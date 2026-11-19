Đại diện Hội đồng giám sát bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn.

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, dựa trên cơ sở dữ liệu 7.867.450 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có ngày lập trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2026 đến ngày 30/9/2026 có người mua đủ điều kiện, Thuế tỉnh Phú Thọ đưa vào quay thưởng ngẫu nhiên.

Kết quả, phần mềm hóa đơn may mắn đã lựa chọn được mỗi quý 1 giải Nhất, trị giá 30 triệu đồng; 5 giải Nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 10 giải Ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3,5 triệu đồng. Như vậy, tính chung 3 quý, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tìm ra chủ nhân của 108 hóa đơn may mắn.

Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” đã xác nhận việc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn được thực hiện trên phần mềm “Hóa đơn may mắn”, quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và đã ký Biên bản xác nhận kết quả chương trình.

Kết quả chi tiết chủ nhân của từng giải thưởng sẽ được Thuế tỉnh Phú Thọ công bố công khai trên trang website của Thuế tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ: https://phutho.gdt.gov.vn và sẽ trực tiếp gửi kết quả đến từng cá nhân trúng thưởng.

Các cá nhân trúng thưởng liên hệ với Thuế tỉnh Phú Thọ (qua công chức Kiều Thanh Hằng - Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế - số điện thoại 0945431991) để nhận thưởng./.