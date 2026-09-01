Hàng Việt trước cơ hội vào giỏ hàng Walmart, Target và các nhà cung ứng lớn

Sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp Việt trao đổi sâu về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và năng lực đáp ứng đơn hàng lớn.

Châu Mỹ - đoàn thu mua đáng chú ý nhất

Từ ngày 3 đến 5/9/2026, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) sẽ trở thành điểm hẹn của giới thu mua toàn cầu khi Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 (Viet Nam International Sourcing 2026 - VIS 2026), nhằm đưa doanh nghiệp Việt tiến sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu và thích ứng với các tiêu chuẩn về kinh tế xanh, phát triển bền vững.

Danh sách những cái tên quay trở lại sự kiện năm nay gồm có: Walmart (Hoa Kỳ), H&M (Thụy Điển), Aeon (Nhật Bản), Central Group (Thái Lan), Wumart, Metro (Trung Quốc), LuLu (UAE), Imcosa S.A. de C.V. (Mexico)... cùng nhiều hệ thống siêu thị chuyên ngành và công ty thương mại từ Bắc Âu, Đông Âu, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ. Điểm mới của năm nay là sự góp mặt đông đảo hơn của các kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi và nền tảng thương mại điện tử quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, đoàn thu mua đến từ châu Mỹ sẽ là một trong những điểm nhấn quy mô của VIS 2026 năm nay, quy tụ không chỉ các tập đoàn bán lẻ, nhà nhập khẩu thực phẩm mà còn cả hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp logistics và đối tác sản xuất.

Ngoài Walmart, hàng loạt nhà nhập khẩu, phân phối tại Hoa Kỳ như L&V Food Supply, CT Choice, Viet Kitchen LLC, Camau Food Importer, Viet Xinh US Furniture LLC cũng góp mặt. Mối quan tâm của họ trải rộng từ thực phẩm chế biến, nông sản, thủy sản, cà phê, gia vị, đồ uống đến đồ gỗ, nội thất, hàng gia dụng và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ - cơ hội để doanh nghiệp Việt bàn sâu về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và năng lực đáp ứng đơn hàng lớn.

Khu vực Mỹ Latinh cũng góp mặt với Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Brazil (BVCCI) cùng loạt doanh nghiệp thực phẩm Brazil. Việc các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp - thay vì chỉ những người mua đơn lẻ - trực tiếp tham gia sẽ giúp doanh nghiệp Việt mở rộng mạng lưới đối tác trong khu vực, tạo nền móng cho các hoạt động xúc tiến thương mại lâu dài.

Một mảnh ghép khác đáng chú ý là sự xuất hiện của các doanh nghiệp logistics như PAX Logistics - tín hiệu cho thấy câu chuyện không chỉ dừng ở mua - bán, mà còn hướng tới tối ưu vận chuyển, giảm chi phí, nâng hiệu quả toàn chuỗi. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, các nhà thu mua quốc tế giờ đây còn “soi” kỹ các tiêu chí phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và năng lực quản trị chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Walmart tiếp tục tìm kiếm và phát triển nhà cung ứng Việt Nam trong sáu nhóm ngành hàng: quần áo và phụ kiện, giày dép, hàng dệt may, điện tử gia dụng, đồ nội thất, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Theo Bộ Công Thương, đây đều là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh sản xuất, xuất khẩu. Nhưng để lọt vào “mắt xanh” của Walmart, doanh nghiệp buộc phải chứng minh năng lực sản xuất ổn định, chất lượng đồng đều, giá cạnh tranh và khả năng gánh những đơn hàng quy mô lớn.

Với hơn 10.900 cửa hàng và câu lạc bộ tại 19 quốc gia, phục vụ khoảng 280 triệu lượt khách mỗi tuần, Walmart là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới. Việt Nam cũng không phải “vùng đất mới” với họ: tập đoàn đã mở văn phòng đại diện tại đây từ năm 2013. Muốn làm việc hiệu quả với Walmart, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ năng lực bằng tiếng Anh, catalogue, chứng nhận chất lượng, thông tin công suất, thời gian giao hàng, chính sách giá, kinh nghiệm xuất khẩu cùng cam kết về môi trường và phát triển bền vững.

Những tên tuổi khác…

Nếu Walmart là gương mặt quen thuộc thì Target - một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hoa Kỳ - lần đầu tiên góp mặt tại VIS 2026, với danh mục tìm nguồn trải dài từ hàng gia dụng, dệt may gia đình đến sản phẩm trẻ em, chăm sóc cá nhân và làm đẹp.

Ở nhóm hàng gia dụng, Target đang cần thú nhồi bông, đồ gốm sứ dùng cho thực phẩm, hàng dệt may gia đình từ vải tổng hợp và sản phẩm nhà bếp bằng nhựa. Sang nhóm nhu yếu phẩm, danh sách mua hàng gồm túi đựng đồ cho em bé, phụ kiện phòng trẻ em, sản phẩm dệt may theo mùa và các thiết kế riêng. Ở mảng chăm sóc cá nhân, Target tìm sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu, tắm và chăm sóc cơ thể, cùng dụng cụ làm đẹp, trang điểm và giải pháp bao bì đổi mới. Xa hơn, tập đoàn còn để mắt tới nhóm hàng thú cưng, sức khỏe và nội thất cho trẻ sơ sinh.

Với hơn 2.000 cửa hàng và doanh thu khoảng 105 tỷ USD năm 2025, Target sở hữu hơn 45 nhãn hàng riêng và ưu tiên những nhà cung ứng có cơ sở sản xuất tại Việt Nam, quy mô xuất khẩu lớn, từng hợp tác với các tên tuổi như IKEA, Costco, Home Depot, TJX, Amazon, Sephora, Ulta. Ngoài năng lực sản xuất, Target còn nhìn vào khả năng OEM/ODM, thiết kế sản phẩm, sản xuất nhãn hàng riêng và tốc độ phản ứng với nhu cầu thị trường.

ELOM Group - một trong những nhà nhập khẩu, phân phối hàng Đông Nam Á hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc) - cũng tìm đến VIS 2026 để mở rộng danh mục nhà cung ứng Việt Nam, làm bàn đạp đưa hàng Việt thâm nhập sâu hơn vào thị trường này và khu vực Đông Bắc Á. Đại diện ELOM Group cho biết nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Đông Nam Á tại Đài Loan đang tăng mạnh. Ưu tiên hàng đầu của ELOM là các đối tác Việt Nam có năng lực sản xuất ổn định, đáp ứng chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và khả năng cung ứng bền vững. Nhiều sản phẩm Việt như cà phê, mì ăn liền, gia vị, thực phẩm chế biến, đồ uống, hàng tiêu dùng đã chiếm được cảm tình người tiêu dùng Đài Loan, với không ít thương hiệu hiện có mặt trong hệ thống phân phối của ELOM. Doanh nghiệp này còn đồng hành cùng nhà sản xuất trong xây dựng thương hiệu, phát triển chiến lược tiếp thị và mở rộng kênh phân phối.

Bên cạnh Diễn đàn xuất khẩu và Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng, điểm nhấn của VIS 2026 vẫn là chương trình kết nối giao thương trực tiếp (B2B Matching), được sắp xếp riêng theo từng ngành hàng dựa trên nhu cầu cụ thể của đối tác. Sự kiện còn đưa các đoàn thu mua quốc tế đi thực tế tới tận nhà máy, cơ sở sản xuất - nơi họ trực tiếp đánh giá năng lực cung ứng trước khi ký các hợp đồng dài hạn.