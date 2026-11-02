Chứng khoán phái sinh ngày 2/11: Dòng tiền sôi động khi VN30-Index về gần mốc 1.800 điểm

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán phái sinh trong phiên đầu tuần 2/11, khi toàn bộ hợp đồng tương lai chỉ số đều giảm giá. Trên thị trường cơ sở, VN30 mất hơn 41 điểm, với áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 11/2026 (41I1GB000) đóng cửa tại 1.818 điểm, giảm 2,15% so với phiên trước. Mặc dù giảm sâu, hợp đồng này vẫn duy trì chênh lệch dương 4,59 điểm so với chỉ số VN30-Index. Các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index tại các kỳ hạn xa hơn gồm 41I1GC000 và 41I1H3000 cũng ghi nhận chênh lệch dương lần lượt 1,69 điểm và 3,69 điểm. Riêng hợp đồng kỳ hạn tháng 6/2027 (41I1H6000) thấp hơn chỉ số cơ sở 1,31 điểm.

Áp lực điều chỉnh cũng bao trùm các hợp đồng tương lai VN100, với mức giảm từ 2,2% đến 3,14%. Khác với nhóm VN30-Index, toàn bộ 4 hợp đồng dựa trên VN100-Index đều đóng cửa tại mức giá thấp hơn chỉ số cơ sở, với mức chênh lệch âm từ 2,55 đến 5,75 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản phái sinh gia tăng trong bối cảnh thị trường giảm mạnh. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro có thể gia tăng trước biến động bất lợi của thị trường cơ sở. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GB000 đạt 229.048 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) tăng 6,30% lên 34.427 hợp đồng, khi các nhà đầu tư mở rộng vị thế nắm giữ qua đêm.

Trên thị trường cơ sở, VN30-Index giảm 41,63 điểm (-2,24%), xuống 1.813,41 điểm, đánh mất mốc 1.850 điểm và lùi sát ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Diễn biến tiêu cực xuất hiện từ đầu phiên, sau đó áp lực bán gia tăng mạnh trong buổi chiều, khiến chỉ số có thời điểm lùi xuống dưới 1.800 điểm trước khi hồi phục nhẹ về cuối ngày.

Sắc đỏ gần như bao phủ toàn bộ rổ VN30 khi chỉ có VIC và VJC giữ được mức tăng, lần lượt 0,41% và 0,53%. Tuy nhiên, mức tăng của hai cổ phiếu này không đủ bù đắp áp lực bán trên diện rộng. Các mã TCX, VPB, FPT, HPG và BSR là những cổ phiếu gây sức ép lớn lên chỉ số, trong đó TCX lấy đi khoảng 4,1 điểm, VPB và FPT lần lượt kéo giảm khoảng 3,8 điểm và 3,7 điểm.

Áp lực điều chỉnh đặc biệt rõ nét ở nhóm ngân hàng và tài chính. BID giảm 4,19%, VCB giảm 4,80%, ACB giảm 3,33%, LPB giảm 4,43%, trong khi MBB, HDB, SHB và SSI đều giảm trên 2%. Cổ phiếu công nghệ FPT cũng mất 4,74%, góp phần kéo chỉ số đi xuống.

Đáng chú ý, GVR giảm 6,88%, xuống 29.100 đồng/cổ phiếu, trở thành mã cổ phiếu giảm mạnh nhất của rổ danh mục VN30. Cổ phiếu này có thời điểm chạm mức giá thấp nhất phiên, đồng thời ghi nhận khối lượng giao dịch hơn 3,86 triệu đơn vị. Dù không thuộc rổ VN30, diễn biến của GVR phần nào phản ánh sức ép bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ngoài rổ chỉ số.

Trong bối cảnh VN30-Index tiếp tục suy yếu và tiến gần vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm, việc chênh lệch hợp đồng chính vẫn duy trì dương là điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, sắc đỏ lan rộng cùng sự gia tăng của thanh khoản và OI cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn biến động mạnh, với nhu cầu giao dịch và phòng ngừa rủi ro cũng đang tăng lên.