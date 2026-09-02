Tài chính

Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất tại vùng Viễn Đông

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
15:09 | 02/09/2026
(TBTCO) - Ngày 2/9/2026, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF 11) diễn ra tại Vladivostok, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm song phương với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực Liên bang Nga, ông Vitaly Vladimirovich Altabaev.
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Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đồng thời mong muốn đưa hợp tác với vùng Viễn Đông trở thành một trọng tâm mới, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất tại vùng Viễn Đông
Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm trưởng đoàn. Ảnh: Nguyễn Việt Cường

Đánh giá cao tiềm năng vượt trội của Viễn Đông về tài nguyên, năng lượng, khoáng sản, nông - thủy sản cùng hệ thống chính trị ưu đãi đặc thù như Khu phát triển ưu tiên (TOR) và Cảng tự do Vladivostok, Bộ trưởng đề nghị phía Nga tiếp tục giới thiệu sâu rộng các danh mục dự án đang kêu gọi đầu tư.

Nhằm cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đề nghị Bộ Phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, triển khai dự án tại vùng này. Trọng tâm tập trung vào 3 lĩnh vực then chốt:

Nông nghiệp, thủy sản và chế biến thực phẩm: Kết hợp nguồn nguyên liệu dồi dào của Viễn Đông với năng lực chế biến, thị trường rộng lớn của Việt Nam.

Năng lượng, khoáng sản và công nghiệp chế biến - chế tạo: Khai thác tối đa thế mạnh tự nhiên và tiềm lực kỹ thuật của hai bên.

Logistics và hạ tầng: Nghiên cứu hình thành hành lang vận tải Viễn Đông - Việt Nam - ASEAN, phát triển tuyến vận tải biển trực tiếp kết nối hệ thống cảng, kho lạnh và các trung tâm phân phối.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác xúc tiến đầu tư hai chiều, khuyến khích các doanh nghiệp Viễn Đông đầu tư vào Việt Nam - nơi sở hữu môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng cùng mạng lưới Hiệp định Thương mại tự do (FTA) rộng lớn, đặc biệt là FTA Việt Nam - EAEU.

Để tháo gỡ các rào cản tài chính, Bộ trưởng chỉ rõ thanh toán và kết nối ngân hàng hiện là nút thắt lớn nhất. Do đó, hai bên cần phối hợp nghiên cứu các cơ chế thanh toán thuận lợi, ổn định, đồng thời thúc đẩy các công cụ tài chính và cơ chế tài trợ từ các định chế phát triển để giảm rủi ro, chi phí cho doanh nghiệp. Nhân dịp này, phía Việt Nam cũng giới thiệu các không gian hợp tác tài chính mới như Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do để thu hút các quỹ đầu tư từ Nga.

Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất tại vùng Viễn Đông
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực Liên bang Nga - ông Vitaly. Ảnh: Nguyễn Việt Cường.

Về phương thức triển khai, hai bên thống nhất thành lập cơ chế hỗ trợ đầu tư “một cửa” để đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu cấp phép đến vận hành. Trước mắt, hai Bộ sẽ chọn 1 - 2 dự án thí điểm để tập trung thúc đẩy, giao đầu mối kỹ thuật cụ thể hóa công việc và gắn kết quả này với kỳ họp sắp tới của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ này sẽ sớm mang lại những kết quả hợp tác cụ thể, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước.

Đức Minh
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