Tài chính

Kho bạc Nhà nước mở rộng thanh toán tự động tiền điện, nước

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
16:24 | 03/09/2026
(TBTCO) - Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hoạt động nghiệp vụ và hiện đại hóa công tác thanh toán, Kho bạc Nhà nước vừa mở rộng thanh toán tự động các khoản chi điện, nước của các đơn vị sử dụng ngân sách với Vietinbank.
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Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Vietinbank tiếp tục thực hiện thỏa thuận thanh toán tự động tiền điện, nước đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. Đối với dịch vụ viễn thông, việc thanh toán tự động tiếp tục được thực hiện như hiện nay, trên cơ sở ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách cho KBNN.

Quy trình thanh toán tự động được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2286/QĐ-KBNN ngày 21/4/2023 về việc ban hành Quy trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 5711/QĐ-KBNN ngày 19/8/2026 sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ thanh toán tự động qua KBNN.

Kho bạc Nhà nước mở rộng thanh toán tự động tiền điện, nước
Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh thanh toán tự động tiền điện, nước. Ảnh: H.T

Một điểm đáng chú ý trong quy trình được điều chỉnh là KBNN không còn thực hiện kiểm soát định mức khoán đối với các khoản chi này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Theo đó, mẫu ủy quyền mới không còn nội dung về định mức khoán tiền điện thoại.

Các đơn vị sử dụng ngân sách có thể thực hiện ủy quyền thông qua Cổng Trao đổi dữ liệu. Danh sách các đơn vị cung cấp điện, nước thực hiện thanh toán tự động cũng được cập nhật trên Cổng Trao đổi dữ liệu để phục vụ quá trình thanh toán.

Để đảm bảo việc thanh toán diễn ra kịp thời, đúng hạn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, bắt đầu từ ngày hôm nay (3/9/2026), Vietinbank tăng tần suất gửi bảng kê tiền điện, nước lên 11 lần trong tháng, vào các ngày 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 và ngày làm việc cuối cùng của tháng.

Trường hợp ngày gửi bảng kê trùng với ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần, việc gửi bảng kê được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Nếu nhà cung cấp điện, nước có nhu cầu thanh toán với tần suất cao hơn, KBNN và Vietinbank sẽ phối hợp xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Cùng với việc tăng tần suất gửi bảng kê, KBNN và Vietinbank tiếp tục phối hợp xử lý các trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc phát sinh ngoại lệ trong quá trình thanh toán tự động.

Để việc thanh toán tự động được triển khai thông suốt, KBNN yêu cầu giám đốc KBNN các khu vực, trưởng phòng giao dịch thông báo, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đúng quy trình ủy quyền; tổ chức hạch toán, thanh toán theo đúng quy định; đồng thời theo dõi tình hình vận hành, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.

Các KBNN khu vực cũng được yêu cầu chủ động theo dõi, xử lý những vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo các rủi ro, vướng mắc trong quá trình vận hành để phối hợp xử lý.

Việc tiếp tục mở rộng thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông là một nội dung trong quá trình đẩy mạnh số hóa hoạt động nghiệp vụ của KBNN. Thông qua cơ chế ủy quyền và trao đổi dữ liệu điện tử, quy trình thanh toán được tự động hóa, giảm thao tác thủ công và thời gian xử lý cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Vân Hà
Từ khóa:
kho bạc nhà nước thanh toán tự động tiền điện nước viễn thông đơn vị sử dụng ngân sách

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