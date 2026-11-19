Theo số liệu Batdongsan.com.vn, trong tháng 10, lượng tin đăng bán bất động sản giảm 3%, mức độ quan tâm giảm 5% so với tháng trước. Trong khi đó, ở thị trường cho thuê, lượng tin đăng tăng 7% nhưng mức độ quan tâm lại giảm 2%. Sự trái chiều giữa hai chỉ số cho thấy hoạt động chào thuê gia tăng chưa đi cùng chiều với nhu cầu tìm kiếm trên nền tảng.

Tại TP. Hồ Chí Minh (cũ), xu hướng giảm thể hiện ở phần lớn loại hình bất động sản mua bán. Trong tháng 10, lượng tin đăng bán nhà riêng giảm mạnh nhất, ở mức 13%; đất nền giảm 6%, chung cư giảm 5% và nhà mặt phố giảm 2% so với tháng trước.

Mức độ quan tâm cũng giảm ở nhiều phân khúc, trong đó chung cư giảm 11%, đất giảm 8% và nhà riêng giảm 6%. Riêng nhà mặt phố giữ mức đi ngang. Biệt thự là loại hình duy nhất ghi nhận cả lượng tin đăng và mức độ quan tâm tăng, lần lượt 2% và 1%.

So với Hà Nội và Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh (cũ) có ít loại hình ghi nhận mức độ quan tâm tăng hơn, cho thấy hoạt động tìm kiếm bất động sản tại địa bàn này chưa có nhiều tín hiệu cải thiện trong tháng 10.

Ngoài ra, mức độ quan tâm bất động sản mua bán tại nhiều địa bàn khác cũng chưa khởi sắc đồng đều. Trong nhóm địa phương được thống kê, có 7 địa bàn ghi nhận mức độ quan tâm giảm, Đà Nẵng và Hải Phòng đi ngang, trong khi Hưng Yên tăng nhẹ 1% so với tháng trước.

Ở chiều ngược lại, thị trường cho thuê tại một số địa phương ghi nhận mức độ quan tâm tăng. Quảng Ninh tăng 15%, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng tăng 7%, Đà Nẵng tăng 4%. Tuy nhiên, Khánh Hòa và Lâm Đồng đều giảm 22%, cho thấy xu hướng cải thiện vẫn chưa đồng đều giữa các địa bàn. Các địa phương trong nhóm thống kê được tính theo địa giới trước sáp nhập.

Xét theo từng loại hình, thị trường cho thuê cũng cho thấy sự khác biệt giữa lượng tin đăng và mức độ quan tâm. Tin đăng phòng trọ và căn hộ mini tăng 31%, biệt thự tăng 9%, chung cư tăng 2%. Tuy nhiên, mức độ quan tâm đối với phòng trọ và căn hộ mini giảm 2%, chung cư giảm 4%. Ngược lại, nhà riêng ghi nhận mức độ quan tâm tăng 14%, nhà mặt phố tăng 3% và biệt thự tăng 1%.

Đáng chú ý, phòng trọ và căn hộ mini là nhóm có lượng tin đăng tăng mạnh nhất nhưng mức độ quan tâm lại giảm. Trong khi đó, nhà riêng ghi nhận xu hướng ngược lại khi mức độ quan tâm tăng 14%. Điều này cho thấy diễn biến tìm kiếm trên thị trường cho thuê có sự khác biệt đáng kể giữa các loại hình./.