Thị trường

Lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài, giá dầu thô tiếp tục tăng

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
12:12 | 21/08/2026
(TBTCO) - Đà tăng của giá dầu chủ yếu được hỗ trợ bởi lo ngại về nguồn cung, trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Iran và các quốc gia hỗ trợ Tehran. Động thái này làm gia tăng lo ngại xung đột kéo dài, kéo theo nguy cơ nguồn cung dầu tiếp tục bị gián đoạn.
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Đến phiên sáng nay, hai mặt hàng dầu biến động trái chiều, giá dầu WTI ở mức 86,31 USD/thùng, giảm 0,52 USD/thùng, tương ứng giảm 0,60%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 86,83 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 93,36 USD/thùng, tăng 0,15 USD/thùng, tương ứng tăng 0,16%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 93,21 USD/thùng.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp chiến tranh kinh tế và cô lập Iran ở quy mô chưa từng có, đồng thời cảnh báo các quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ Tehran sẽ phải chịu những hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài, giá dầu thô tiếp tục tăng
Diễn biến địa chính trị tác động mạnh tới giá dầu. Ảnh: TL.

Điều này làm dấy lên lo ngại Mỹ có thể siết chặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, đặc biệt khi Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất, chiếm hơn 80% lượng dầu Iran xuất khẩu bằng đường biển. Nếu các biện pháp trừng phạt thứ cấp được thực thi, lượng dầu Iran đưa ra thị trường quốc tế có nguy cơ tiếp tục giảm, qua đó làm gia tăng rủi ro thiếu hụt nguồn cung và hỗ trợ giá dầu.

Bên cạnh đó, nhu cầu thuê tàu chở dầu cũng tăng mạnh khi các nhà xuất khẩu vùng Vịnh phải tìm cách duy trì dòng dầu ra thị trường trong bối cảnh hoạt động qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn. Việc chuyển sang các phương án vận chuyển thay thế, bao gồm trung chuyển giữa tàu và kéo dài hành trình, làm giảm khả năng quay vòng của đội tàu và đẩy chi phí thuê tàu lên mức cao kỷ lục.

Chi phí vận chuyển tăng cùng thời gian giao hàng kéo dài cũng khiến nguồn cung dầu trên thị trường chịu thêm sức ép trong ngắn hạn, qua đó hỗ trợ giá.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Phòng Tin tức, Công ty Cổ phần Hitech Finance, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát các biện pháp mà Mỹ dự kiến công bố đối với Iran vào thứ Hai tới, cùng với lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz để đánh giá mức độ gián đoạn nguồn cung thực tế. Đáng chú ý, phản ứng của Trung Quốc cũng là yếu tố cần quan tâm, bởi đây là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu thô Iran. Nếu các biện pháp mới của Mỹ làm căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, thị trường năng lượng có thể xuất hiện thêm những biến động khó lường.

“Trong ngắn hạn, rất khó đánh giá đầy đủ rủi ro nguồn cung chỉ từ các tín hiệu ngoại giao. Nếu hoạt động vận tải qua Hormuz có dấu hiệu được khôi phục, giá dầu có thể chịu áp lực điều chỉnh. Ngược lại, bất kỳ động thái leo thang nào cũng có thể nhanh chóng đẩy giá dầu tăng mạnh” - bà Hiền nhận định.

Tại thị trường trong nước, từ 15h ngày 20/8, giá xăng dầu đồng loạt tăng theo diễn biến của thị trường thế giới. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 598 đồng/lít lên 21.833 đồng/lít, E10RON95 tăng 549 đồng/lít lên 22.668 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel tăng 1.310 đồng/lít lên 28.543 đồng/lít. Liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập hoặc chi Quỹ Bình ổn giá trong kỳ điều hành này.
Văn Nam
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