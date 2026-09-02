Thị trường

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
13:48 | 02/09/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới tăng mạnh hôm nay, Giá dầu WTI vượt 91 USD/thùng; dầu Brent vượt 95 USD/thùng.
aa

Giá xăng dầu thế giới vừa ghi nhận phiên tăng mạnh, quay trở lại mức cao nhất trong khoảng 5 tuần. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu WTI và dầu Brent tăng lần lượt 5,2% và 4,6%.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu tiếp tục đi lên, giá dầu WTI ở mức 91,05 USD/thùng, tăng 0,83 USD/thùng, tương ứng tăng 0,92%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 90,22 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 95,58 USD/thùng, tăng 0,38 USD/thùng, tương ứng tăng 0,40%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 95,20 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng mạnh khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung năng lượng từ Trung Đông có thể tiếp tục bị gián đoạn sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn.

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại
Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại. Ảnh: TL.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu tại Iran, làm giảm hy vọng rằng màn đối đầu quân sự cuối tuần trước chỉ là diễn biến nhất thời. Những động thái mới làm gia tăng lo ngại xung đột giữa hai nước có thể tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn, cảnh báo sẽ ngăn hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh. Tuyên bố được đưa ra bất chấp cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ đáp trả “mạnh tay” các cuộc tấn công mới của Iran.

Các cuộc giao tranh mới làm gia tăng lo ngại về tình trạng gián đoạn kéo dài đối với dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz.

Không chỉ nguồn cung dầu thô đối mặt nguy cơ gián đoạn, hoạt động tại nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới, đặc biệt ở Trung Đông và Nga, cũng bị ảnh hưởng, đẩy giá dầu diesel tăng mạnh.

Thị trường hiện chờ các báo cáo tồn kho dầu hằng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) để có thêm tín hiệu về diễn biến cung cầu.

Rủi ro vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng được chú ý sau vụ hai tàu chở dầu của Saudi Arabia bị tấn công khi đang rời eo biển này ngày 31/8. Mỗi tàu được cho là đang chở khoảng 2 triệu thùng dầu, trong khi hiện chưa xác định được bên đứng sau vụ tấn công. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu có thể được đưa ra thị trường, đồng thời đẩy phần bù rủi ro trên giá dầu lên cao.

Theo dữ liệu thị trường, 29 tàu của Iran với tổng lượng dầu khoảng 36,1 triệu thùng đang bị mắc kẹt. Trong khi đó, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,7 triệu thùng dầu Nga/ngày trong tháng 8, trong khi lượng dầu Nga nhập khẩu của Ấn Độ giảm từ 2,8 triệu xuống 2,08 triệu thùng/ngày. Diễn biến này làm thay đổi cạnh tranh giữa các khách hàng châu Á đối với nguồn dầu Nga trong bối cảnh nguồn cung từ khu vực Trung Đông chịu thêm rủi ro vận chuyển.

Lượng dầu Iran được nạp để xuất khẩu cũng giảm mạnh, từ khoảng 2 triệu thùng/ngày trong tháng 3 xuống còn 220.000 - 255.000 thùng/ngày trong tháng 8. Trong khi đó, Nga dự báo sản lượng dầu năm 2026 ở mức 494,2 triệu tấn, tương đương khoảng 9,88 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ năm 2009. Nga đồng thời tiếp tục hạ dự báo sản lượng dầu trong giai đoạn 2026-2029. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu và tiếp tục hỗ trợ giá dầu.

Chỉ số CBOE Crude Oil ETF Volatility Index (OVX) cũng tăng trở lại lên 49 điểm trong ngày 1/9, phản ánh mức độ biến động kỳ vọng trên thị trường dầu gia tăng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, rủi ro đối với tàu chở dầu và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.
Văn Nam
Từ khóa:
giá dầu tăng mạnh rủi ro nguồn cung qua Hormuz giao tranh Mỹ Iran gián đoạn nguồn cung dầu Trung Đông eo biển Hormuz Viện Dầu khí Mỹ (API tấn công tàu chở dầu Saudi Arabia nhà máy lọc dầu Trung Đông và Nga

Bài liên quan

Giá dầu tăng trở lại, thị trường dõi theo Hormuz

Giá dầu tăng trở lại, thị trường dõi theo Hormuz

Giá dầu thế giới trong tuần quay đầu giảm

Giá dầu thế giới trong tuần quay đầu giảm

Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

Dành cho bạn

Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Đổi mới tuyên truyền, Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Tạo “đường băng” mới cho dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Tạo “đường băng” mới cho dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp

Giảm thuế, thêm “trợ lực” để hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp

Khai mở đặc quyền sống thư thái trong căn hộ chuẩn Diamond - The Sunrise Bay

Khai mở đặc quyền sống thư thái trong căn hộ chuẩn Diamond - The Sunrise Bay

Ngày 2/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng do nghỉ lễ

Ngày 2/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng do nghỉ lễ

Ngày 2/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng trở lại

Ngày 2/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng trở lại

Đọc thêm

Hàng Việt trước cơ hội vào giỏ hàng Walmart, Target và các nhà cung ứng lớn

Hàng Việt trước cơ hội vào giỏ hàng Walmart, Target và các nhà cung ứng lớn

Không chỉ có Walmart quay lại, sự kiện lớn nhất năm về kết nối chuỗi cung ứng còn đón Target lần đầu góp mặt, cùng hơn 500 đoàn doanh nghiệp từ 60 quốc gia tìm nguồn hàng Việt.
Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay (1/9) tiếp đà tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 560.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 587.000 chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,02% so với hôm qua.
Giá dầu thế giới lên mức cao nhất 1 tuần

Giá dầu thế giới lên mức cao nhất 1 tuần

(TBTCO) - Giá dầu thế giới tăng mạnh sau thông tin Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công quân sự. Hiện giá dầu WTI vượt 86 USD/thùng; dầu Brent vượt 90 USD/thùng.
Ngày 1/9: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch trầm lắng

Ngày 1/9: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch trầm lắng

Giá lúa gạo hôm nay (1/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán trầm lắng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá.
Ngày 1/9: Giá cao su phân hóa mạnh ở các thị trường chủ chốt tại châu Á

Ngày 1/9: Giá cao su phân hóa mạnh ở các thị trường chủ chốt tại châu Á

Giá cao su hôm nay (1/9) phân hoá mạnh ở các thị trường chủ chốt tại châu Á khi sàn TOCOM và SHFE tăng, giảm đan xen trong biên độ hẹp, trong khi toàn bộ hợp đồng TSR20 trên sàn SGX chìm trong sắc đỏ. Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.
Giá dầu thô đảo chiều bật tăng vì căng thẳng Mỹ - Iran

Giá dầu thô đảo chiều bật tăng vì căng thẳng Mỹ - Iran

(TBTCO) - Giá dầu thế giới đồng loạt tăng trong phiên đầu tuần, dầu WTI ở mức 84,66 USD/thùng, tăng 1,26 USD/thùng, tương ứng tăng 1,51%. Dầu Brent ở mức 89,54 USD/thùng, tăng 1,26 USD/thùng, tương ứng tăng 1,43%.
Ngày 31/8: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 31/8: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Giá bạc trong nước hôm nay (31/8) đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 693.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 720.000 chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,50% so với hôm qua.
Ngày 31/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngày 31/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (31/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 34 dao động ở mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.700 - 6.600 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.900 - 8.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.900 - 8.950 đồng/kg…
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất tại vùng Viễn Đông

Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất tại vùng Viễn Đông

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề xuất 5 định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác kinh tế Nga - ASEAN

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề xuất 5 định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác kinh tế Nga - ASEAN

Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 2/9: Giá cà phê thế giới biến động trái chiều, hồ tiêu ổn định

Ngày 2/9: Giá cà phê thế giới biến động trái chiều, hồ tiêu ổn định

Chủ động bảo đảm an toàn hàng dự trữ quốc gia mùa mưa bão

Chủ động bảo đảm an toàn hàng dự trữ quốc gia mùa mưa bão

Tín dụng trung và dài hạn tăng tốc, NIM thêm lực đỡ nhưng đi kèm áp lực phía sau

Tín dụng trung và dài hạn tăng tốc, NIM thêm lực đỡ nhưng đi kèm áp lực phía sau

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (31/8): Tỷ giá trong nước đi ngang dịp nghỉ lễ, DXY giữ nhịp nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (31/8): Tỷ giá trong nước đi ngang dịp nghỉ lễ, DXY giữ nhịp nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 31/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 31/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Ngày 31/8: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 31/8: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 31/8: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 31/8: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước đi ngang