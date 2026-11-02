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Chứng khoán ngày 2/11: Áp lực bán lan rộng, VN-Index mất hơn 30 điểm

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:37 | 02/11/2026
Thị trường chứng khoán khởi đầu tháng 11 với áp lực bán lan rộng, trong đó nhóm ngân hàng tác động lớn đến đà giảm của chỉ số. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy sức ép bán gia tăng, dù lực cầu bắt đáy cuối phiên đã giúp thị trường thu hẹp một phần mức giảm.
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Chứng khoán ngày 29/10: Áp lực bán lan rộng, VN-Index quay đầu giảm điểm Chứng khoán ngày 30/10: Lực cầu bắt đáy giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

VN-Index giảm hơn 30 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch đầu tuần kém tích cực. Lực bán dâng cao, khiến VN-Index đóng cửa giảm mạnh. Kết phiên, VN-Index giảm 30,9 điểm, tương đương 1,77%, xuống 1.710,72 điểm.

Chứng khoán ngày 2/11: Áp lực bán lan rộng, VN-Index mất hơn 30 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 2/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 267 mã giảm giá, 47 mã giữ giá tham chiếu và 43 mã tăng giá.

Chào tháng mới kém suôn sẻ, độ mở áp đảo bởi sắc đỏ khi có tới 32/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú, sản xuất công nghiệp, nước và môi trường là 3 nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, cao su, khai khoáng và vận tải hàng hóa là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -41,63 điểm, về mức 1.813,41 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 26 mã giảm giá, 2 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Thị trường giảm mạnh là yếu tố khiến thanh khoản khớp lệnh cao hơn (29%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 877 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 18.577 tỷ đồng tăng 26,93% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,19 điểm, về mức 250,55 điểm, còn UPCoM-Index giảm -1,78 điểm, về mức 121,95 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -523 tỷ đồng. Trong đó, MBB (-182 tỷ đồng), VCB (-155 tỷ đồng), ACB (-117 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MSN 90 tỷ đồng, VIX 40 tỷ đồng và PNJ 29 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 71 tỷ đồng.

Lực cầu bắt đáy giúp thu hẹp đà giảm

Áp lực bán lan rộng trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 khiến phần lớn nhóm ngành chìm trong sắc đỏ. Nhiều cổ phiếu giảm sâu, trong đó FRT (thuộc nhóm bán lẻ) và các mã cao su như GVR, PHR, TRC đóng cửa ở mức giá sàn. Dòng tiền tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ như ANV, BSI, DPG, VCG, song mức độ lan tỏa còn hạn chế, chưa đủ tạo chuyển biến cho thị trường.

Ngân hàng là nhóm chịu sức ép lớn, đồng thời tác động tiêu cực đến chỉ số. VPB giảm 6,1%, xuống 21.550 đồng/cổ phiếu; VCB mất 4,8%, BID giảm 4,19%. Một số cổ phiếu khác như LPB, ACB cũng giảm trên 3%.

Nhóm dầu khí không giữ được sắc xanh, đồng loạt chuyển sang giảm điểm. PVT và PLX có mức điều chỉnh mạnh nhất nhóm, lần lượt giảm 3,1% và 2,9%. Tại nhóm bất động sản, lực bán cũng gia tăng, kéo VRE, KDH, SCR và NLG giảm khoảng 4 - 5%. Ngược lại, VIC tăng 0,4%, đóng góp gần 2 điểm cho VN-Index, qua đó phần nào hạn chế đà giảm của chỉ số.

Chứng khoán ngày 2/11: Áp lực bán lan rộng, VN-Index mất hơn 30 điểm
VN-Index được kỳ vọng có thể xuất hiện nhịp hồi, hướng tới vùng kháng cự 1.750 điểm trong các phiên tới. Ảnh: An Thư

Thanh khoản tăng mạnh trong bối cảnh giá cổ phiếu đồng loạt đi xuống, cho thấy áp lực bán lớn. Khối lượng khớp lệnh cao nhất trong 8 phiên gần đây và vượt khoảng 29% so với mức bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, lực cầu tại vùng giá thấp đã xuất hiện về cuối phiên, giúp thị trường thu hẹp một phần mức giảm.

Về kỹ thuật, vùng 1.696 - 1.700 điểm bước đầu ghi nhận lực cầu hỗ trợ. Việc VN-Index đóng cửa trên mốc tâm lý 1.700 điểm là tín hiệu cần theo dõi trong những phiên tới, dù diễn biến chung vẫn cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng và áp lực cung chưa được giải tỏa.

Đáng chú ý, dù thanh khoản gia tăng, khối lượng khớp lệnh vẫn chưa vượt mức ghi nhận trong phiên tăng mạnh ngày 21/10. Theo nhận định kỹ thuật, điều này cho thấy khả năng phục hồi chưa bị phủ nhận hoàn toàn.

Các chuyên gia cho rằng, VN-Index được kỳ vọng có thể xuất hiện nhịp hồi, hướng tới vùng kháng cự 1.750 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, khả năng giữ vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm, cùng diễn biến lực cầu và mức độ lan tỏa của dòng tiền, sẽ là những yếu tố cần tiếp tục quan sát để đánh giá sức bền của nhịp hồi./.

Tấn Minh
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VN Index giảm hơn 30 điểm nhóm ngân hàng tác động chỉ số thanh khoản tăng mạnh trên sàn HOSE diễn biến chỉ số VN30 ngày 2/11 cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế lực cầu bắt đáy cuối phiên

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