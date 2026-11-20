Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm mạnh ở tất cả kỳ hạn được khảo sát.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 1/2027 ở mức 420,50 Yên/kg, giảm 2,86%. Hợp đồng giao tháng 2/2027 ở mức 423,70 Yên/kg, giảm 0,21%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,68 Baht (0,72%) xuống mức 93,16 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.865 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,54%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.905 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,33%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất giảm 425 Nhân dân tệ, tương đương 2,71%, xuống 15.260 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 241,30 Cent/kg, giảm 2,15%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 241,30 Cent/kg, giảm 2,14%.

Nhìn chung, giá cao su hôm nay tại tất cả các thị trường chủ chốt tại châu Á cùng đồng loạt giảm trên toàn bộ các kỳ hạn được khảo sát, điều này cho thấy giá cao su quốc tế đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Phiên giao dịch tiếp theo sẽ là phép thử liệu lực mua có trở lại sau nhịp giảm hơn 2% tại Singapore hay không.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến giảm trên nhiều sàn giao dịch quốc tế, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.