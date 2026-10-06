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Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp

06:15 | 06/10/2026
Giá lúa gạo hôm nay (6/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung đi ngang khi nguồn hàng về ít, nhu cầu thu mua yếu và giao dịch tại nhiều địa phương khá trầm lắng. Duy nhất gạo thơm Jasmine giảm 500 đồng/kg.
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Ngày 6/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chững nhịp
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.750 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.550 - 9.050 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.900 - 9.050 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.550 - 7.750 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ gạo giá gạo thơm Jasmine hôm nay giảm 500 đồng/kg dao động ở mức 16.500 - 17.500 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa Thu Đông giao dịch ít, giá lúa vững. Tại An Giang, nguồn lúa Hè Thu vãn đồng, lúa Thu Đông giá ít biến động. Tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giao dịch mua bán mới ít, giá lúa vững.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 371 - 375 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo biến động nhẹ. Cụ thể, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, giảm 4 USD/tấn dao động 455 - 459 USD/tấn, gạo 100% tấm giảm 1 USD dao động từ 381 - 385 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 382 - 386 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 3 USD dao động 326 - 330 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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