VPBank tung game mới, khách hàng nhận ưu đãi kép khi tham gia Hoàn tiền Thịnh Vượng

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Mở quà liền tay, nhân đôi ưu đãi

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa triển khai minigame “Hoàn tiền Thịnh Vượng ngay – Mở quà liền tay” nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cũng như gia tăng lợi ích cho khách hàng tham gia chương trình Hoàn tiền Thịnh Vượng. Theo đó, sau khi thanh toán thành công tại cửa hàng đối tác và nhận voucher hoàn tiền, khách hàng sẽ được mở quà để sở hữu thêm e-voucher trị giá lên tới 50.000 đồng. Các e-voucher này tiếp tục được sử dụng tại hệ sinh thái Hoàn tiền Thịnh Vượng cho những lần mua sắm tiếp theo, mang đến trải nghiệm “ưu đãi chồng ưu đãi” xuyên suốt hành trình tiêu dùng.

Theo đại diện ngân hàng, đây là cơ chế nổi bật của minigame, với 1.500 e-voucher được VPBank dành tặng mỗi tháng. “Chúng tôi mong muốn bổ sung thêm những bất ngờ thú vị vào hành trình mua sắm của khách hàng. Hướng tới việc xây dựng mô hình ưu đãi đa tầng, VPBank kỳ vọng mỗi giao dịch không dừng lại ở việc thanh toán mà luôn đi kèm sự hứng khởi và giá trị gia tăng thiết thực” – đại diện VPBank chia sẻ.

Sự kết hợp giữa hoàn tiền tức thời và yếu tố bất ngờ từ minigame mang đến cảm giác hào hứng cho người dùng mỗi khi thanh toán. Đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ yêu thích săn deal, tích lũy ưu đãi và tối ưu chi tiêu hàng ngày, cơ chế “lợi ích kép” này được đánh giá là mang lại nhiều giá trị hơn so với các chương trình giảm giá thông thường.

Chị Mỹ Linh (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Cảm giác vừa thanh toán xong lại được mở thêm quà mới rất thú vị. Mỗi lần dùng voucher Hoàn tiền Thịnh Vượng là tôi lại có thể tích lũy thêm ưu đãi cho lần mua sau, giúp tiết kiệm đáng kể mỗi tháng”.

Hệ sinh thái ưu đãi tối ưu chi tiêu mỗi ngày

Hoàn tiền Thịnh Vượng là chương trình ưu đãi nổi bật dành cho khách hàng VPBank nhờ khả năng kết nối trực tiếp giữa người tiêu dùng và các cửa hàng đối tác trên cùng một nền tảng. Được triển khai từ đầu tháng 4/2026, chương trình tạo ra cơ hội để khách hàng có thể tiếp cận kho ưu đãi quy mô lớn với khoảng 14.000 voucher cùng tổng giá trị quà tặng lên tới 4,8 tỷ đồng. Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm điểm bán đang áp dụng ưu đãi ngay trên bản đồ thông minh được tích hợp trong nền tảng VPBank NEO, lựa chọn voucher phù hợp và thanh toán bằng QR.

Điểm khác biệt của chương trình này là khả năng tạo ra lợi ích cho cả 2 phía: người bán hàng và người mua hàng. Đối với khách hàng cá nhân, chương trình giúp tiếp tiết kiệm chi phí chi tiêu hàng ngày thông qua các voucher hoàn tiền đa dạng ngành hàng. Trong khi đó, các chủ cửa hàng có cơ hội tiếp cận lượng lớn khách hàng đang sử dụng VPBank NEO.

Việc VPBank phát triển thêm minigame tạo đòn bẩy trực tiếp cho các cửa hàng đối tác, giúp doanh nghiệp thu hút lượng khách hàng mới liên tục và gia tăng tỷ lệ quay lại mà không tốn thêm chi phí cho các hoạt động quảng cáo riêng.

“Hoàn tiền Thịnh Vượng ngay – Mở quà liền tay” được triển khai đúng thời điểm bài toán tối ưu chi tiêu đang trở thành ưu tiên của nhiều người dân. Chương trình mang đến hai lớp lợi ích song hành: hoàn tiền tức thì và tích lũy thêm voucher cho lần mua sắm kế tiếp, giúp người dùng thêm hứng khởi và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn. Đây cũng chính là lý do chương trình đang thu hút ngày càng nhiều khách hàng trên toàn quốc tham gia và trải nghiệm./.