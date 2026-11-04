Bất động sản

Vì sao thu nhập 10 con số mỗi năm không bất khả thi khi bán bất động sản Vinhomes?

15:10 | 04/11/2026
(TBTCO) - Ít nghề nào thay đổi vị thế tài chính của một người nhanh như kinh doanh, môi giới bất động sản. Tại hệ thống đại lý phân phối độc quyền của Vinhomes, thu nhập 1,5 - 2 tỷ đồng mỗi năm không phải là chuyện xa vời. Với người làm nghề nghiêm túc và chăm chỉ, đó thậm chí là mức sàn.
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Hoa hồng tiền tỷ cho chiến binh, lương cứng tới 8,5 triệu/tháng cho tân binh

Trong cộng đồng sale bất động sản, Phạm Phương là cái tên “được bảo chứng”. Có thời điểm, chị chốt liên tiếp 2 căn thấp tầng Vinhomes trị giá tổng cộng 55 tỷ đồng chỉ trong 10 ngày. Chị cũng từng xác lập chuỗi 3 ngày liên tiếp giao dịch thành công 3 căn. Mỗi thương vụ thành công đều mang về khoản hoa hồng tương xứng.

Nhưng ít ai biết, trước khi đạt được những thành tích “khủng” này, chị Phương từng có nửa năm không phát sinh giao dịch, áp lực đến mức muốn bỏ nghề. Bước ngoặt đến khi chị chuyển hướng sang tư vấn dòng sản phẩm thấp tầng tại các đại đô thị Vinhomes, đồng thời kiên trì trau dồi kiến thức và kỹ năng bán hàng.

“Thu nhập tiền tỷ trong nghề môi giới không phải ăn may từ một vài thương vụ đột biến. Đó là kết quả của sự kiên trì, trách nhiệm với khách hàng và quan trọng không kém là lựa chọn đúng chủ đầu tư để đồng hành” - chị Phương đúc kết.

Vì sao thu nhập 10 con số mỗi năm không bất khả thi khi bán bất động sản Vinhomes?
Khoảng cách giữa một tân binh và chiến binh có thể được rút ngắn bằng năng lực tư vấn, sự bền bỉ và môi trường kinh doanh phù hợp.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh Vùng 17, Công ty cổ phần Vinhomes, thu nhập tiền tỷ mỗi năm trong nghề môi giới bất động sản không phải chuyện hiếm.

Tại Vinhomes, hoa hồng bình quân cho mỗi giao dịch thành công dao động từ 200 - 300 triệu đồng. Một chuyên viên kinh doanh chỉ cần giữ nhịp 1 căn/quý đã có thu nhập quanh mốc 1 tỷ đồng/năm, tức 80 - 100 triệu đồng/tháng. Nâng nhịp lên khoảng 1 căn mỗi 2 tháng, tương đương 6 - 7 giao dịch trong năm, thu nhập sẽ chạm mốc 1,5 - 2 tỷ đồng.

“Thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm khi bán hàng Vinhomes không phải con số ảo. Đó là mức có thể đo lường và đạt được” - ông Tâm khẳng định.

Dĩ nhiên, không phải ai vào nghề cũng chạm ngay tới những con số đó. Các top sale hôm nay nhiều người từng xuất phát từ con số 0. Với những “trang giấy trắng” này, nỗi lo lớn nhất thường không phải là trần thu nhập. Đó là những tháng đầu chưa có giao dịch nào, không có hoa hồng.

Để những môi giới mới vào nghề không “đứt gánh” trước khi chạm tay tới thành công, Vinhomes đã phá lệ, triển khai chính sách hỗ trợ chưa từng có. Dù chưa bán được hàng, các tân binh làm việc tại các đại lý độc quyền của Vinhomes vẫn được nhận lương cứng từ 7 - 8,5 triệu đồng/tháng trong vòng 4 tháng đầu.

“Khoản hỗ trợ này là tấm đệm an toàn, giúp tân binh trang trải chi phí sinh hoạt trước mắt để yên tâm học nghề bài bản” - ông Tâm cho biết.

Vì sao thu nhập 10 con số mỗi năm không bất khả thi khi bán bất động sản Vinhomes?
Quỹ hàng dồi dào cùng tiến độ thần tốc và pháp lý minh bạch của các đại đô thị Vinhomes tạo bệ phóng vững chắc giúp môi giới phá vỡ mọi rào cản về trần thu nhập.

Giỏ hàng Vinhomes giúp “phá trần” thu nhập: 1,5-2 tỷ đồng/năm chỉ là điểm khởi đầu

Chốt được căn nhà đầu tiên đã khó, duy trì phong độ bán hàng qua nhiều năm, bán được căn thứ 100, 200 còn khó hơn gấp bội. Để một môi giới đạt doanh số hàng trăm tỷ đồng, điều kiện tiên quyết là phải có nguồn hàng chất lượng, quy mô đủ lớn, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường.

Tại Vinhomes, quỹ hàng khổng lồ tại các đại/siêu đô thị sở hữu chu kỳ bán hàng gối đầu từ 5-10 năm, giải phóng người làm nghề khỏi nỗi lo “bán được 2-3 căn là hết hàng”. Tiến độ thi công thần tốc, hạ tầng tiện ích hiện hữu “mắt thấy, tay sờ” cùng nền tảng pháp lý minh bạch giúp chuyên viên tiết kiệm tối đa thời gian tư vấn cho khách.

Song song với đó, chính sách giải ngân hoa hồng nhanh chóng, thường chỉ sau 1 tháng chốt thành công giao dịch, tiếp thêm nguồn lực để người bán tái đầu tư vào công cụ tiếp thị số và giữ lửa gắn bó dài lâu.

Trên nền tảng vững chắc ấy, mọi giới hạn về trần thu nhập đều được phá bỏ. Chị Lê Thị Hồng Nhung, Giám đốc dự án Bighomes Group, người từng xác lập kỷ lục chốt thành công 26 sản phẩm Vinhomes chỉ trong một tháng với tổng giá trị khoảng 350 tỷ đồng, đúc kết: “‏‏Bán hàng Vinhomes không bao giờ có trần thu nhập. Giới hạn duy nhất là năng lực, sự sáng tạo, tâm huyết và việc mình có chịu khó tìm hiểu về dự án hay không‏‏”.

Vì sao thu nhập 10 con số mỗi năm không bất khả thi khi bán bất động sản Vinhomes?
Sau 12 năm gắn bó với nghề, chị Lê Thị Hồng Nhung khẳng định, bán hàng Vinhomes không có giới hạn thu nhập.

Theo kinh nghiệm của những người làm nghề kỳ cựu như chị Nhung, để mở khóa những giao dịch giá trị cao, môi giới chuyên nghiệp phải đóng vai trò người tư vấn bài toán tích sản và giải pháp tài chính an toàn, phù hợp với từng vị khách. Người làm nghề phải nắm vững quy hoạch, hạ tầng liên vùng và chính sách tín dụng của dự án để giải đáp mọi khúc mắc dù nhỏ nhất của người mua.

Cùng với đó là tính kỷ luật trong việc chăm sóc tệp khách hàng VIP mỗi ngày, để khi khách hàng sẵn sàng xuống tiền cho khối tài sản hàng chục tỷ đồng, cái tên đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là người tư vấn tận tâm và đồng hành cùng họ bền bỉ nhất.

Với nhiều lĩnh vực khác, doanh số hàng trăm tỷ đồng là con số khổng lồ mà người làm kinh doanh phấn đấu cả đời chưa chắc chạm tới. Song, tại hệ thống đại lý độc quyền Vinhomes, việc hiện thực hóa cột mốc ấy là hành trình đã có sẵn công thức.

Một khi đã có “tấm đệm” an sinh lương cứng bảo trợ phía dưới, nguồn hàng quy mô bảo chứng bên cạnh, cùng sự dẫn đường của những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm, con đường chạm tay vào mức thu nhập 10 con số mỗi năm chỉ còn phụ thuộc vào quyết tâm dấn thân của từng người./.

Hải Băng
Từ khóa:
môi giới bất động sản Vinhomes Công ty Cổ phần Vinhomes hoa hồng môi giới bất động sản

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