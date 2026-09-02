Giá xăng dầu thế giới vừa ghi nhận phiên tăng mạnh, quay trở lại mức cao nhất trong khoảng 5 tuần. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu WTI và dầu Brent tăng lần lượt 5,2% và 4,6%.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu tiếp tục đi lên, giá dầu WTI ở mức 91,05 USD/thùng, tăng 0,83 USD/thùng, tương ứng tăng 0,92%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 90,22 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 95,58 USD/thùng, tăng 0,38 USD/thùng, tương ứng tăng 0,40%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 95,20 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng mạnh khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung năng lượng từ Trung Đông có thể tiếp tục bị gián đoạn sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn.

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại. Ảnh: TL.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu tại Iran, làm giảm hy vọng rằng màn đối đầu quân sự cuối tuần trước chỉ là diễn biến nhất thời. Những động thái mới làm gia tăng lo ngại xung đột giữa hai nước có thể tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn, cảnh báo sẽ ngăn hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh. Tuyên bố được đưa ra bất chấp cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ đáp trả “mạnh tay” các cuộc tấn công mới của Iran.

Các cuộc giao tranh mới làm gia tăng lo ngại về tình trạng gián đoạn kéo dài đối với dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz.

Không chỉ nguồn cung dầu thô đối mặt nguy cơ gián đoạn, hoạt động tại nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới, đặc biệt ở Trung Đông và Nga, cũng bị ảnh hưởng, đẩy giá dầu diesel tăng mạnh.

Thị trường hiện chờ các báo cáo tồn kho dầu hằng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) để có thêm tín hiệu về diễn biến cung cầu.

Rủi ro vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng được chú ý sau vụ hai tàu chở dầu của Saudi Arabia bị tấn công khi đang rời eo biển này ngày 31/8. Mỗi tàu được cho là đang chở khoảng 2 triệu thùng dầu, trong khi hiện chưa xác định được bên đứng sau vụ tấn công. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu có thể được đưa ra thị trường, đồng thời đẩy phần bù rủi ro trên giá dầu lên cao.

Theo dữ liệu thị trường, 29 tàu của Iran với tổng lượng dầu khoảng 36,1 triệu thùng đang bị mắc kẹt. Trong khi đó, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,7 triệu thùng dầu Nga/ngày trong tháng 8, trong khi lượng dầu Nga nhập khẩu của Ấn Độ giảm từ 2,8 triệu xuống 2,08 triệu thùng/ngày. Diễn biến này làm thay đổi cạnh tranh giữa các khách hàng châu Á đối với nguồn dầu Nga trong bối cảnh nguồn cung từ khu vực Trung Đông chịu thêm rủi ro vận chuyển.