nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Hóa chất cơ bản, bất động sản và đường là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, điện và năng lượng, gỗ và hàng không là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng +23,32 điểm, lên mức 1.984,89 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 18 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 5 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường chưa có tín hiệu cải thiện sau kỳ nghỉ lễ khi thấp hơn (-7,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 618 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16,741 tỷ đồng giảm -4,33% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,29 điểm, lên mức 282,53 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,16 điểm, lên mức 127,94 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi đảo chiều mua ròng khoảng 116 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 95 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 155 tỷ đồng. Theo sau, VHM và MCH là mã tiếp theo được gom mạnh 133 và 101 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, DXG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 119 tỷ đồng. Theo sau là VCB và HPG, lần lượt bị bán ròng 80 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng

Dòng tiền phân hóa, thanh khoản chưa cải thiện

VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng tích cực, chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Riêng VIC đóng góp 18,59 điểm; VIC và VHM đóng góp tổng cộng 21,66 điểm, tương đương khoảng 85% mức tăng của chỉ số.

Bên cạnh hai cổ phiếu vốn hóa lớn, một số mã ngân hàng như STB, VPB, VIB và TCB cũng giao dịch nổi bật, tăng khoảng 2 - 4%. Tuy nhiên, thị trường vẫn phân hóa rõ nét khi nhiều nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa vừa với mức giảm phổ biến 2 - 3%.

Trong nhóm ngân hàng, STB và VPB tăng trên 3%, trong khi nhiều mã khác chỉ dao động quanh tham chiếu hoặc giảm điểm. Diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa trở lại đồng đều với nhóm ngành giữ vai trò dẫn dắt thị trường. Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận một số điểm sáng tại VFS, TCI, DSC và HCM.

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng
VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng tích cực. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm bất động sản tăng 3,51%, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của VIC, VHM cùng một số mã như KSF, VRE, KBC và NLG.

Trái lại, nhóm năng lượng giảm 0,57% khi sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu, trong đó có BSR, PLX, PVS, PVD và PVT. Một số mã như VTO, TMB và VIP đi ngược xu hướng nhưng chưa đủ giúp nhóm ngành lấy lại sắc xanh.

Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh có phiên thứ hai liên tiếp thấp hơn 7,7% so với mức bình quân 20 phiên. Dù vậy, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá cao gấp 2,2 lần nhóm giảm giá, cho thấy áp lực điều chỉnh trong phiên liền trước phần nào được hóa giải.

Theo các chuyên gia, xu hướng chung của thị trường vẫn tích cực, nhưng mức tăng của chỉ số phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn và chưa lan tỏa rộng giữa các nhóm ngành. Vì vậy, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì danh mục hiện tại, thận trọng khi mở thêm vị thế mua mới và chờ tín hiệu cải thiện rõ ràng hơn từ thanh khoản cũng như độ rộng thị trường./.

Tấn Minh
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VN Index bứt phá ngày 4/9 Nhóm ngành bất động sản tăng điểm Nhóm ngành năng lượng giảm điểm chỉ số VN30 tăng điểm Thanh khoản thị trường chứng khoán thấp Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE

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