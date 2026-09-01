Giá dầu thế giới lên mức cao nhất 1 tuần

Giá dầu thế giới vừa ghi nhận phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần 31/8, giá dầu WTI và dầu Brent tăng lần lượt 2,71% và 2,83%. Trong phiên, có thời điểm giá dầu Brent chạm mức 91,52 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 25/8.

Đến phiên sáng nay, cả hai mặt hàng dầu tiếp tục đi lên, giá dầu WTI ở mức 86,36 USD/thùng, tăng 0,60 USD/thùng, tương ứng tăng 0,70%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 85,76 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 90,88 USD/thùng, tăng 0,14 USD/thùng, tương ứng tăng 0,15%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 90,74 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau thông tin Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công quân sự, làm gia tăng lo ngại xung đột kéo dài có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau thông tin Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công quân sự. Ảnh: TL.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “đánh mạnh” sau khi Iran phóng tên lửa trong đêm nhằm vào hai căn cứ không quân Mỹ tại Jordan. Động thái của Tehran được cho là nhằm đáp trả cuộc tấn công của Washington vào đảo Larak của Iran.

Ngày 30/8, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội, tuyên bố đảo Kharg - trung tâm năng lượng quan trọng của Iran đang bị “thổi bay thành từng mảnh”.

Phía Iran bác bỏ tuyên bố này, khẳng định đảo Kharg không bị tấn công và các hoạt động khai thác dầu mỏ tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Trong khi căng thẳng quân sự gia tăng, các bên trung gian vẫn đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đến nay chưa đạt được tiến triển.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tiếp tục ở mức thấp. Cuối tuần trước, số tàu chở hàng hóa được ghi nhận đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống chỉ còn khoảng 5 tàu mỗi ngày.

Còn tại thị trường trong nước, giá xăng dầu vẫn được áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8 của liên Bộ Công thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V đang là 24.000 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III là 22.600 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 hiện hành là 21.760 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S đang có giá 28.080 đồng/lít; Dầu hỏa có giá 26.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S đang là 18.140 đồng/kg.

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ thị trường trong nước.

Theo đó, các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương; chủ động nguồn cung, thực hiện dự trữ xăng dầu phù hợp và bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ đầu mối, thương nhân phân phối đến doanh nghiệp bán lẻ.